Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Người đàn ông ở TP.HCM trúng cùng lúc 120 giải của Vietlott

  • Thứ hai, 2/2/2026 13:01 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Anh T.B. là người may mắn đã trúng 15 giải đặc biệt, 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải tư và 60 giải năm của loại hình xổ số tự chọn Max 3D Pro với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

Chủ nhân vé số may mắn hiện sinh sống tại TP.HCM. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ QSMT 00678 đến anh T.B. với giá trị giải thưởng hơn 36 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh T.B. là người trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro với tổng giá trị trúng thưởng hơn 36 tỷ đồng, bao gồm 15 giải đặc biệt (2 tỷ đồng/giải), 15 giải phụ đặc biệt (400 triệu đồng/giải), 30 giải tư (1 triệu đồng/giải) và 60 giải năm (100.000 đồng/giải).

Anh T.B. là thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP.HCM.

Theo chia sẻ, anh B. hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại TP.HCM. Anh cho biết dãy số may mắn mang đến giải đặc biệt cũng chính là dãy số được mua vào kỳ trước đó nhưng không trúng.

“Mình đã mua lại và may mắn trúng thưởng”, người may mắn tiết lộ.

Khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, anh B. lo lắng sợ bị lỗi tin nhắn do số tiền trúng thưởng quá dài. Tuy nhiên, khi vào website kiểm tra thông tin, người này mới tin chắc bản thân là chủ nhân giải đặc biệt của xổ số tự chọn Max 3D Pro.

Anh chia sẻ sẽ lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng và thực hiện các công tác an sinh xã hội.

Theo quy định, anh T.B. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vừa có người trúng Vietlott độc đắc hơn 257 tỷ đồng

Sau hơn 3 tháng tích lũy, giải độc đắc Vietlott Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân trong ngày 20/1.

20:49 20/1/2026

VNG lần đầu thu trên 10.000 tỷ một năm

Doanh thu VNG lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2025 nhờ sự tăng trưởng đồng đều của các mảng kinh doanh cốt lõi.

1 giờ trước

Cơ sở Trà sữa La Boong, Phở Hào, Bún riêu Hương béo bị phạt

UBND phường Láng mới đây đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn trong tháng 1/2026.

09:30 28/1/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vietlott TP.HCM Tiền mã hóa Vietlott trúng thưởng xổ số vé số

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

CEO Yeah1 nhan luong 3,5 ty dong/nam hinh anh

CEO Yeah1 nhận lương 3,5 tỷ đồng/năm

12 phút trước 13:32 2/2/2026

0

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, người đứng loạt show truyền hình đình đám như "Gia đình Haha", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp" nhận lương gần 300 triệu đồng mỗi tháng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý