Giá vàng thế giới rớt thảm

Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên và giá dầu thô thế giới chính thức vượt 100 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh xuống vùng 5.050 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm một mạch gần 120 USD /ounce xuống 5.052 USD /ounce, thậm chí có thời điểm giá kim quý rơi xuống vùng 5.021 USD /ounce. Kim loại quý bắt đầu phiên giao dịch ở mốc khả quan 5.171 USD /ounce, tuy nhiên sau đó nhanh chóng rơi thẳng đứng hơn 2,4% khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời.

Trong phần lớn thời gian của tuần trước, giá vàng dao động trong biên độ khoảng 100 USD , chủ yếu giằng co giữa 5.070- 5.170 USD /ounce và thỉnh thoảng xuất hiện các nhịp tăng ngắn để kiểm tra ngưỡng kháng cự 5.200 USD .

Đà giảm mạnh của vàng còn đến từ việc đồng USD tiếp tục tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng euro khi giá dầu vượt 100 USD /thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán thế giới cũng giảm và nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, theo Reuters.

Cụ thể, đồng USD tăng 0,8% so với euro lên 1,1525 USD /euro, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái và và tăng gần 0,4% so với đồng yen Nhật lên 158,48 yen đổi 1 USD trong phiên giao dịch sớm tại châu Á.

Đồng bạc xanh vốn ghi nhận mức tăng theo tuần mạnh nhất trong 15 tháng khi xung đột Trung Đông bùng nổ vào tuần trước, đã trở thành tài sản trú ẩn hiệu quả nhất đối với nhà đầu tư, trong khi vàng suy yếu do làn sóng bán ra trên diện rộng ở các tài sản từng tăng mạnh gần đây.

Đáng chú ý, giá dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng vọt lên trên 110 USD /thùng và các chuyên gia nhận định đây là mức giá đủ cao để gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

"Dầu mỏ vẫn là kênh truyền dẫn chính sang kỳ vọng lạm phát, lãi suất và thị trường tiền tệ, đồng thời sự phục hồi của đồng USD đang gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022", ông Bob Savage, Trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô thị trường tại BNY, cho biết.

Vị chuyên gia nói thêm tuần này là thời điểm kiểm nghiệm liệu thị trường có tiếp tục xem xung đột hiện tại chỉ là một cú sốc tạm thời hay bắt đầu định giá khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài hơn.

Mới đây, Iran đã chọn ông Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha mình làm Lãnh tụ Tối cao, cho thấy phe cứng rắn vẫn nắm quyền vững chắc tại Tehran trong tuần đầu tiên của cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Cuộc xung đột đã khiến khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt toàn cầu bị đình trệ, khi Tehran nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng giữa Iran và Oman, đồng thời tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar nói với Financial Times hôm 6/3 rằng ông dự đoán tất cả nhà xuất khẩu năng lượng ở vùng Vịnh có thể phải đóng cửa hoạt động xuất khẩu trong vòng vài tuần, điều có thể đẩy giá dầu lên 150 USD /thùng.

Giá năng lượng cao hoạt động giống như một loại “thuế” đối với nền kinh tế, đồng thời có thể làm gia tăng lạm phát, khiến nhà đầu tư lo ngại rằng các ngân hàng trung ương sẽ do dự trong việc cắt giảm lãi suất.

Mặt khác, dữ liệu việc làm yếu bất ngờ của Mỹ công bố đã tạm thời làm chững lại đà tăng của USD và làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, hiệu ứng này đã nhanh chóng "lu mờ" trên thị trường khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 3,38% xuống 81,49 USD /ounce. Ngoài ra, giá bạch kim giảm 3,96% xuống 2.060 USD /ounce, trong khi giá palladium giảm 1,99% xuống 1.579 USD /ounce.