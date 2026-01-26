Thủ tướng yêu cầu sớm vận hành sàn giao dịch vàng trong tháng 2

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2, cần khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên họp sáng nay. Ảnh: VGP.

Sáng 26/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2, các bộ, ngành phải khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Cùng với đó, cần vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ khẩn trương triển khai Cổng đầu tư Quốc gia một cửa liên thông từ Trung ương tới địa phương.

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình. Tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; giải quyết các dự án tồn đọng; xử lý các vấn đề liên quan giá FIT cho các dự án năng lượng tái tạo theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, thu đúng, thu đủ, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu trên cơ sở chuyển đổi số, nhất là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ăn uống, bán lẻ.

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tập trung cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, cũng như chi cho an sinh xã hội, giáo dục, y tế.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo sử dụng tối đa công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, cần điều hành tín dụng tăng trưởng ở mức phù hợp và điều chỉnh linh hoạt tùy diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát để hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và hạn chế vào các lĩnh vực rủi ro.