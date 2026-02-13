Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thống đốc Fed 'chỉ trích' chính sách thắt chặt tiền tệ

  Thứ sáu, 13/2/2026 13:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thống đốc Stephen Miran của Fed cho rằng lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hiện tại có nguy cơ kìm hãm tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một sự kiện do chi nhánh Dallas của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức hôm 12/2 (giờ địa phương), Thống đốc Stephen Miran cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt hiện nay có thể gây sức ép lên đà tăng trưởng vốn đang được hỗ trợ bởi nhiều chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm cắt giảm thuế, theo Reuters.

“Tôi cho rằng rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế là chúng ta đang hiểu sai mức độ thắt chặt của chính sách tiền tệ”, ông Miran nói, đồng thời nhấn mạnh vấn đề lạm phát của Mỹ không thực sự đáng lo ngại.

Theo ông, mức lạm phát nhà ở rất thấp có thể bù đắp cho áp lực giá tăng ở các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác trong rổ chỉ số.

Theo ông, khi nào lạm phát còn chưa đáng quan ngại, Fed nên tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ thị trường lao động. Ông chỉ ra tổng cung đang mở rộng nhanh hơn tổng cầu, cho phép nền kinh tế tăng trưởng mà không tạo thêm áp lực lạm phát.

Ông Miran từng là cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng trước khi được bổ nhiệm vào Fed. Ông là một trong những quan chức ủng hộ mạnh mẽ lập trường nới lỏng lãi suất. Trong 3 kỳ họp chính sách gần nhất năm ngoái, ông đều đề xuất mức cắt giảm lãi suất lớn hơn so với quyết định thực tế của Fed.

Tháng 1 vừa qua, ông là một trong hai người bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,5-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 10-2.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, người chủ trì sự kiện nơi ông Miran phát biểu, lại phản đối việc tiếp tục hạ lãi suất.

Bà Logan cho rằng chính sách của Fed hiện không gây nhiều sức ép kìm hãm nền kinh tế. Bà tỏ ra lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng hơn so với rủi ro thị trường lao động suy yếu. Tuy nhiên, tại sự kiện trên, bà không đưa ra bình luận cụ thể về quan điểm kinh tế hay dự đoán chính sách tiền tệ của mình.

Những phát biểu mới nhất của ông Miran cho thấy sự chia rẽ quan điểm trong nội bộ Fed về mức độ phù hợp của chính sách tiền tệ hiện tại, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng nhưng đối mặt với nhiều tín hiệu trái chiều về lạm phát và thị trường lao động.

