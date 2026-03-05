Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới hướng lên 5.200 USD/ounce

  • Thứ năm, 5/3/2026 09:02 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi khi xung đột leo thang ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đà tăng của đồng USD tạm chững lại cũng hỗ trợ thị trường.

Chốt phiên giao dịch 4/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 5.140,2 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 4/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 52,4 USD lên 5.140,2 USD/ounce, sau khi giảm hơn 4% trong phiên trước đó. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,2% lên 5.134,7 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý thế giới được giao dịch ở mức 5.175 USD/ounce và đang hướng lên vùng 5.200 USD/ounce.

Trước đó, kim loại quý đã trải qua cú sập mạnh khi nhà đầu tư liên tục bán tháo, khiến giá lao dốc về sát vùng 5.000 USD/ounce. Tính từ đỉnh ghi nhận trong phiên 3/3 (giờ Mỹ) ở 5.370 USD/ounce, giá vàng thế giới giao ngay đã lao dốc một mạch gần 360 USD chỉ trong một phiên.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định đồng USD đã điều chỉnh giảm, qua đó trở thành yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

"Nhìn chung, các yếu tố vĩ mô và cơ bản vẫn đang ủng hộ kim loại quý này. Rủi ro biến động mạnh vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan và thị trường sẽ chứng kiến các mức đỉnh lịch sử mới", ông nói thêm.

Trên thị trường tiền tệ, sức mạnh đồng USD đã hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trong phiên 3/3. Việc đồng bạc xanh suy yếu khiến giá vàng, được định giá bằng USD, trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Về tình hình địa chính trị, cuộc chiến Mỹ - Iran leo thang mạnh sau khi một tàu ngầm Mỹ đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hệ thống phòng không NATO đã phá hủy một tên lửa đạn đạo của Iran phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Trong khi đó, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy bảng lương khu vực tư nhân Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 2, dù số liệu của tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm đáng kể.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm chính thức của Mỹ công bố vào ngày 6/3 (giờ Mỹ). Theo khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế, bảng lương phi nông nghiệp có thể đã tăng thêm 59.000 việc làm trong tháng trước, sau khi tăng 130.000 việc làm trong tháng 1.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 83,07 USD/ounce sau khi giảm hơn 8% trong phiên trước đó.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 2,8% lên 2.141,71 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,2% lên 1.667,51 USD/ounce. Dù vậy, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới cho biết thị trường bạch kim toàn cầu đang hướng tới năm thâm hụt thứ 4 liên tiếp vào năm 2026.

Giá vàng giảm 4 triệu một ngày, người mua lỗ nặng

Giá vàng trong nước giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng do chịu ảnh hưởng từ việc giá vàng thế giới lao dốc không phanh.

40:2397 hôm qua

Giá vàng thế giới chật vật phục hồi sau cú sập mạnh

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại sau cú sập mạnh hơn 200 USD đêm qua (giờ Việt Nam), trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông.

41:2430 hôm qua

Giá vàng thế giới vượt 5.400 USD

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trước những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông, sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

08:27 3/3/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới giá vàng kim loại quý Mỹ Iran Trung Đông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý