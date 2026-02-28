Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ 1/3, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

  • Thứ bảy, 28/2/2026 18:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh bắt buộc phải đúng tên đăng ký.

Thông tư 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2025, trong đó quy định việc đặt tên tài khoản thanh toán được quy định cụ thể hơn đối với từng đối tượng sử dụng.

Cụ thể, tại điều 4 Thông tư 25 quy định số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán. Đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản thanh toán được đặt theo thông tin họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng;

Đối với tài khoản thanh toán tổ chức, tên tài khoản thanh toán phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.

ho kinh doanh anh 1

Từ 1/3, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký. Ảnh minh họa.

Như vậy thì từ 01/3, hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không được dùng tài khoản ngân hàng tên cá nhân.

Thực tế nhiều năm qua, do phần lớn hộ kinh doanh nộp thuế khoán nên rất nhiều hộ sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng đến chi tiêu cho gia đình, cá nhân… Việc thống nhất tên tài khoản với tên chủ hộ đăng ký kinh doanh giúp cơ quan quản lý xác định rõ chủ thể kinh doanh; đối soát doanh thu, phục vụ kê khai, quyết toán thuế và quản lý hóa đơn điện tử.

Ngoài thông tin tài khoản ngân hàng, hành vi không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn về việc thay đổi thông tin trong đăng ký thuế bị xử phạt hành chính đến 7 triệu đồng.

Bên cạnh quy định của Ngân hàng Nhà nước, theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026 sẽ có hai nhóm hộ kinh doanh bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Hai nhóm này gồm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỷ đồng mỗi năm và hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm.

Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm sẽ là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Trường hợp không vượt mức này được miễn thuế nhưng vẫn phải khai báo.

Ngọc Vy/VTC News

