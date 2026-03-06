Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giữa bối cảnh xung đột Mỹ - Israel và Iran tiếp tục căng thẳng, giá dầu thế giới đã tăng vọt trong phiên 5/3 (giờ Mỹ) do lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran. Ảnh: Reuters.

Kết thúc phiên thứ Năm, giá dầu thô WTI của Mỹ đã tăng 6,35 USD , tương đương 8,51%, lên 81,01 USD /thùng và đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng tăng thêm 4,01 USD , tương đương mức tăng 4,93% trong ngày và hiện giao dịch ở mức 85,41 USD /thùng, đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp, theo Reuters.

Đà tăng của giá dầu thế giới diễn ra trong bối cảnh việc vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do căng thẳng tại Trung Đông. Đây vốn là tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới, qua đó bất kỳ sự đình trệ nào cũng có thể gây ảnh hưởng lớn tới nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tại Iraq, sản lượng dầu đã phải cắt giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày do thiếu không gian lưu trữ khi tàu chở dầu không thể rời cảng. Qatar cũng tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vì các tàu LNG không thể đi qua eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích cho rằng Kuwait và UAE có thể là những quốc gia tiếp theo phải giảm sản lượng dầu nếu tình trạng tắc nghẽn kéo dài.

Tình hình tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang khi các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu xảy ra tại Vịnh Ba Tư.

Cụ thể, một tàu chở dầu treo cờ Bahamas đã bị thủng thân sau vụ nổ gần cảng Khor al Zubair của Iraq. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu nhiên liệu cũng góp phần khiến thị trường dầu mỏ thêm căng thẳng.

Nguồn cung thắt chặt đã đẩy giá dầu diesel tại Mỹ tăng khoảng 10% trong phiên, lên hơn 3,6 USD /gallon. Đồng thời, một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc và Ấn Độ cũng phải tạm ngừng một số dây chuyền chế biến do tác động của xung đột.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, khoảng 300 tàu chở dầu hiện vẫn mắc kẹt trong khu vực eo biển Hormuz khi lưu lượng tàu ra vào gần như đình trệ kể từ khi xung đột bùng phát.