'Cá mập' vừa bán tháo hơn 18 tấn vàng một ngày

Chỉ sau một đêm, quỹ vàng lớn nhất thế giới đã bán hơn 18 tấn vàng giữa thời điểm giá kim loại quý chật vật lấy lại đà phục hồi sau cú sập mạnh.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ra hơn 18 tấn vàng trong ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ra hơn 18 tấn vàng trong ngày 4/3, ghi nhận phiên bán ra với khối lượng lớn nhất trong 13 năm kể từ tháng 4/2013.

Trước đó, SPDR đã mua vào hơn 23 tấn vàng trong tháng 2 sau cú rơi mạnh của thị trường giá kim quý vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 3 đến nay, quỹ vàng này đã bán ra tổng cộng hơn 20 tấn, qua đó giảm lượng sở hữu xuống còn 1.081 tấn (tương ứng giá trị thị trường khoảng 180 tỷ USD ).

Quỹ vàng lớn nhất thế giới bán mạnh tay trong bối cảnh giá vàng hồi phục nhẹ sau phiên sập hơn 4% trước đó. Hiện tại, giá vàng đang dao động quanh vùng 5.100- 5.200 USD /ounce, cao hơn khoảng 20% so với đầu năm. Tuy nhiên, giá vàng hiện vẫn còn thấp hơn 8% so với mức đỉnh từng đạt được vào cuối tháng 1.

Các chiến dịch quân sự đang diễn ra giữa Mỹ - Israel nhằm vào Iran chưa tạo ra nhu cầu trú ẩn an toàn bền vững đối với vàng và bạc. Theo chiến lược gia thị trường, diễn biến giá hiện nay có thể cho thấy kim loại quý cần thêm thời gian để tích lũy, trong bối cảnh các tài sản trú ẩn khác vẫn đang được định giá thấp.

Trước khi các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ diễn ra vào cuối tuần, Michele Schneider, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại MarketGauge, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Kitco rằng bà vẫn chưa thấy động lực để giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự 5.400 USD /ounce, đồng thời dự đoán đà tăng của bạc sẽ bị giới hạn dưới mốc 100 USD /ounce.

Sau khi chạm các mức kháng cự tương ứng, cả hai kim loại quý đều chịu áp lực bán đáng kể, với giá vàng kiểm tra vùng hỗ trợ 5.000 USD /ounce, còn bạc có thời điểm rơi xuống dưới 80 USD /ounce.

Dù giá đã bật lên khỏi các mức đáy, Schneider cho rằng biến động này có khả năng chỉ là một phần của quá trình tích lũy rộng hơn. Bà cho biết bước đi quyết định tiếp theo của thị trường nhiều khả năng phụ thuộc ít hơn vào các diễn biến địa chính trị ngắn hạn và nhiều hơn vào những thay đổi mang tính cấu trúc trong thị trường tài chính.

"Tuy nhiên, nếu xung đột leo thang thành một cuộc chiến lớn và kéo dài hơn, mọi dự báo hiện tại đều có thể thay đổi. Khi đó, tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng mạnh hơn và giá vàng cũng như bạc sẽ cao hơn nhiều", bà nói.

Trong ngắn hạn, bà Schneider cho rằng rủi ro lớn nhất đối với vàng và bạc là mức định giá hấp dẫn trên thị trường trái phiếu. Bà giải thích khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4% vào tuần trước, các nhà đầu tư dường như đang đánh giá lại việc phân bổ vốn trong môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất ổn.

hị trường trái phiếu Mỹ có thể đang nổi lên như một tài sản trú ẩn thay thế, đặc biệt khi những lo ngại gia tăng về thị trường tín dụng và sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu. Bà cho biết sự dịch chuyển này phản ánh mối lo ngày càng tăng về hệ thống tín dụng và khả năng các chính phủ sẽ ưu tiên ổn định tài chính hơn là chống lạm phát nếu tình hình xấu đi.

Đối với các nhà đầu tư kim loại quý, Schneider cho rằng chỉ báo quan trọng nhất cần theo dõi là tỷ lệ vàng/bạc. Tỷ lệ này đã tăng vọt lên mức cực đoan trên 100 trong giai đoạn đầu khi thị trường tăng giá. Hiện tại, tỷ lệ này đang dần ổn định trở lại. Đáng chú ý, bà Schneider đưa ra nhận định này trong bối cảnh tỷ lệ vàng/bạc hiện ở vùng trung tính, quanh mức 61.