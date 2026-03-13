Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

  • Thứ sáu, 13/3/2026 09:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thị trường vàng sáng 13/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng 13/3. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 13/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về dưới 185 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của vàng miếng SJC nhưng chưa phải là vùng đáy của tuần. Trên biểu đồ giá hàng ngày, trong phiên giao dịch sáng ngày 9/3, vàng miếng từng có thời điểm giảm sâu xuống vùng 182,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá giao dịch hiện tại vẫn cao hơn 2,3 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Tuy nhiên, nếu tính chung trong vòng 2 tuần gần nhất, khi vàng miếng SJC từng có thời điểm áp sát mốc 191 triệu đồng/lượng, giá bán hiện tại đã giảm tới 6 triệu đồng/lượng. Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đang khiến người lỡ "đu đỉnh" vàng miếng phải chịu khoản lỗ lên tới khoảng 9 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn chục ngày nắm giữ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SUY YẾU
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8

Cũng chịu áp lực giảm, vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng rơi thủng mốc 185 triệu đồng/lượng vào sáng nay.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng so với phiên trước.

Các thương hiệu vàng khác cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này thêm hơn 1 triệu đồng sáng nay.

Trong đó, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giảm còn 181,3 - 184,3 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng rớt xuống vùng 181,8 - 184,8 triệu/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 hiện giao dịch ở mức 182,8 - 184,8 triệu/lượng.

Phiên giảm mạnh trong nước diễn ra đồng thời với xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đêm qua có lúc rơi thẳng về vùng 5.067 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ về mức 5.121 USD/ounce hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 163 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng và vàng nhẫn trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ rớt thảm

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng “quay đầu” giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng ngày 12/3.

25:1505 hôm qua

Giá vàng thế giới lại yếu

Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi đồng USD tăng giá và những lo ngại về lạm phát kéo dài làm gia tăng kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

26:1584 hôm qua

Giá vàng trong nước đã vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh trong sáng 11/3, vượt mốc 187 triệu đồng/lượng.

09:10 11/3/2026

Hồng Nhung

Gia vang the gioi lai vuot 5.200 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới lại vượt 5.200 USD/ounce

08:51 11/3/2026 08:51 11/3/2026

0

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lo ngại lạm phát giảm bớt khi giá dầu hạ nhiệt. Những tín hiệu khác cho thấy xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc.

Gia vang the gioi am tham tang tro lai hinh anh

Giá vàng thế giới âm thầm tăng trở lại

09:26 10/3/2026 09:26 10/3/2026

0

Giá vàng thế giới đang tăng trở lại sau chuỗi phiên giảm liên tiếp trong bối cảnh đồng USD vẫn mạnh nhưng giá dầu đã lao dốc từ mức tăng "sốc" trước đó.

