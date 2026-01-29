Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được rao bán gần 50 tỷ đồng

Du thuyền The Reverie Saigon từng được đưa ra đấu giá lần đầu với mức khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng nhưng không có người đăng ký tham gia, đến nay giảm xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: T.L.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đang thông báo tổ chức bán đấu giá du thuyền The Reverie Saigon, sơn màu xanh - trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp.

Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với mức giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng nhưng không có người đăng ký tham gia. Do không thành công ở vòng đấu giá thứ nhất, tại lần đấu giá tiếp theo, mức giá khởi điểm của du thuyền được điều chỉnh giảm xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng .

Theo thông báo, cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 12/2 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Người có nhu cầu tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 9,8 tỷ đồng , tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản.

Việc giảm giá đấu được thực hiện trên cơ sở quyết định của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trong quá trình tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với các tài sản thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, bao gồm du thuyền The Reverie Saigon.

Ngoài tài sản trên, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng quyết định giảm giá đối với 2 tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan là tàu THALIA và tàu ELECTRA. Cả 2 đều sơn màu trắng, được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan. Giá khởi điểm của mỗi tàu được điều chỉnh giảm từ 5,16 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng .

Ngày 28/1, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cũng đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tại buổi làm việc, cơ quan thi hành án đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp kê biên đối với tài sản gồm: 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá, 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.