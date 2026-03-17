Giá vàng thế giới suy yếu

Giá vàng thế giới chủ yếu giữ xu hướng đi xuống khi những lo ngại rằng lạm phát đến từ xung đột ở Trung Đông có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Chốt phiên giao dịch 16/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 12,5 USD xuống 5.005,2 USD /ounce, trong phiên có thời điểm kim quý rơi sâu xuống vùng 4.970 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,2% xuống 5.002,20 USD .

Còn trong phiên đang diễn ra, giá vàng đã bật tăng nhẹ trở lại 18,6 USD lên 5.023,8 USD /ounce, nhưng vẫn thấp hơn 3,6% so với vùng đỉnh được thiết lập gần đây. Tính trong một tuần gần nhất, giá kim loại quý đã giảm gần 3%, qua đó thu hẹp đáng kể mức tăng đạt được trước đó.

Đà phục hồi nhẹ của giá vàng chủ yếu đến từ việc đồng USD đã đi xuống từ mức đỉnh 10 tháng, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

"Giá dầu tăng sẽ kéo theo lạm phát tăng. Nếu lạm phát cao hơn, các ngân hàng trung ương sẽ không còn động lực mạnh mẽ để cắt giảm lãi suất như cách đây 6 tháng và điều này gây bất lợi cho giá vàng", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia vẫn lạc quan về vàng trong bối cảnh biến động tăng cao trên toàn cầu, đồng thời kỳ vọng vàng có thể đạt mức 6.000 USD /ounce.

Vàng thường được coi là kênh phòng ngừa lạm phát và bất ổn, có xu hướng hoạt động kém trong môi trường lãi suất cao, do chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lợi tăng lên.

Về tình hình địa chính trị, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ 3 mà chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng, khiến Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, bị phong tỏa.

Ngoài ra, thị trường trong tuần này cũng theo dõi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ.

Thị trường đang dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra 2 ngày 17-18/3 (giờ Mỹ). Các dữ liệu từ cuộc họp trước cho thấy triển vọng cơ bản gần như không thay đổi, trong khi Fed đang trong quá trình chuyển giao sang lãnh đạo mới là Kevin Warsh, người được ông Trump đề cử.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 80,52 USD /ounce. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 3,9% lên 2.103,42 USD /ounce và palladium tăng 3,1% lên 1.598,8 USD /ounce.