Đề xuất người bán trên sàn không phải lập hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Theo đó, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và các trường hợp rủi ro cao về thuế theo quy định của Bộ trưởng Tài chính sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, các trường hợp sau đây được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ trường hợp rủi ro cao về thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) gồm:

Doanh nghiệp ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, chứng khoán, tài sản mã hóa, bảo hiểm, y tế, kinh doanh TMĐT, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định, bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Ngoài ra, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ trừ ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác; ăn uống; nhà hàng, khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Hóa đơn từ máy tính tiền không áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Đáng chú ý, trong dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ quản sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch trừ trường hợp người mua yêu cầu thì chủ quản sàn thương mại điện tử có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử giao cho người mua.

Các đại lý bảo hiểm, cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khấu trừ thuế đối với doanh thu lũy kế đạt ngưỡng doanh thu thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn cũng không cần sử dụng hóa đơn điện tử.

Các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm, giao dịch tiền gửi, giao dịch tài chính, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và giao dịch sản phẩm phái sinh cũng nằm trong diện không cần sử dụng hóa đơn điện tử.

Các trường hợp theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 điều 6 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP. Hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung cấp sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh…

Dự thảo nghị định cũng đề xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì không nhất thiết phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.