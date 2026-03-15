Cảnh báo giá vàng tuần tới biến động mạnh

Trong ngắn hạn, dự báo giá vàng có thể biến động mạnh do phụ thuộc diễn biến căng thẳng địa chính trị, chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương và xu hướng của đồng USD.

Giá vàng thế giới đang dao động sát mốc tâm lý 5.000 USD/ounce sau một tuần giao dịch nhiều biến động.

Giá vàng tuần này dao động trong biên độ 5.000- 5.240 USD /ounce. Kim loại quý tăng dần đến sáng thứ Ba trước khi quay đầu giảm kéo dài tới cuối tuần, khi lo ngại về nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông gia tăng.

Chuyên gia kém lạc quan với giá vàng

Tuần giao dịch mở đầu với giá vàng giao ngay ở mức 5.159 USD /ounce, sau đó nhanh chóng giảm xuống 5.036 USD vào tối Chủ nhật (theo giờ Việt Nam). Giá vàng sau đó phục hồi trở lại trên 5.100 USD và tiếp tục tăng, đạt khoảng 5.184 USD /ounce vào tối thứ Hai.

Trong các phiên giao dịch tại châu Á và châu Âu, vàng nhiều lần thử vượt mốc 5.190 USD /ounce nhưng không thành công. Sang phiên Bắc Mỹ, lực mua đã đẩy giá lên mức cao nhất tuần gần 5.240 USD /ounce vào trưa thứ Ba.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì lâu khi nỗ lực thiết lập đỉnh mới thất bại, kéo giá xuống dưới 5.200 USD /ounce. Từ đó, vàng bước vào chuỗi giảm kéo dài 3 ngày, lùi về 5.134 USD /ounce vào tối thứ Tư và tiếp tục giảm xuống 5.072 USD /ounce sau phiên ngày thứ Năm.

Đến thứ Sáu, áp lực bán gia tăng khiến giá vàng nhanh chóng rơi từ 5.112 USD xuống 5.042 USD /ounce chỉ trong một giờ, chạm mức thấp nhất tuần gần 5.030 USD /ounce. Kết phiên, kim loại quý đóng cửa quanh 5.010 USD , chỉ cao hơn vùng hỗ trợ quan trọng 5.000 USD khoảng 10 USD .

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy quan điểm của Phố Wall gần như chia đều khi thị trường tài chính đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của căng thẳng ở Trung Đông.

Có 6 chuyên gia (chiếm 40%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 6 người (chiếm 40%) cho rằng giá có thể giảm. Ba nhà phân tích còn lại, tương đương 20%, nhận định rủi ro tăng - giảm ở trạng thái cân bằng trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, cuộc thăm dò trực tuyến với 270 nhà đầu tư cho thấy tâm lý thị trường không thay đổi so với tuần trước. Có 169 người (chiếm 63%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 32 người (chiếm 12%) cho rằng giá giảm, 69 nhà đầu tư (chiếm 26%) kỳ vọng thị trường đi ngang.

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG CỦA GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 40 20 40 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ là loạt quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn, gồm Australia, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Anh và khu vực châu Âu. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các dữ liệu mới về hoạt động sản xuất tại Mỹ, thị trường nhà ở và lạm phát của nhà sản xuất.

Biến động mạnh có thể xảy ra

Một số chuyên gia quốc tế cho rằng giá vàng đang bước vào giai đoạn giằng co khi thị trường chờ thêm tín hiệu từ các xung đột địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD /ounce và tiếp tục dao động trong biên độ đã hình thành từ đầu tháng 3, khoảng 4.996- 5.381 USD /ounce.

Theo ông, vùng kháng cự gần nằm quanh 5.160 USD và nếu giá vượt mốc 5.207 USD sẽ kích hoạt tín hiệu kỹ thuật tích cực. Chandler cho rằng các dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan cùng đà tăng của giá dầu chững lại có thể hỗ trợ vàng đi lên trong tuần tới.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết thị trường vàng hiện chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của chứng khoán, năng lượng và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Chuyên gia nhận thấy nhu cầu trú ẩn an toàn hiện chưa quá rõ rệt khi giá vàng vẫn chưa tiến sát các mức đỉnh mới. Thị trường kim loại quý gần đây chủ yếu dao động trong vùng 5.000- 5.200 USD /ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ xem xung đột ở Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu.

Lusk cho rằng nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua lớn đối với kim loại quý, do đó việc chốt lời hoặc giảm vị thế trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động là điều dễ hiểu. Ông dự báo trong ngắn hạn, giá vàng có thể giảm xuống dưới mốc 5.000 USD /ounce trước khi ổn định trở lại.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng đang có dấu hiệu chững lại dù bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Áp lực lên kim loại quý đến từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất đang giảm dần.

Kuptsikevich cũng lưu ý rằng vàng hiện vẫn ở vùng giá rất cao so với lịch sử, khiến nhiều nhà đầu tư lớn có xu hướng chốt lời sau chu kỳ tăng kéo dài hơn hai năm.

Trong khi đó, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco News cho rằng về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là vượt mức kháng cự mạnh quanh 5.434 USD /ounce.

Ngược lại, mục tiêu của phe bán là kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 5.000 USD . Trong ngắn hạn, các vùng kháng cự gần được xác định quanh 5.132 USD và 5.200 USD , trong khi các mức hỗ trợ lần lượt nằm ở khoảng 5.058 USD và 5.021 USD /ounce.