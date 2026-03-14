Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp khi phải chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát do cuộc chiến với Iran gây ra.

Chốt phiên giao dịch 13/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 60,4 USD xuống 5.017,7 USD /ounce và thậm chí có thời điểm rơi sát 5.000 USD /ounce. Như vậy, giá kim loại quý đã giảm hơn 2% trong tuần qua. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,3% xuống 5.061,7 USD /ounce.

Đầu tuần này, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khả quan trên 5.170 USD /ounce, sau đó rơi thẳng đứng hơn 2% sau khi các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Đến giữa tuần, kim loại quý có thời điểm vượt 5.200 USD /ounce và trong các ngày sau liên tục giằng co quanh vùng 5.100- 5.200 USD .

"Dù thị trường vẫn rất lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng nhờ các yếu tố phân bổ tài sản, kim loại quý này đang dần tiến về các mức thấp kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu, trong bối cảnh đồng USD ở mức cao", ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Cụ thể, đồng USD của Mỹ đang trên đà tăng theo tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Trong một báo cáo, ngân hàng Commerzbank cho biết kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn cũng là nguyên nhân chính khiến giá vàng chịu áp lực.

Dù vàng được coi là tài sản trú ẩn truyền thống chống lại lạm phát và bất ổn, mặt bằng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do làm tăng chi phí nắm giữ kim loại quý này.

Mặt khác, dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Mỹ (PCE) trong tháng 1 tăng nhẹ và cao hơn dự kiến. Yếu tố này cùng với áp lực lạm phát cơ bản vẫn mạnh và cuộc chiến tại Trung Đông đã củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa thể nối lại việc cắt giảm lãi suất.

Về tình hình chính trị, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tấn công Iran "rất mạnh trong tuần tới", ngay sau khi ban hành lệnh miễn trừ một phần trong 30 ngày đối với việc mua dầu Nga đang bị trừng phạt. Giá dầu giảm trong ngày nhưng vẫn đang hướng tới mức tăng theo tuần, khi các gián đoạn tại khu vực Vịnh do xung đột nhìn chung vẫn tiếp diễn.

Ở diễn biến khác, việc khôi phục một số chuyến bay từ Dubai đã giúp dòng chảy vàng từ trung tâm giao dịch toàn cầu lớn này được nối lại một phần trong tuần.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 3,3% xuống 81 USD /ounce. Ngoài ra, bạch kim giảm 4% xuống 2.047,2 USD /ounce và palladium mất 2,5% xuống 1.569 USD /ounce.