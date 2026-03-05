Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hạ giá

Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục giảm giá sau hai lần đấu giá bất thành đầu năm, từ hơn 52 tỷ đồng xuống còn dưới 47 tỷ đồng.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: T.L.

Theo Quyết định số 407/QĐ-THADS, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo tiếp tục giảm giá đối với một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, tài sản đầu tiên là du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp, hiện neo đậu tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Ở phiên đấu giá trước đó, du thuyền được rao bán với giá khởi điểm 49,2 tỷ đồng , tuy nhiên không có người mua. Do đó, cơ quan này quyết định giảm thêm 2,4 tỷ đồng (tương đương 5% so với giá khởi điểm liền kề), kéo mức giá khởi điểm đấu giá lần 3 còn 46,8 tỷ đồng .

Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với mức khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng nhưng không có người đăng ký tham gia. Do không thành công ở vòng đấu giá thứ nhất, tại lần đấu giá thứ 2, mức khởi điểm của du thuyền được điều chỉnh giảm xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng nhưng vẫn bất thành.

Hai tài sản tiếp theo là tàu THALIA sản xuất tại Ba Lan năm 2017, màu trắng; và tàu ELECTRA có cùng thông số kỹ thuật, năm sản xuất và nguồn gốc từ Ba Lan tương tự tàu THALIA.

Cả hai hiện được neo đậu tại khu vực Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Giá khởi điểm ở phiên đấu giá trước đó của mỗi tàu là 4,8 tỷ đồng . Tới nay tiếp tục giảm 5%, giá khởi điểm mới là 4,6 tỷ đồng mỗi chiếc.

Theo Luật Thi hành án dân sự, đối với tài sản đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách Nhà nước, nếu không có người tham gia thì chấp hành viên sẽ quyết định mức giảm để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm không quá 10% mức khởi điểm của lần đấu giá trước đó.

Được biết đây đều là các tài sản đã bị kê biên bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từ tháng 11/2023 nhằm đảm bảo thi hành án trong vụ án bà Trương Mỹ Lan.

Trước đó vào ngày 28/1, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tại buổi làm việc, cơ quan thi hành án đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp kê biên đối với tài sản gồm 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá, 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.