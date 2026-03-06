Hàn Quốc vượt Singapore thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Hàn Quốc dẫn đầu dòng vốn FDI mới vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm với 1,34 tỷ USD, chiếm gần 38% tổng vốn đăng ký cấp mới, theo sau là Singapore và Trung Quốc.

Bên trong một nhà máy Samsung tại Việt Nam. Ảnh: Samsung.

Theo báo cáo mới công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt 6,03 tỷ USD , giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Con số này bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt kết quả tích cực. Hai tháng đầu năm có 620 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký 3,54 tỷ USD , tăng 20% về số dự án và tăng 62% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm đến lớn nhất của dòng vốn FDI mới với giá trị 2,63 tỷ USD , chiếm 74% tổng vốn đăng ký cấp mới. Đứng thứ hai là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy với 358,6 triệu USD , chiếm 10%. Các ngành còn lại thu hút 550,5 triệu USD , tương đương 16%.

Về đối tác đầu tư, trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án mới tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, Hàn Quốc dẫn đầu với giá trị 1,34 tỷ USD , chiếm 38% tổng vốn đăng ký cấp mới. Kết quả này giúp Hàn Quốc vượt Singapore để trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam tính từ đầu năm 2026.

Trong khi đó, với số vốn cấp mới 1,1 tỷ USD , chiếm 31%, Singapore xếp thứ 2 trong danh sách nhà đầu tư FDI của Việt Nam năm nay. Tiếp theo là Trung Quốc với 522,8 triệu USD (chiếm 15%), Nhật Bản 171 triệu USD (chiếm 5%), Hong Kong với 143 triệu USD (chiếm 4%), Mỹ rót 85,6 triệu USD (chiếm 2%) và Samoa rót 68,7 triệu USD (chiếm 2%).

Ở chiều ngược lại, vốn đăng ký điều chỉnh giảm mạnh. Trong 2 tháng, có 180 lượt dự án đã cấp phép trước đó đăng ký tăng vốn với tổng giá trị bổ sung 1,99 tỷ USD , giảm 52% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với 4,16 tỷ USD , tương đương 75% tổng vốn đăng ký. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy đạt 392,7 triệu USD , chiếm 7%. Các ngành còn lại thu hút 979,7 triệu USD , chiếm 18%.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Trong 2 tháng có 492 lượt giao dịch với tổng giá trị 499,5 triệu USD , giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, có 128 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị 297,8 triệu USD . Phần còn lại là 364 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ, với tổng giá trị 201,7 triệu USD .

Điểm đáng chú ý là vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì đà tăng. Trong 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân ước đạt 3,21 tỷ USD , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giải ngân cao nhất của 2 tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trong cơ cấu giải ngân, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,65 tỷ USD , tương đương 83% tổng vốn FDI thực hiện. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt 223,5 triệu USD , chiếm 7%, trong khi sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 119,2 triệu USD , chiếm 4%.