Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

F88 lên tiếng

  • Thứ ba, 27/1/2026 10:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

F88 cho biết công ty không có bất kỳ biến động bất thường hay sự kiện trọng yếu nào chưa công bố, việc cổ phiếu tăng giá hoàn toàn do diễn biến khách quan của cung cầu trên thị trường.

CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc giá cổ phiếu biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Cụ thể, giá cổ phiếu F88 đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp tính từ phiên 20-26/1, từ mốc 123.000 đồng lên 242.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 94%.

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, vốn hóa của F88 đã tăng tới 158%, lên gần 26.700 tỷ đồng, chính thức đưa doanh nghiệp này gia nhập vốn hóa trên 1 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá cổ phiếu này tiếp tục tăng kịch biên độ 15% lên 278.700 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm đắt đỏ nhất trên thị trường UPCoM hiện nay.

Trong văn bản giải trình, F88 khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ biến động bất thường hay sự kiện trọng yếu nào chưa công bố.

Công ty cũng đánh giá việc cổ phiếu tăng giá hoàn toàn do diễn biến khách quan của cung cầu trên thị trường chứng khoán và quyết định độc lập của nhà đầu tư. F88 khuyến nghị các nhà đầu tư nên tham khảo thông tin từ các kênh chính thống của công ty và các cơ quan quản lý, tránh sử dụng thông tin từ những nguồn không chính thức.

F88 cũng chia sẻ một số thông tin về định hướng phát triển doanh nghiệp. Trong đó, công ty đang xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt. F88 cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào thời điểm phù hợp.

Vừa qua, F88 đã hoàn thành phát hành 101,65 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 1.101 tỷ đồng. Công ty đang hoàn tất thủ tục để lượng cổ phiếu mới này sớm được đăng ký giao dịch, giúp gia tăng thanh khoản trên thị trường.

F88 thành công ty tỷ USD, nhà sáng lập thành đại gia nghìn tỷ

Đà tăng bứt phá của cổ phiếu F88 đã đưa vốn hóa công ty vượt mốc 1 tỷ USD, chính thức ghi tên doanh nghiệp này vào nhóm công ty tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

22 giờ trước

Tuyến cáp treo cũ tại núi Bà Đen làm ăn ra sao?

Việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 26 tỷ đồng trong năm 2025 đã giúp đơn vị vận hành tuyến cáp treo (cũ) tại Núi Bà Tây Ninh báo lãi cao nhất trong vòng 3 năm.

17 giờ trước

Chứng khoán bị bán tháo

Thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái bán tháo trong phiên 26/1 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, trong khi các mã doanh nghiệp Nhà nước cố giữ nhịp cho chỉ số.

19 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

f88 Tiền mã hóa cổ phiếu tài chính vốn hóa

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Nha tap the cu o Ha Noi bong nhien 'het gia' hon 360 trieu dong/m2 hinh anh

Nhà tập thể cũ ở Hà Nội bỗng nhiên 'hét giá' hơn 360 triệu đồng/m2

16 phút trước 11:07 27/1/2026

0

Nằm ở vị trí lõi đô thị, khan hiếm nguồn cung và hiệu ứng tăng giá lan tỏa từ chung cư, nhà phố cùng với tâm lý kỳ vọng... là nguyên nhân đẩy giá căn hộ tập thể cũ Hà Nội lên hàng trăm triệu đồng/m2, thậm chí có nơi "hét giá" hơn 360 triệu đồng/m2.

Chuyen gi dang xay ra voi ACV hinh anh

Chuyện gì đang xảy ra với ACV

1 giờ trước 10:01 27/1/2026

0

Cổ phiếu ACV bất ngờ lao dốc gần 9% trong phiên 26/1, và đang giảm tiếp gần 7% trong phiên đang diễn ra, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hàng chục nghìn tỷ đồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý