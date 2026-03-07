Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng sau khi dữ liệu bảng lương của Mỹ yếu hơn kỳ vọng, qua đó giúp thị trường duy trì hy vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 5.172 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 91,6 USD lên 5.172 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,6% lên 5.158,7 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm rớt xuống vùng giá 5.060 USD /ounce, tuy nhiên sau đó nhanh chóng bật tăng trở lại trên vùng giá 5.170 USD /ounce chỉ sau vài giờ. Tính trong tuần này, giá kim loại quý đã giảm 2,4% và đây cũng là tuần giảm đầu tiên sau 5 tuần, chủ yếu đến từ việc đồng USD mạnh lên đã hạn chế đà tăng của vàng.

Nhìn chung trong vài ngày qua, giá vàng quốc tế liên tục đón nhận những cơn sóng mạnh khi nhảy vọt lên gần 5.500 USD /ounce trong 2 ngày đầu tháng 3, thời điểm Mỹ-Israel bắt đầu tấn công Iran. Tuy nhiên, kim loại quý bất ngờ quay đầu giảm mạnh 100- 300 USD trong bối cảnh nhà đầu tư liên tục chốt lời.

Về tình hình kinh tế Mỹ, dữ liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp giảm 92.000 việc làm trong tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, theo Reuters.

"Báo cáo bảng lương yếu cùng với số việc làm khu vực tư nhân sụt giảm mạnh đang làm dấy lên lo ngại về lạm phát đình trệ", ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Mặt khác, chỉ số USD-Index đang hướng tới mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm khi xung đột leo thang ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Điều này khiến vàng, được định giá bằng USD, trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài, góp phần kéo giá kim loại quý xuống.

Ở mặt trận địa chính trị, Israel đã tấn công dữ dội Beirut sau khi ra lệnh sơ tán chưa từng có đối với toàn bộ khu vực ngoại ô phía nam của thủ đô Lebanon, đánh dấu sự mở rộng lớn của cuộc chiến chống lại Iran mà họ đã bắt đầu một tuần trước đó cùng với Mỹ.

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp vào ngày 18/3 và được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 7.

Trong khi xung đột với Iran tiếp tục leo thang, giá dầu thô đang hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ khi Russia phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 84,3 USD /ounce. Ngoài ra, bạch kim giao ngay tăng 0,5% lên 2.131,5 USD /ounce, trong khi palladium giảm 1,1% xuống 1.646,84 USD /ounce. Tuy vậy, tất cả kim loại này đều đang hướng tới mức giảm theo tuần.