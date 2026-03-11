Giá vàng trong nước đã vượt 187 triệu đồng/lượng

|
Giá vàng trong nước đang có xu hướng tăng liên tiếp, hiện đã vượt mốc 187 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.
Sáng nay (11/3), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng thêm 1,1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện niêm yết tại 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC có được trong vòng 1 tuần qua.
Hiện CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Công ty Mi Hồng cũng tăng giá bán vàng miếng vượt mức 187 triệu đồng/lượng tương tự SJC.
Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này neo giá quanh vùng 184-185 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG VƯỢT MỐC 187 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|26/11/2025
|27/11
|28/11
|29/11
|30/11
|1/12
|2/12
|3/12
|4/12
|5/12
|6/12
|7/12
|8/12
|9/12
|10/12
|11/12
|12/12
|13/12
|14/12
|15/12
|16/12
|17/12
|18/12
|19/12
|20/12
|21/12
|22/12
|23/12
|24/12
|25/12
|26/12
|27/12
|28/12
|29/12
|30/12
|31/12
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.9
|151.4
|152.2
|152.9
|152.9
|153.2
|152.5
|152.5
|151.8
|152.9
|152.2
|152.2
|152.5
|151.7
|152.7
|153.1
|153.6
|154.3
|154.3
|155.2
|153.6
|154.2
|154.4
|154.4
|154.6
|154.6
|155.5
|157
|157.2
|156.8
|157.2
|157.7
|157.7
|156
|152.7
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|Giá bán
|152.9
|153.4
|154.2
|154.9
|154.9
|155.2
|154.5
|154.5
|153.8
|154.9
|154.2
|154.2
|153.5
|153.7
|154.7
|155.1
|155.6
|156.3
|156.3
|157.2
|156.6
|156.2
|156.4
|156.4
|156.6
|156.6
|157.5
|159
|159.2
|158.8
|159.2
|159.7
|159.7
|158
|154.7
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|159
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch sáng 11/3, để kéo giá bán vượt mức 187 triệu đồng.
Theo đó, Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 1,1 triệu đồng, hiện giao dịch ở mức 183,9 - 186,9 triệu/lượng (mua - bán). PNJ, DOJI và Phú Quý cùng tăng giá hơn 1 triệu đồng với vàng nhẫn trơn, hiện neo tại mức 184,2 - 187,2 triệu/lượng.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ở mức 183,3 - 186,3 triệu/lượng. Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999, hiện neo tại 185 - 187 triệu đồng/lượng.
Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu được hỗ trợ bởi đà tăng của giá vàng thế giới. Kim quý vừa có đợt tăng mạnh gần 25 USD, lấy lại mốc 5.200 USD/ounce. Tính đến thời điểm hiện tại, giá kim quý đã phục hồi khoảng 4% từ vùng đáy từng thiết lập.
Hiện, quy đổi giá vàng thế giới sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 166 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.