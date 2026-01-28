Cổ phiếu ACV, Vinaconex được 'giải cứu'

Sau hai phiên bị bán tháo dữ dội, cổ phiếu VCG và ACV bất ngờ xuất hiện lực cầu bắt đáy, giúp cổ phiếu tạm thời thoát khỏi kịch bản rơi tự do.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm của ACV. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau 2 phiên lao dốc dữ dội khiến thị giá “bốc hơi” hàng chục phần trăm, cổ phiếu VCG của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) và ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã bắt đầu ghi nhận sự tham gia trở lại của dòng tiền “bắt đáy”.

Mở cửa phiên 28/1, cổ phiếu VCG không còn rơi vào trạng thái giảm sàn, thậm chí có thời điểm bật tăng gần 3% trước khi thu hẹp biên độ và dao động quanh tham chiếu. Hiện thị giá VCG lình xình quanh vùng 19.600 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025, tương ứng vốn hóa khoảng 12.700 tỷ đồng .

So với đỉnh dài hạn thiết lập vào tháng 9 năm ngoái, thị giá VCG đã giảm khoảng 39%. Riêng từ đầu năm đến nay, hiệu suất sinh lời của cổ phiếu đầu tư công này đang âm khoảng 14%.

Trong khi đó, cổ phiếu ACV ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi đang tăng trên 4%, lên 53.200 đồng/cổ phiếu và duy trì được nhịp phục hồi trong suốt phiên sáng. Dẫu vậy, chỉ trong 2 phiên gần nhất, gần như toàn bộ thành quả tăng giá kéo dài suốt một tháng trước đó của ACV đã bị xóa sạch.

Trước phiên giao dịch hôm nay, cả VCG và ACV đều hứng chịu áp lực bán tháo mạnh. Diễn biến tiêu cực của hai cổ phiếu này xuất hiện trong bối cảnh cả 2 doanh nghiệp chuẩn bị bước vào các đợt thanh tra theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Cục VII sẽ tiến hành thanh tra Vinaconex trong quý II/2026, tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư. Trong khi đó, ACV sẽ được Cục VI thanh tra ngay trong quý I/2026, với trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, đây đều là các đợt thanh tra đã được cơ quan quản lý lên kế hoạch và ban hành từ tháng 11/2025, không phải hoạt động kiểm tra đột xuất.

VCG đã giảm gần 40% so với hồi tháng 9/2025. Ảnh: TradingView.

Liên quan đến ACV, HĐQT tổng công ty mới đây cũng có những thay đổi quan trọng, trong bối cảnh doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2.

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra trong tháng 1, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số vị trí lãnh đạo. Cụ thể, ACV đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.

Theo tờ trình, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ. Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV, vào vị trí Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, ACV đồng thời miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này.