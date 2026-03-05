Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vừa có người trúng xổ số độc đắc gần 115 tỷ đồng

  • Thứ năm, 5/3/2026 20:57 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Vietlott xác định đã có người may mắn trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 115 tỷ đồng trong ngày 5/3.

Người may mắn trúng độc đắc Vietlott hôm nay sẽ thực nhận hơn 103 tỷ đồng sau thuế. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 115 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 5/3.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 14 - 16 - 35 - 38 - 43 - 51.

Ngoài Jackpot 1, công ty xổ số cũng ghi nhận 20 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.401 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 28.653 người trúng giải ba (50.000 đồng). Kỳ quay hôm nay không tìm thấy người trúng Jackpot 2. Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là gần 118 tỷ đồng.

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận hơn 103 tỷ đồng.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.

Người đàn ông ở TP.HCM trúng cùng lúc 120 giải của Vietlott

Anh T.B. là người may mắn đã trúng 15 giải đặc biệt, 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải tư và 60 giải năm của loại hình xổ số tự chọn Max 3D Pro với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

13:01 2/2/2026

Cổ phiếu dầu khí bị bán tháo

Cổ phiếu dầu khí bất ngờ bị bán tháo ồ ạt trong phiên 5/3, nhiều mã từ tăng trần quay đầu giảm sâu, kéo VN-Index mất gần 10 điểm dù thị trường từng khởi đầu trong sắc xanh.

10 giờ trước

Bầu Đức sắp chi hàng chục tỷ gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG, dự chi khoảng 80 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45% vốn.

34:2032 hôm qua

Minh Khánh

xổ số Vietlott vietlott quay thưởng jackpot

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý