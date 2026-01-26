F88 thành công ty tỷ USD, nhà sáng lập thành đại gia nghìn tỷ

Đà tăng bứt phá của cổ phiếu F88 đã đưa vốn hóa công ty vượt mốc 1 tỷ USD, chính thức ghi tên doanh nghiệp này vào nhóm công ty tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

F88 đặt mục tiêu vận hành 1.000 cửa hàng dịch vụ tài chính trong năm nay. Ảnh: F88.

Trong phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 (chủ sở hữu chuỗi cửa hàng dịch vụ tài chính cùng tên) tiếp tục trở thành tâm điểm trên UPCoM khi tăng trần hơn 15%, qua đó xác lập mức đỉnh lịch sử mới ở 242.400 đồng/cổ phiếu.

Trước khi điều chỉnh giá theo tỷ lệ tăng vốn, F88 từng là cổ phiếu đắt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cho đến phiên giao dịch ngày 19/1, nhà đầu tư vẫn phải chi tới 1,6 triệu đồng để sở hữu một cổ phiếu F88.

Song, sau khi F88 hoàn tất đợt phát hành 101,65 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1: 12 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu), thị giá cổ phiếu F88 được điều chỉnh kỹ thuật về quanh 123.000 đồng/cổ phiếu, qua đó mở ra mặt bằng giá mới và kích hoạt làn sóng mua vào mạnh mẽ.

Kể từ thời điểm điều chỉnh giá, cổ phiếu F88 liên tiếp tăng trần và đến nay đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp. Nếu tính từ đầu tháng 1/2026, vốn hóa thị trường của F88 đã tăng tới 158%, lên gần 26.700 tỷ đồng , chính thức đưa doanh nghiệp này gia nhập nhóm doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỷ USD .

Cổ phiếu F88 tăng trần 5 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu không chỉ giúp F88 lập kỷ lục về vốn hóa mà còn khiến giá trị tài sản của ban lãnh đạo và các cổ đông lớn tăng vọt.

Với tỷ lệ sở hữu 12,04% vốn điều lệ, giá trị cổ phiếu do Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn nắm giữ hiện ước tính vượt 3.200 tỷ đồng . Trong khi đó, ông Ngô Quang Hưng, Thành viên HĐQT, đang nắm số cổ phần trị giá 2.900 tỷ đồng .

Cổ đông lớn nhất tại F88 hiện nay là Skydom Pte. Ltd, tổ chức thuộc Mekong Capital, với tỷ lệ nắm giữ 31,32%. Dựa trên mức vốn hóa thị trường khoảng 26.700 tỷ đồng vào sáng 26/1, giá trị khoản đầu tư của Mekong Capital tại F88 được ước tính vào khoảng 8.362 tỷ đồng .

Về hoạt động kinh doanh, F88 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 603 tỷ đồng , tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Xét về quy mô tín dụng, tính đến cuối tháng 9/2025, dư nợ cho vay của F88 đạt 6.413 tỷ đồng , tăng khoảng 40% so với đầu năm. Trong cơ cấu này, 5.133 tỷ đồng đến từ hoạt động cho vay trực tiếp, trong khi 1.280 tỷ đồng là dư nợ hợp tác với các ngân hàng trong và ngoài nước như CIMB và MB.

Doanh nghiệp hiện sở hữu nền tảng khách hàng khoảng 1,3 triệu người với tỷ lệ khách hàng quay lại cải thiện rõ rệt, từ 58% trong quý I lên 68% vào quý III/2025.

Cuối năm nay, công ty lên kế hoạch nộp hồ sơ lên HoSE và dự kiến chuyển sàn vào đầu năm 2027.