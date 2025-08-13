Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu F88?

Nhờ định giá theo giá trị sổ sách vượt trội, triển vọng tăng trưởng và nguồn cung khan hiếm, F88 đang là cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán, khối tài sản của nhà sáng lập cũng tăng vọt.

Cổ phiếu F88 đang trở thành "hiện tượng" trên sàn chứng khoán. Ảnh: F88.

Sau khi chào sàn UPCoM vào ngày 8/8, đến nay, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 đã chứng kiến 3 phiên tăng trần liên tiếp với tổng hiệu suất sinh lời lên tới 70%. Từ mức giá tham chiếu 634.900 đồng/đơn vị, thị giá F88 đã vượt qua con số 1,1 triệu đồng/đơn vị, củng cố vị thế cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán.

Cũng chỉ cần 3 ngày, vốn hóa của F88 đã tăng 2.400 tỷ đồng , qua đó mở rộng lên gần ngưỡng 10.000 tỷ đồng .

Khối tài sản của nhà sáng lập F88 vượt nghìn tỷ

Đà tăng mạnh của cổ phiếu F88 không chỉ giúp vốn hóa công ty lập kỷ lục mà còn đưa giá trị tài sản của Chủ tịch Phùng Anh Tuấn vượt mốc 1.000 tỷ đồng .

Theo dữ liệu trước ngày niêm yết, F88 có 429 cổ đông, trong đó 6 nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tổng cộng 57,52% vốn điều lệ, còn lại 423 cá nhân trong nước. Quy định cho phép F88 nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên tới 100%, tạo điều kiện rộng mở cho dòng vốn ngoại tham gia.

Nhóm cổ đông sáng lập hiện sở hữu 27,35% cổ phần, bao gồm ông Phùng Anh Tuấn (12,08%), ông Ngô Quang Hưng (10,93%), ông Trần Mạnh Công (2,3%) và ông Nguyễn Văn Tuyên (1,93%).

Ngoài ra, danh sách cổ đông lớn (nắm trên 5%) ghi nhận sự góp mặt của nhiều pháp nhân quốc tế: Công ty TNHH Skydom PTE.LTD (Singapore) nắm 31,32%, Công ty TNHH Bronze Blade Limited (Ireland) 9,83%, Công ty TNHH Asia Investment Company S.À R.L. (Luxembourg) 8,46% và Công ty TNHH Winter Flame Pte.Ltd (Singapore) 5,64%.

Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn (giữa) trở thành đại gia nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh: F88.

Việc F88 thu hút được tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao ngay từ khi niêm yết phản ánh sức hút lớn từ thị trường vốn quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực tài chính tiêu dùng và cho vay thay thế tại Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh lợi thế thương hiệu, mạng lưới và mô hình kinh doanh, cấu trúc cổ đông quốc tế đa dạng cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ F88 mở rộng quy mô nhanh hơn, đồng thời cải thiện khả năng huy động vốn trong những năm tới.

Ước tính theo thị giá hiện tại, khối tài sản của ông Phùng Anh Tuấn đạt gần 1.200 tỷ đồng . Đáng chú ý, quỹ Mekong Capital - cổ đông chiến lược của F88 - đang sở hữu 36,9% vốn với giá trị khoản đầu tư vượt 120 triệu USD .

Vì sao giá cổ phiếu F88 cao ngất ngưởng?

Trên thực tế, cổ phiếu F88 đang trở thành "hiện tượng" trên sàn chứng khoán những ngày qua. Mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của F88 được xác định ở mức 634.900 đồng/cổ phiếu - cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Theo F88, mức giá này được tính toán dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, trong đó giá trị sổ sách (book value) đạt khoảng 209.000 đồng/cổ phiếu, vượt xa mặt bằng chung của thị trường.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, vấn đề giá chào sàn và nguy cơ giảm giá khi lên UPCoM từng được cổ đông đem ra thảo luận. Một số nhà đầu tư lo ngại mức giá niêm yết quá cao sẽ hạn chế khả năng tiếp cận cổ phiếu của phần đông thị trường.

Giải đáp thắc mắc này, Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn cho biết doanh nghiệp đã làm việc với đơn vị tư vấn và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để xác định giá chào sàn, cân đối giữa quyền lợi cổ đông hiện hữu và cơ hội cho nhà đầu tư mới.

Ông nhấn mạnh nếu giá quá cao sẽ khó thu hút cổ đông mới, nhưng nếu quá thấp thì cổ đông hiện hữu chịu thiệt. Mức giá cuối cùng cũng phải được HNX chấp thuận, không hoàn toàn do doanh nghiệp quyết định.

DOANH THU CỦA F88 TĂNG 5 QUÝ LIÊN TIẾP KQKD hàng quý của F88; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II Doanh thu tỷ đồng 675 670 720 796 820 925 Lợi nhuận trước thuế

43 59 140 206 132 189

Theo nhận định của Chứng khoán Vietcap, F88 đang có mức định giá hấp dẫn với triển vọng tăng trưởng mạnh. Dựa trên các thương vụ M&A của doanh nghiệp tương tự giai đoạn 2017-2021, Vietcap ghi nhận P/B dao động 2,8-5,1 lần, P/E ở mức 13,2-38,2 lần, ROAE từ 8,1% đến 25%.

Với giá niêm yết 634.900 đồng/cổ phiếu, F88 hiện có P/B năm 2024 là 3 lần và P/E là 14,9 lần. Dựa trên kế hoạch kinh doanh 2025, P/E dự phóng khoảng 9,7 lần, được đánh giá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) tin rằng thị phần của F88 còn nhiều dư địa tăng trưởng. Tính đến cuối quý II/2025, công ty có 888 cửa hàng, khiêm tốn so với khoảng 25.000 cơ sở cầm đồ trên cả nước.

Dư nợ 4.379 tỷ đồng của F88 cũng chỉ chiếm 2% quy mô 200.000 tỷ đồng của mảng tài chính thay thế. Mảng này tại Việt Nam mới chiếm 1,2% tổng tín dụng ngân hàng, trong khi tại Thái Lan, tỷ lệ này khoảng 35%.

Trong giai đoạn 2019-2024, tốc độ tăng trưởng kép của mảng cho vay thay thế đạt 20%, còn mảng cầm đồ thế hệ mới như F88 lên tới 53%. Với nhóm khách hàng phổ thông và thu nhập thấp (chiếm khoảng 50% dân số) chưa được tiếp cận tín dụng ngân hàng, tiềm năng khai thác thị trường vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, ACBS lưu ý ngành tài chính thay thế cũng tiềm ẩn rủi ro. F88 từng ghi nhận khoản lỗ 627 tỷ đồng năm 2023 do đòn bẩy cao (gấp 3 lần vốn chủ sở hữu) và tác động tiêu cực từ chu kỳ kinh tế.

Dù vậy, với quy mô thị trường rộng và nhu cầu vốn gia tăng, F88 được kỳ vọng là một cơ hội đầu tư đáng chú ý trong năm 2025. Sự hấp dẫn này phần nào là lý do cổ phiếu F88 được nhà đầu tư "săn đón".

Nhưng ở chiều ngược lại, lượng cổ phiếu được đẩy ra thị trường không nhiều. Trước khi lên sàn, cổ phiếu F88 đã được trao tay với giá cả triệu đồng/đơn vị trên thị trường OTC. Đây cũng là lý do nguồn cung mã này rơi vào tình trạng khan hiếm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/8, thị giá cổ phiếu F88 tạm dừng ở mức 1,18 triệu đồng/cổ phiếu, tương đưong vốn hóa doanh nghiệp đạt gần 10.000 tỷ.