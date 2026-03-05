Bất ngờ địa phương dẫn đầu thu hút vốn FDI, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội

Trong 2 tháng đầu năm, Thái Nguyên bất ngờ dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bỏ xa nhiều trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM hay Hà Nội.

Công nhân làm việc bên trong một nhà máy Samsung tại Thái Nguyên. Ảnh: Samsung.

Theo số liệu từ Báo cáo đầu tư nước ngoài, trong 2 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 6,03 tỷ USD , trong đó hơn 50% đến từ các dự án đăng ký mới.

Trong danh sách 34 tỉnh, thành phố, Thái Nguyên bất ngờ là địa phương dẫn đầu cả nước với gần 1,7 tỷ USD vốn FDI thu hút được, tăng mạnh 1.354% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đưa tỉnh miền núi phía Bắc trở thành điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn ngoại ngay từ đầu năm của Việt nam.

Xếp sau Thái Nguyên là TP.HCM với khoảng 900,2 triệu USD vốn FDI chảy vào sau 2 tháng, tiếp đến lần lượt là Bắc Ninh đạt 818,5 triệu USD và Hà Nội với 624,52 triệu USD .

Một số địa phương khác trong top 10 gồm Tây Ninh ( 570,6 triệu USD ), Hà Tĩnh ( 411,1 triệu USD ), Đồng Nai ( 213,7 triệu USD ), Hưng Yên ( 204,7 triệu USD ), Hải Phòng ( 133,2 triệu USD ) và Huế ( 123 triệu USD ).

Sau 2 tháng đầu năm, tổng vốn FDI của 10 địa phương dẫn đầu đạt 5,65 tỷ USD , chiếm khoảng 94% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký của cả nước trong cùng kỳ.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô vốn, Thái Nguyên còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội so với nhiều địa phương khác. Trong khi một số trung tâm công nghiệp lớn như TP.HCM hay Bắc Ninh ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ, dòng vốn ngoại trực tiếp vào Thái Nguyên lại tăng đột biến.

Sau ngày 1/7/2025, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh mới, lấy tên là Thái Nguyên. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc, nơi nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế như Samsung, Trina Solar, Dongwha, Doosan, Daejin, MGL, HongKong Lai Holding... đang đầu tư và hoạt động tại các khu công nghiệp trọng điểm.

Theo số liệu của địa phương, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm đạt khoảng 3,27 tỷ USD , tương đương 19% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký của cả nước trong kỳ báo cáo. Hiện tỉnh có 234 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 11,45 tỷ USD .

Đáng chú ý, ngay trong những ngày đầu năm 2026, Thái Nguyên đã đón nhận hơn 4,4 tỷ USD vốn đầu tư từ các dự án được trao quyết định đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác. Trong đó, 11 dự án được cấp quyết định đầu tư với tổng vốn hơn 1 tỷ USD , còn các biên bản ghi nhớ hợp tác có tổng quy mô khoảng 3,4 tỷ USD .

Theo đánh giá của địa phương, dòng vốn FDI vào tỉnh đang có xu hướng chuyển dịch tích cực sang các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử và công nghiệp hỗ trợ, những lĩnh vực tạo giá trị gia tăng lớn và đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cấp chuỗi sản xuất công nghiệp.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tổ chức hồi đầu tháng 1 trước đó, Thái Nguyên đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án FDI. Trong đó có dự án RQ Technology Electronics Vietnam Limited (điều chỉnh) tại KCN Yên Bình của chủ đầu tư Công ty TNHH RQ Technology Electronics Việt Nam; dự án nhà máy sản xuất ôtô điện, xe máy điện tại KCN Phú Bình và dự án khu dân cư, nhà ở xã hội và nhà ở chuyên gia tại xã Thành Công của nhà đầu tư HongKong Lai Holding Limited.

Ngoài ra, địa phương này còn có các dự án điều chỉnh vốn như Prowayeco Vina tại KCN Sông Công II của Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Puhui Suzhou; Dowooinsys Vina tại KCN Sông Công II với vốn đầu tư 130 triệu USD của Công ty TNHH Dowooinsys Vina; hay dự án sản xuất sàn PVC Huali Việt Nam tại KCN Điềm Thụy cùa Công ty TNHH Tập đoàn Huali Việt Nam.

Tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với China Electronics Industry Development (Guangxi) Co., Ltd về dự án hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử tại KCN Phú Bình.