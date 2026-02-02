Người đàn ông ở TP.HCM trúng cùng lúc 120 giải của Vietlott

Anh T.B. là người may mắn đã trúng 15 giải đặc biệt, 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải tư và 60 giải năm của loại hình xổ số tự chọn Max 3D Pro với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

Chủ nhân vé số may mắn hiện sinh sống tại TP.HCM. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ QSMT 00678 đến anh T.B. với giá trị giải thưởng hơn 36 tỷ đồng .

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh T.B. là người trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro với tổng giá trị trúng thưởng hơn 36 tỷ đồng , bao gồm 15 giải đặc biệt ( 2 tỷ đồng /giải), 15 giải phụ đặc biệt (400 triệu đồng/giải), 30 giải tư (1 triệu đồng/giải) và 60 giải năm (100.000 đồng/giải).

Anh T.B. là thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP.HCM.

Theo chia sẻ, anh B. hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại TP.HCM. Anh cho biết dãy số may mắn mang đến giải đặc biệt cũng chính là dãy số được mua vào kỳ trước đó nhưng không trúng.

“Mình đã mua lại và may mắn trúng thưởng”, người may mắn tiết lộ.

Khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, anh B. lo lắng sợ bị lỗi tin nhắn do số tiền trúng thưởng quá dài. Tuy nhiên, khi vào website kiểm tra thông tin, người này mới tin chắc bản thân là chủ nhân giải đặc biệt của xổ số tự chọn Max 3D Pro.

Anh chia sẻ sẽ lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng và thực hiện các công tác an sinh xã hội.

Theo quy định, anh T.B. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.