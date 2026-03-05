Giá vàng thế giới hướng lên 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi khi xung đột leo thang ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đà tăng của đồng USD tạm chững lại cũng hỗ trợ thị trường.

Chốt phiên giao dịch 4/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 5.140,2 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 4/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 52,4 USD lên 5.140,2 USD /ounce, sau khi giảm hơn 4% trong phiên trước đó. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,2% lên 5.134,7 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý thế giới được giao dịch ở mức 5.175 USD /ounce và đang hướng lên vùng 5.200 USD /ounce.

Trước đó, kim loại quý đã trải qua cú sập mạnh khi nhà đầu tư liên tục bán tháo, khiến giá lao dốc về sát vùng 5.000 USD /ounce. Tính từ đỉnh ghi nhận trong phiên 3/3 (giờ Mỹ) ở 5.370 USD /ounce, giá vàng thế giới giao ngay đã lao dốc một mạch gần 360 USD chỉ trong một phiên.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định đồng USD đã điều chỉnh giảm, qua đó trở thành yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

"Nhìn chung, các yếu tố vĩ mô và cơ bản vẫn đang ủng hộ kim loại quý này. Rủi ro biến động mạnh vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan và thị trường sẽ chứng kiến các mức đỉnh lịch sử mới", ông nói thêm.

Trên thị trường tiền tệ, sức mạnh đồng USD đã hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trong phiên 3/3. Việc đồng bạc xanh suy yếu khiến giá vàng, được định giá bằng USD, trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Về tình hình địa chính trị, cuộc chiến Mỹ - Iran leo thang mạnh sau khi một tàu ngầm Mỹ đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hệ thống phòng không NATO đã phá hủy một tên lửa đạn đạo của Iran phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Trong khi đó, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy bảng lương khu vực tư nhân Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 2, dù số liệu của tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm đáng kể.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm chính thức của Mỹ công bố vào ngày 6/3 (giờ Mỹ). Theo khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế, bảng lương phi nông nghiệp có thể đã tăng thêm 59.000 việc làm trong tháng trước, sau khi tăng 130.000 việc làm trong tháng 1.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 83,07 USD /ounce sau khi giảm hơn 8% trong phiên trước đó.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 2,8% lên 2.141,71 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,2% lên 1.667,51 USD /ounce. Dù vậy, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới cho biết thị trường bạch kim toàn cầu đang hướng tới năm thâm hụt thứ 4 liên tiếp vào năm 2026.