Giá vàng thế giới lên gần 5.000 USD/ounce, bạc vượt 100 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiến sát mốc 5.000 USD/ounce trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cùng căng thẳng địa chính trị đẩy nhu cầu trú ẩn tăng cao.

Chốt phiên giao dịch 23/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.983,1 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 23/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 46,7 USD lên 4.983,1 USD /ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 4.988,17 USD /ounce trước đó trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,3% lên 4.978,6 USD .

Tính từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý đã lập đỉnh mới 3 lần liên tiếp và tăng gần 6%. Vàng vốn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị, đã tăng vọt 64% trong năm 2025 và tiếp tục tăng hơn 11% kể từ đầu năm 2026, theo Reuters.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn và công cụ đa dạng hóa trong bối cảnh kinh tế - chính trị đầy bất định. Điều này khiến mặt hàng này trở thành yếu tố thiết yếu trong các danh mục đầu tư chiến lược. "Đây không chỉ là một cơn bão mang tính nhất thời, mà là dấu hiệu của những thay đổi mang tính nền tảng", ông nói thêm.

Kể từ đầu năm 2026, căng thẳng giữa Mỹ và NATO liên quan tới Greenland, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng sự bất định kéo dài xoay quanh chính sách thuế quan đã thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, theo CNBC.

Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và xu hướng rời xa đồng USD trên diện rộng cũng là những yếu tố nâng đỡ đà tăng của vàng.

Về chính sách, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/1, song thị trường vẫn dự báo có thêm 2 đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026.

Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng chính thức vượt mốc 100 USD /ounce, kéo dài đà tăng ấn tượng từ năm 2025 sang năm mới, khi lực mua từ nhà đầu tư cá nhân và các dòng tiền chạy theo xu hướng tiếp tục đổ vào.

Cụ thể, giá bạc thế giới giao ngay đã tăng vọt 4,5% lên 100,49 USD /ounce, thậm chí có thời điểm tiến lên vùng giá kỷ lục 103 USD /ounce.

Các chuyên gia cho rằng tốc độ tăng quá nhanh của bạc đang đặt kim loại này trước nguy cơ một đợt điều chỉnh mạnh. "Bạc đang ở giữa một cơn sốt tự khuếch đại và với hàng loạt rủi ro địa chính trị tiếp tục nâng đỡ giá vàng, bạc cũng đang hưởng lợi, đặc biệt nhờ mức giá đơn vị còn thấp", bà Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, nhận định.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá bạc đã tăng 40%, sau khi bật tăng tới 147% trong năm 2025.

HSBC cho biết kim loại này đang thu hút nhu cầu đầu tư như một lựa chọn rẻ hơn so với vàng, đồng thời dự báo tình trạng thâm hụt mang tính cấu trúc của thị trường sẽ nới rộng lên 1,2 triệu ounce trong năm nay.

Ở các kim loại khác, palladium cũng bật tăng 4,3% lên 2.002,22 USD /ounce, trong khi bạch kim lập đỉnh lịch sử ở mức 2.749,2 USD /ounce và gần nhất tăng 4% lên 2.735 USD /ounce.