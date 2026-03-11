Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước đã vượt 187 triệu đồng/lượng

  • Thứ tư, 11/3/2026 09:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh trong sáng 11/3, vượt mốc 187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang có xu hướng tăng liên tiếp, hiện đã vượt mốc 187 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (11/3), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng thêm 1,1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện niêm yết tại 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC có được trong vòng 1 tuần qua.

Hiện CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Công ty Mi Hồng cũng tăng giá bán vàng miếng vượt mức 187 triệu đồng/lượng tương tự SJC.

Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này neo giá quanh vùng 184-185 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG VƯỢT MỐC 187 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch sáng 11/3, để kéo giá bán vượt mức 187 triệu đồng.

Theo đó, Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 1,1 triệu đồng, hiện giao dịch ở mức 183,9 - 186,9 triệu/lượng (mua - bán). PNJ, DOJI và Phú Quý cùng tăng giá hơn 1 triệu đồng với vàng nhẫn trơn, hiện neo tại mức 184,2 - 187,2 triệu/lượng.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ở mức 183,3 - 186,3 triệu/lượng. Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999, hiện neo tại 185 - 187 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu được hỗ trợ bởi đà tăng của giá vàng thế giới. Kim quý vừa có đợt tăng mạnh gần 25 USD, lấy lại mốc 5.200 USD/ounce. Tính đến thời điểm hiện tại, giá kim quý đã phục hồi khoảng 4% từ vùng đáy từng thiết lập.

Hiện, quy đổi giá vàng thế giới sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 166 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng thế giới lại vượt 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lo ngại lạm phát giảm bớt khi giá dầu hạ nhiệt. Những tín hiệu khác cho thấy xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc.

2 giờ trước

Giá vàng trong nước đã vượt 186 triệu đồng

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục xu hướng tăng trong phiên chiều nay, hiện cả hai mặt hàng vàng này đều đã vượt mốc 186 triệu đồng/lượng.

25:1473 hôm qua

Giá vàng thế giới âm thầm tăng trở lại

Giá vàng thế giới đang tăng trở lại sau chuỗi phiên giảm liên tiếp trong bối cảnh đồng USD vẫn mạnh nhưng giá dầu đã lao dốc từ mức tăng "sốc" trước đó.

25:1497 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng PNJ giá vàng trong nước giá vàng miếng vàng miếng SJC vàng nhẫn giá vàng thế giới SJC PNJ DOJI Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi rot tham hinh anh

Giá vàng thế giới rớt thảm

09:41 9/3/2026 09:41 9/3/2026

0

Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên và giá dầu thô thế giới chính thức vượt 100 USD/thùng.

Gia vang trong nuoc chua ngung giam hinh anh

Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

09:47 9/3/2026 09:47 9/3/2026

0

Sáng 9/3, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về xấp xỉ vùng 183 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý