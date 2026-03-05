Ứng viên Chủ tịch Fed chính thức lộ diện

Mới đây, truyền thông Mỹ cho biết ông Kevin Warsh đã chính thức được Tổng thống Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo.

Ngày 4/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump chính thức đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo, thay thế vị chủ tịch hiện tại là ông Jerome Powell, theo CNBC.

Nhà Trắng cho biết đề cử của ông Trump đã được chuyển lên Thượng viện và nếu được phê chuẩn, ông Warsh sẽ kế nhiệm ông Powell với nhiệm kỳ 4 năm. Đề cử này diễn ra hơn một tháng sau khi ông Trump lần đầu công khai bày tỏ mong muốn bổ nhiệm ông Warsh làm chủ tịch Fed.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, thành viên đảng Cộng hòa bang North Carolina, cho biết ông sẽ ngăn chặn quá trình xem xét đề cử ông Warsh tại Thượng viện cho đến khi cuộc điều tra hình sự liên bang nhằm vào ông Powell do văn phòng công tố Mỹ tại Washington D.C. tiến hành được hủy bỏ. Đáng chú ý, lập trường của ông Tillis có thể khiến đề cử này không được đưa ra xem xét tại toàn thể Thượng viện Mỹ.

Giữa tháng 1, ông Powell cho biết đang bị điều tra liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington trị giá 2,5 tỷ USD , cũng như phần điều trần của ông trước Thượng viện về dự án này.

Chủ tịch Fed nói rằng "mối đe dọa truy tố hình sự" nhằm vào ông xuất phát trực tiếp từ việc ông và các thống đốc Fed khác từ chối nhượng bộ trước ông Trump về yêu cầu cắt giảm lãi suất nhanh hơn.

Theo các nguồn tin, quyết định mở điều tra đã được phê duyệt vào tháng 11 năm ngoái bởi bà Jeanine Pirro, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump, người được ông bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng công tố này từ năm ngoái.

Mùa hè năm ngoái, ông Trump từng tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, người đứng về phía ông Powell trong các quyết định lãi suất. Thời điểm đó, ông Trump viện dẫn cáo buộc từ một quan chức nhà ở, người do ông bổ nhiệm, rằng bà Cook đã gian lận thế chấp. Tuy nhiên, động thái này được cho là xuất phát từ sự bất bình của ông trước quan điểm của bà về chính sách lãi suất.

Bà Cook, người phủ nhận mọi sai phạm, vẫn giữ vị trí tại Fed trong khi chờ kết quả vụ kiện chống lại ông Trump liên quan đến quyết định sa thải bà.

Cũng trong tháng 1, Tòa án Tối cao Mỹ đã tiến hành phiên tranh luận miệng về vụ việc này, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra phán quyết liệu ông Trump có quyền sa thải bà Cook hay không.