Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt

Giá Bitcoin bất ngờ vọt lên vùng 74.000 USD, mức cao nhất trong vòng 1 tháng, nhờ dòng tiền vào ETF và lực mua trên thị trường phái sinh, bất chấp căng thẳng Trung Đông vẫn leo thang.

Bitcoin đang được gom mạnh mẽ trong 2 ngày trở lại đây. Ảnh: CryptoSlate.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã bứt phá vượt mốc 73.000 USD nhờ lực đẩy từ dòng vốn vào các quỹ ETF và sự gia tăng của hợp đồng mở dù Phố Wall đang cố gắng ổn định lại trước cuộc xung đột chưa có hồi kết tại Trung Đông.

Có thời điểm, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới tăng tới 9% lên quanh 74.000 USD , đánh dấu mức cao nhất trong vòng một tháng. Giá Ethereum cũng bật mạnh, có lúc tăng 13% lên gần 2.200 USD .

Đây đều là mức biến động ngày mạnh nhất trong vòng một tuần qua của các đồng tiền số, phản ánh mức độ bất định trên thị trường tài sản số kể từ sau đợt lao dốc hồi đầu tháng 10/2025.

Nhà đầu tư bắt đầu gom Bitcoin

Theo báo cáo của công ty dữ liệu blockchain Glassnode, thị trường tiền số đang thoát khỏi trạng thái khủng hoảng để bước vào giai đoạn tích lũy, nơi vị thế giao dịch trở thành động lực chính chi phối biến động giá thay vì xu hướng phòng ngừa.

Các nhà giao dịch cho biết Bitcoin đã ghi nhận hoạt động bán khống đáng kể hồi đầu tuần khi nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro và chuyển sang nơi trú ẩn an toàn.

Ông Alex Kuptsikevich, Giám đốc phân tích thị trường tại FxPro, cho rằng bên bán khống đã quá tự tin vào kịch bản thị trường tiếp tục giảm và đặt lệnh quá sát giá. Khi tiến gần vùng trên của biên độ tháng 2, Bitcoin chỉ cần nhích thêm một bước để thanh lý một loạt hợp đồng bán khống của nhà đầu tư. Cộng thêm trạng thái quá bán tích tụ từ tháng 10 năm ngoái, thị trường có đủ điều kiện cho một đợt tăng mạnh.

Biên độ dao động lớn có thể kéo nhà đầu tư cá nhân quay lại, đồng thời mở ra cơ hội giao dịch 2 chiều cho các tổ chức vốn trước đó đứng ngoài quan sát.

Giá Bitcoin hồi phục mạnh mẽ bất chấp tình hình chiến sự Trung Đông. Ảnh: CoinMarketCap.

Không chỉ tiền số, kỳ vọng xung đột tại Iran có thể ngắn hơn lo ngại ban đầu đang giúp chứng khoán đi lên và giá dầu dần ổn định. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút hơn 680 triệu USD trong 2 ngày gần đây. Trước đó, giá Bitcoin từng giảm về quanh 63.000 USD sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

“Nhu cầu trên thị trường tương lai vĩnh viễn gia tăng mạnh sau giai đoạn Bitcoin tích lũy suốt một tháng qua. Hợp đồng mở tăng vọt cùng với giá, cho thấy nhà giao dịch đã mở thêm vị thế mua mới”, Julio Moreno, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại CryptoQuant, cho biết.

Dù bật tăng, thị trường tiền số vẫn trong trạng thái dè chừng khi Bitcoin còn thấp hơn khoảng 40% so với đỉnh. Bối cảnh này đặt Bitcoin trước cơ hội hồi phục trong khi các lớp tài sản khác có thể cần thời gian “nghỉ”. Glassnode nhận định dòng vốn vào ETF Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu ổn định ban đầu và nếu xu hướng phục hồi tiếp diễn, tâm lý tổ chức sẽ được cải thiện.

Phe lạc quan cũng đón nhận tín hiệu ủng hộ mới từ Washington sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích các ngân hàng vì vận động hành lang chống lại chương trình nghị sự tiền mã hóa dù ông đang tìm cách thúc đẩy dự luật toàn diện về cấu trúc thị trường tiền số.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm 3/3, Tổng thống Trump cho rằng ngành tiền mã hóa “không thể bị lấy khỏi tay người dân Mỹ” và cảnh báo sự chần chừ sẽ khiến Mỹ nhường lợi thế cho Trung Quốc.

Dòng tiền tìm về Bitcoin giữa chiến tranh

Những người ủng hộ tiền số từ lâu so sánh Bitcoin với vàng, coi đây là phiên bản kỹ thuật số của tài sản trú ẩn an toàn trong thời điểm bất ổn. Luận điểm này đã không được củng cố trong những tháng gần đây khi Bitcoin giảm mạnh còn vàng tăng giá. Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, Bitcoin đã có hiệu suất sinh lời vượt trội so với vàng, tăng khoảng 12% kể từ ngày 27/2 (trước khi chiến sự Trung Đông nổ ra) trong khi giá vàng giảm khoảng 2%.

Frank Chaparro, Giám đốc nội dung và các dự án đặc biệt tại GSR, cho rằng dòng vốn có thể đang xoay vòng trở lại thị trường tiền số khi vàng tạm lùi bước. Ông lưu ý vàng đã tăng gấp đôi trong khi Bitcoin bị giảm một nửa trong vài tháng qua.

“Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, trừng phạt, chiến sự, nới lỏng tiền tệ và thâm hụt ngân sách gia tăng, Bitcoin dường như bị bỏ quên so với các tài sản khác. Tuy nhiên, trạng thái đó có thể đảo chiều rất nhanh khi tâm lý thị trường thay đổi”, Chaparro lưu ý.

Dẫu vậy, mức độ biến động cao cùng với các hoạt động quân sự đang diễn ra đồng nghĩa bất kỳ nhịp hồi nào của tài sản số cũng có thể sớm kết thúc. Cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 5 khi Israel và Iran tiếp tục không kích và phóng tên lửa vào nhau.

Chuyên gia Kuptsikevich cảnh báo tình hình vẫn quá mong manh để có thể khẳng định thị trường đã tạo đáy. Bitcoin còn dễ tổn thương trước sự biến động của các chỉ số chứng khoán, điều đang buộc các nhà đầu tư tổ chức phải giảm đòn bẩy.