Hộ kinh doanh được miễn phí dịch vụ điện tử khi kê khai thuế

Đây là chia sẻ của Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành với các hộ kinh doanh tại Hà Nội trước thời điểm quan trọng khi kỳ kê khai thuế quý I/2026 sắp đến.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: BTC.

Chiều 12/3 đã diễn ra Hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức.

Chia sẻ trước 200 đại diện hộ kinh doanh tham dự Hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế cho biết theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 1/1 đã chính thức xóa bỏ thuế khoán, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển sang mô hình kê khai và nộp thuế điện tử dựa trên doanh thu thực tế.

Cùng với đó, Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/3. Để đẩy nhanh thực hiện thì ngành Thuế cũng triển khai Chiến dịch cao điểm "15 ngày đồng hành, hỗ trợ cùng hộ kinh doanh" trước kỳ kê khai thuế quý I/2026.

Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) Mai Xuân Thành nhấn mạnh hiện tại là thời điểm quan trọng, khi các chính sách mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đã bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Trong giai đoạn đầu tiên của hoạt động kê khai, ông Thành trấn an các hộ kinh doanh khi cho biết trọng tâm của cơ quan thuế không phải là vấn đề kiểm tra, xử phạt, mà là tập trung để hỗ trợ thực chất, để bà con có thể thực hiện đúng ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.

"Đợt cao điểm 15 ngày được tổ chức với mục tiêu rất cụ thể là giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, thực hiện đúng và yên tâm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh", Cục trưởng Mai Xuân Thành chia sẻ.

Cơ quan thuế các cấp được giao nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, tổ chức các buổi hỗ trợ tập trung, đồng thời mở rộng các kênh hỗ trợ trực tuyến, đường dây nóng, các hình thức tư vấn từ xa để kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết ngành thuế cam kết cung cấp miễn phí các tiện ích, dịch vụ thuế điện tử phục vụ hộ kinh doanh. Mục tiêu là giúp bà con thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện hơn với thao tác đơn giản, dễ làm, dễ nhớ, giảm chi phí tuân thủ, giảm áp lực khi thực hiện nghĩa vụ theo phương thức thuế mới.

Trong thời gian tới, hệ thống công nghệ sẽ tiếp tục được nâng cấp ví dụ như đưa vào các ứng dụng gợi ý sẵn thông tin tờ khai; nhắc hạn kê khai; hỗ trợ trích nộp tiền từ tài khoản khi có sự đồng ý của người nộp thuế; cảnh báo sớm các sai sót để hộ có thể kịp thời điều chỉnh.

Trong trường hợp vướng mắc phát sinh, người dân có thể liên hệ trực tiếp với công chức quản lý thuế để được hỗ trợ hướng dẫn. Thông tin và số điện thoại của công chức thuế hỗ trợ được niêm yết tại các trung tâm dịch vụ hành chính công xã, phường và đăng tải công khai trên các website của ngành thuế.