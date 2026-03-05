Vừa có người trúng xổ số độc đắc gần 115 tỷ đồng

Vietlott xác định đã có người may mắn trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 115 tỷ đồng trong ngày 5/3.

Người may mắn trúng độc đắc Vietlott hôm nay sẽ thực nhận hơn 103 tỷ đồng sau thuế. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 115 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 5/3.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 14 - 16 - 35 - 38 - 43 - 51.

Ngoài Jackpot 1, công ty xổ số cũng ghi nhận 20 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.401 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 28.653 người trúng giải ba (50.000 đồng). Kỳ quay hôm nay không tìm thấy người trúng Jackpot 2. Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là gần 118 tỷ đồng .

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận hơn 103 tỷ đồng .

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.