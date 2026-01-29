Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được rao bán gần 50 tỷ đồng

  • Thứ năm, 29/1/2026 22:53 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Du thuyền The Reverie Saigon từng được đưa ra đấu giá lần đầu với mức khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng nhưng không có người đăng ký tham gia, đến nay giảm xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: T.L.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đang thông báo tổ chức bán đấu giá du thuyền The Reverie Saigon, sơn màu xanh - trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp.

Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với mức giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng nhưng không có người đăng ký tham gia. Do không thành công ở vòng đấu giá thứ nhất, tại lần đấu giá tiếp theo, mức giá khởi điểm của du thuyền được điều chỉnh giảm xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Theo thông báo, cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 12/2 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Người có nhu cầu tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản.

Việc giảm giá đấu được thực hiện trên cơ sở quyết định của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trong quá trình tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với các tài sản thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, bao gồm du thuyền The Reverie Saigon.

Ngoài tài sản trên, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng quyết định giảm giá đối với 2 tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan là tàu THALIA và tàu ELECTRA. Cả 2 đều sơn màu trắng, được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan. Giá khởi điểm của mỗi tàu được điều chỉnh giảm từ 5,16 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng.

Ngày 28/1, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cũng đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tại buổi làm việc, cơ quan thi hành án đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp kê biên đối với tài sản gồm: 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá, 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.

TP.HCM đấu giá 24.000 xe vi phạm làm phế liệu, 30 phút đã 'cháy hàng'

Hơn 24.000 xe máy vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM vừa được đưa ra đấu giá và bán sạch chỉ sau 30 phút, với tổng mức giá trúng cao hơn khởi điểm hơn 1 tỷ đồng.

10:25 18/1/2026

Chứng khoán đã ngừng rơi

Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã quay đầu tăng trở lại hơn 12 điểm trong phiên 29/1 nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

7 giờ trước

Cổ phiếu ACV, Vinaconex được 'giải cứu'

Sau hai phiên bị bán tháo dữ dội, cổ phiếu VCG và ACV bất ngờ xuất hiện lực cầu bắt đáy, giúp cổ phiếu tạm thời thoát khỏi kịch bản rơi tự do.

37:2219 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

du thuyền Tiền mã hóa trương mỹ lan đấu giá the reverie saigon

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Ca si Khanh Phuong bi phat vi ban 'chui' co phieu hinh anh

Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu

3 giờ trước 20:43 29/1/2026

0

Ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt 100 triệu vì bán "chui" hơn 900.000 cổ phiếu SJC. Vụ việc kéo theo loạt vi phạm liên quan đến giao dịch và chào mua công khai tại CTCP Sông Đà 1.01.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý