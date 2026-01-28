Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ phiếu ACV, Vinaconex được 'giải cứu'

  • Thứ tư, 28/1/2026 10:32 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sau hai phiên bị bán tháo dữ dội, cổ phiếu VCG và ACV bất ngờ xuất hiện lực cầu bắt đáy, giúp cổ phiếu tạm thời thoát khỏi kịch bản rơi tự do.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm của ACV. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau 2 phiên lao dốc dữ dội khiến thị giá “bốc hơi” hàng chục phần trăm, cổ phiếu VCG của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) và ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã bắt đầu ghi nhận sự tham gia trở lại của dòng tiền “bắt đáy”.

Mở cửa phiên 28/1, cổ phiếu VCG không còn rơi vào trạng thái giảm sàn, thậm chí có thời điểm bật tăng gần 3% trước khi thu hẹp biên độ và dao động quanh tham chiếu. Hiện thị giá VCG lình xình quanh vùng 19.600 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025, tương ứng vốn hóa khoảng 12.700 tỷ đồng.

So với đỉnh dài hạn thiết lập vào tháng 9 năm ngoái, thị giá VCG đã giảm khoảng 39%. Riêng từ đầu năm đến nay, hiệu suất sinh lời của cổ phiếu đầu tư công này đang âm khoảng 14%.

Trong khi đó, cổ phiếu ACV ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi đang tăng trên 4%, lên 53.200 đồng/cổ phiếu và duy trì được nhịp phục hồi trong suốt phiên sáng. Dẫu vậy, chỉ trong 2 phiên gần nhất, gần như toàn bộ thành quả tăng giá kéo dài suốt một tháng trước đó của ACV đã bị xóa sạch.

Trước phiên giao dịch hôm nay, cả VCG và ACV đều hứng chịu áp lực bán tháo mạnh. Diễn biến tiêu cực của hai cổ phiếu này xuất hiện trong bối cảnh cả 2 doanh nghiệp chuẩn bị bước vào các đợt thanh tra theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Cục VII sẽ tiến hành thanh tra Vinaconex trong quý II/2026, tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư. Trong khi đó, ACV sẽ được Cục VI thanh tra ngay trong quý I/2026, với trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, đây đều là các đợt thanh tra đã được cơ quan quản lý lên kế hoạch và ban hành từ tháng 11/2025, không phải hoạt động kiểm tra đột xuất.

acv anh 1

VCG đã giảm gần 40% so với hồi tháng 9/2025. Ảnh: TradingView.

Liên quan đến ACV, HĐQT tổng công ty mới đây cũng có những thay đổi quan trọng, trong bối cảnh doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2.

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra trong tháng 1, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số vị trí lãnh đạo. Cụ thể, ACV đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.

Theo tờ trình, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ. Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV, vào vị trí Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, ACV đồng thời miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này.

Cổ phiếu Vinaconex, ACV lao dốc

Cổ phiếu VCG của Vinaconex tiếp tục "nằm sàn" phiên thứ 2 liên tiếp, trong khi cổ phiếu ACV cũng giảm mạnh cho thấy nỗ lực hồi phục vẫn bất lực trước áp lực bán mạnh.

18 giờ trước

FPT lần đầu vượt 10.000 tỷ lợi nhuận

FPT khép lại năm 2025 với lợi nhuận sau thuế hơn 11.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước đó và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

15 giờ trước

Chuyện gì đang xảy ra với ACV

Cổ phiếu ACV bất ngờ lao dốc gần 9% trong phiên 26/1, và đang giảm tiếp gần 7% trong phiên đang diễn ra, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hàng chục nghìn tỷ đồng.

25:1512 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

acv Tiền mã hóa ACV CTCP Nam Việt vinaconex cổ phiếu vcg

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

Đọc tiếp

ACB khong hoan thanh ke hoach kinh doanh hinh anh

ACB không hoàn thành kế hoạch kinh doanh

24 phút trước 10:49 28/1/2026

0

Dù tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, ACB vẫn khép lại năm 2025 với gam màu trầm khi lợi nhuận quý IV giảm gần 40%, chủ yếu do trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh.

Dong euro manh nhat nua thap ky hinh anh

Đồng euro mạnh nhất nửa thập kỷ

1 giờ trước 10:05 28/1/2026

0

Lần đầu kể từ năm 2021, đồng euro vượt mốc 1,2 USD/EUR, hưởng lợi từ sự suy yếu sâu của đồng bạc xanh khi nhà đầu tư lo ngại chính sách khó lường và niềm tin vào kinh tế Mỹ lung lay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý