Cổ phiếu Vinaconex, ACV lao dốc

  • Thứ ba, 27/1/2026 17:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cổ phiếu VCG của Vinaconex tiếp tục "nằm sàn" phiên thứ 2 liên tiếp, trong khi cổ phiếu ACV cũng giảm mạnh cho thấy nỗ lực hồi phục vẫn bất lực trước áp lực bán mạnh.

Cổ phiếu VCG giảm kịch biên độ phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh: VCG.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong trạng thái giằng co và chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/1. Phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index loay hoay dưới mốc tham chiếu và chỉ dao động trong vùng hẹp 1.830-1.840 điểm, cho thấy nỗ lực hồi phục của bên mua là khá yếu ớt và thiếu động lực rõ ràng.

Áp lực lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", khi đà suy yếu của các mã vốn hóa lớn trong hệ sinh thái này kéo chỉ số chung lùi sâu hơn. Bên cạnh đó, diễn biến kém tích cực của nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản cùng một số mã như VCG hay ACV càng làm gia tăng sức ép.

Điểm đáng chú ý là tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư ngày càng rõ nét, thể hiện trực tiếp qua sự sụt giảm mạnh của thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 27.700 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với phiên trước đó.

Kết phiên, VN-Index giảm 13,22 điểm (-0,7%) xuống 1.820,5 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 6 liên tiếp. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index ngược chiều tăng 5,54 điểm (+2,2%) lên 252,84 điểm; UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,3%) lên 126,92 điểm.

Bảng điện tử ghi nhận sự phân hóa tương đối rõ rệt. Toàn thị trường có 380 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần), 864 mã giữ tham chiếu và 335 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Rổ VN30 ghi nhận 17 mã tăng và 13 mã giảm. Tuy nhiên, VN30-Index vẫn giảm hơn 12 điểm, lùi xuống 2.019 điểm. Điều này phản ánh thực tế rằng các mã giảm chủ yếu là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn, đủ sức "đè" toàn bộ nỗ lực tăng giá của phần còn lại.

VN-Index giảm phiên thứ 6 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Chỉ riêng trong phiên 27/1, bộ đôi VIC (-5,6%) và VHM (giảm sàn) đã lấy đi của VN-Index gần 21 điểm. Ngoài nhóm "họ Vin", lực kéo chỉ số đi xuống còn đến từ hàng loạt cổ phiếu trụ và cận trụ khác như TCB (-2%), VPL (-1,7%), HVN (-3,2%), VNM (-1,7%), VJC (-1,8%), TCX (-1,1%), VPX (-2,5%) và EIB (-2,8%).

Đáng chú ý hơn cả là diễn biến của 2 cổ phiếu VCG của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) và ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Cả hai tiếp tục hứng chịu làn sóng bán tháo mạnh mẽ dù mặt bằng chung thị trường không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong khi VCG "nằm sàn" phiên thứ hai liên tiếp với hơn 6 triệu cổ phiếu dư bán ở mức giá thấp nhất, thì ACV mất thêm gần 7% giá trị chỉ trong một phiên.

Điểm chung của VCG và ACV là cả hai đều có tên trong kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ. Theo kế hoạch, Cục VII sẽ tiến hành thanh tra Vinaconex trong quý II, tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư. Riêng ACV được Cục VI thanh tra ngay trong quý I với trọng tâm là hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước trong giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, đây là các đợt thanh tra đã được cơ quan quản lý lên kế hoạch và ban hành từ tháng 11/2025, không phải hoạt động kiểm tra đột xuất.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận nỗ lực "giữ nhịp" từ nhóm cổ phiếu đóng vai trò bảo vệ chỉ số, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn Nhà nước hoặc vị thế đầu ngành. GAS và PLX đồng loạt tăng trần, trong khi VCB (+1,4%), FPT (+3,7%), GVR (+3,1%), BSR (+3,1%), MBB (+1,5%). Bên cạnh đó, VN-Index còn nhận được lực đỡ từ một số cổ phiếu riêng lẻ như HDB (+2,3%), FRT (+6,6%) và GEE (+2,2%).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

