Gần 1.000 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trong tháng đầu năm 2026

Trong tháng 1, gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, tương đương 25% kết quả cả năm 2025, phản ánh tác động rõ nét của Nghị quyết 68.

Theo Bộ Tài chính, tác động của Nghị quyết 68 đã bước đầu được thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường... Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 31/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Đây cũng là phiên họp đầu tiên trong năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 3 phiên họp nhằm thúc đẩy, rà soát, kiểm điểm việc triển khai Nghị quyết 68, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ với tinh thần phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy. Quy mô GDP khoảng 514 tỷ USD , GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD , vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Thủ tướng cho rằng các kết quả này này tạo đà, tạo lực, tạo khí thế để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế, của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân trong nước được nâng cao, thể hiện qua các số liệu về thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp, các chỉ số về niềm tin kinh doanh doanh nghiệp...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 68; những mặt được, chưa được; các bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 138 và Nghị quyết 139 giao 69 nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương. Đến nay, các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 41/43 nhiệm vụ của năm 2025 (đạt hơn 96%).

Nổi bật, các cơ quan đã trình Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư cắt giảm 38 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thu hẹp phạm vi đối với 20 ngành nghề khác.

Tổng số gần 3.000 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa (dự kiến đạt 63%); tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm là 29.308 ngày/89.721 ngày (đạt gần 33%) và cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 48.600 tỷ đồng / 120.000 tỷ đồng mỗi năm (đạt hơn 40%).

Đáng chú ý, sau hơn 9 tháng ban hành Nghị quyết 68, tác động của Nghị quyết đã bước đầu được thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực, bước khởi sắc mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu; và đóng góp ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Riêng tháng 1/2026, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ước trên 54.000 (tăng 62% so với cùng kỳ); gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp (bằng 25% cả năm 2025). Số tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt hơn 11 triệu (tăng 25% so với cuối năm 2024).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 đạt 930 tỷ USD . Tổng thu ngân sách năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh khoảng 497.156 tỷ đồng , đạt 134% so với dự toán và 127% so với cùng kỳ.

Sau 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng , trong đó vốn đầu tư tư nhân gần 3,9 triệu tỷ đồng , chiếm gần 76%.