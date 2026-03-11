Giá vàng trong nước đã vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh trong sáng 11/3, vượt mốc 187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang có xu hướng tăng liên tiếp, hiện đã vượt mốc 187 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (11/3), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng thêm 1,1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện niêm yết tại 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC có được trong vòng 1 tuần qua.

Hiện CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Công ty Mi Hồng cũng tăng giá bán vàng miếng vượt mức 187 triệu đồng/lượng tương tự SJC.

Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này neo giá quanh vùng 184-185 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG VƯỢT MỐC 187 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch sáng 11/3, để kéo giá bán vượt mức 187 triệu đồng.

Theo đó, Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 1,1 triệu đồng, hiện giao dịch ở mức 183,9 - 186,9 triệu/lượng (mua - bán). PNJ, DOJI và Phú Quý cùng tăng giá hơn 1 triệu đồng với vàng nhẫn trơn, hiện neo tại mức 184,2 - 187,2 triệu/lượng.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ở mức 183,3 - 186,3 triệu/lượng. Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999, hiện neo tại 185 - 187 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu được hỗ trợ bởi đà tăng của giá vàng thế giới. Kim quý vừa có đợt tăng mạnh gần 25 USD , lấy lại mốc 5.200 USD /ounce. Tính đến thời điểm hiện tại, giá kim quý đã phục hồi khoảng 4% từ vùng đáy từng thiết lập.

Hiện, quy đổi giá vàng thế giới sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 166 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.