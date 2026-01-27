F88 lên tiếng

F88 cho biết công ty không có bất kỳ biến động bất thường hay sự kiện trọng yếu nào chưa công bố, việc cổ phiếu tăng giá hoàn toàn do diễn biến khách quan của cung cầu trên thị trường.

CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc giá cổ phiếu biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Cụ thể, giá cổ phiếu F88 đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp tính từ phiên 20-26/1, từ mốc 123.000 đồng lên 242.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 94%.

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, vốn hóa của F88 đã tăng tới 158%, lên gần 26.700 tỷ đồng , chính thức đưa doanh nghiệp này gia nhập vốn hóa trên 1 tỷ USD .

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá cổ phiếu này tiếp tục tăng kịch biên độ 15% lên 278.700 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm đắt đỏ nhất trên thị trường UPCoM hiện nay.

Trong văn bản giải trình, F88 khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ biến động bất thường hay sự kiện trọng yếu nào chưa công bố.

Công ty cũng đánh giá việc cổ phiếu tăng giá hoàn toàn do diễn biến khách quan của cung cầu trên thị trường chứng khoán và quyết định độc lập của nhà đầu tư. F88 khuyến nghị các nhà đầu tư nên tham khảo thông tin từ các kênh chính thống của công ty và các cơ quan quản lý, tránh sử dụng thông tin từ những nguồn không chính thức.

F88 cũng chia sẻ một số thông tin về định hướng phát triển doanh nghiệp. Trong đó, công ty đang xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt. F88 cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào thời điểm phù hợp.

Vừa qua, F88 đã hoàn thành phát hành 101,65 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 1.101 tỷ đồng . Công ty đang hoàn tất thủ tục để lượng cổ phiếu mới này sớm được đăng ký giao dịch, giúp gia tăng thanh khoản trên thị trường.