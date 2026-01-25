Giá vàng được dự báo vượt 5.000 USD/ounce tuần tới

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, giới phân tích Phố Wall nghiêng mạnh về kịch bản giá vàng sẽ vươn lên mốc 5.000 USD/ounce trong tuần tới.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới. Ảnh: Reuters.

Những lo ngại địa chính trị gia tăng đã đẩy giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục mới trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos. Dù căng thẳng liên quan đến Greenland phần nào được làm dịu, kim loại quý vẫn duy trì đà tăng mạnh và tiến sát mốc 5.000 USD /ounce vào cuối tuần.

Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.654 USD /ounce. Sau khi nhanh chóng tăng lên 4.680 USD /ounce, thị trường bước vào trạng thái giao dịch giằng co trong biên độ hẹp do thị trường Mỹ đóng cửa nhân ngày lễ Martin Luther King Jr.

Đến thứ Ba, với sự trở lại của các nhà giao dịch Mỹ, giá vàng đạt 4.750 USD /ounce và tăng lên 4.763 USD /ounce vào đầu giờ chiều. Sau khi dao động quanh vùng 4.760 USD trong vài giờ, lực mua từ châu Á tiếp tục đẩy giá tăng mạnh lên 4.837 USD /ounce lúc 22h, trước khi xác lập kỷ lục mới ở mức 4.885 USD /ounce vào rạng sáng hôm sau.

Diễn biến của thị trường phần lớn xoay quanh những đồn đoán về phát biểu của Tổng thống Trump liên quan đến tham vọng đối với Greenland tại Davos. Trước bài phát biểu, giá vàng dao động trong vùng cao 4.830- 4.885 USD /ounce.

Tuy nhiên, khi ông Trump khẳng định khả năng sử dụng vũ lực là không thể, vàng lập tức quay đầu giảm xuống 4.766 USD /ounce chỉ khoảng 30 phút sau khi nỗ lực tăng giá thất bại tại mốc 4.850 USD /ounce.

Sang ngày thứ Năm, vàng tiếp tục bứt phá. Giá giao ngay tăng vọt từ 4.813 USD /ounce lúc 8h30 sáng, vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 4.900 USD và lập đỉnh lịch sử mới tại 4.965 USD /ounce vào tối cùng ngày.

Sau khi điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ 4.900 USD /ounce vào rạng sáng thứ Sáu, lực cầu quay trở lại giúp kim loại quý này duy trì xu hướng tăng. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng vọt lên sát mốc tâm lý 5.000 USD /ounce, đánh dấu một tuần tăng giá mạnh mẽ chưa từng có của kim loại quý này.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang tỏ ra cực kỳ lạc quan về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi tâm lý của nhà đầu tư cá nhân bắt đầu thận trọng hơn sau đà tăng mạnh vừa qua.

THỊ TRƯỜNG ĐỒNG LOẠT DỰ BÁO GIÁ VÀNG TĂNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 80 13 7 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

71 14 15

Tuần này, khảo sát vàng ghi nhận ý kiến từ 15 chuyên gia phân tích. Trong đó, 12 người (chiếm 80%) dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD /ounce trong tuần tới. Chỉ một chuyên gia (chiếm 7%) cho rằng giá sẽ giảm, trong khi hai người còn lại (chiếm 13%) dự báo thị trường đi ngang.

Ở chiều ngược lại, cuộc thăm dò trực tuyến với 272 phiếu bầu cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đã hạ bớt mức độ lạc quan. Dù vậy, phần lớn vẫn nghiêng về xu hướng tăng với 193 nhà đầu tư (chiếm 71%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên, 40 người khác (chiếm 15%) dự báo giảm và 39 người (chiếm 14%) cho rằng giá sẽ ổn định.

Sẽ vượt mốc 5.000 USD /ounce tuần tới

Tuần tới, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù thị trường không kỳ vọng Fed thay đổi lãi suất trước tháng 6, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các tín hiệu bất đồng trong nội bộ Fed cũng như giọng điệu của Chủ tịch Jerome Powell trong cuộc họp báo.

Ngoài ra, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, chỉ số niềm tin tiêu dùng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng sẽ ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng.

Nhận định về thị trường, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng dù căng thẳng địa chính trị quanh Greenland đã hạ nhiệt, điều này không đủ để cản đà tăng của vàng.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cũng cho rằng vàng đang ở trong trạng thái "khó bị ngăn cản". Theo ông, vàng tăng giá cả khi thị trường chứng khoán đi xuống lẫn khi chứng khoán phục hồi, cho thấy mốc 5.000 USD là mục tiêu mà giới giao dịch đã sớm xác định.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể điều chỉnh trong tuần tới sau khi tăng gần 7% chỉ trong vài ngày.