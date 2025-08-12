Chứng khoán cao chưa từng thấy, VN-Index vượt dễ 1.600 điểm

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch “lượn sóng”. Dẫu vậy, VN-Index vẫn lập đỉnh lịch sử mới bất chấp những nhịp rung lắc mạnh trong phiên do áp lực chốt lời.

VN-Index tiếp tục tiến lên mốc cao kỷ lục ở 1.608 điểm. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một ngày giao dịch đầy kịch tính khi VN-Index liên tục “lượn sóng” quanh vùng giá kỷ lục. Việc dòng tiền chốt lời gây áp lực khiến chỉ số chính nhiều lần trồi sụt mạnh.

Cuối phiên sáng, chỉ số “sảy chân”, giảm từ mốc 1.607 điểm xuống dưới 1.593 điểm. Dù rơi xuống dưới tham chiếu, VN-Index vẫn có thể gượng dậy nhờ sự nâng đỡ của các nhóm cổ phiếu lớn như nguyên vật liệu, tiêu dùng, dầu khí hay vận tải biển.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,7%) lên 1.608,22 điểm. Không chỉ là phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp, đây tiếp tục là mốc đóng cửa cao nhất từ trước đến nay của VN-Index.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,01 điểm (+0,1%) lên 276,47 điểm; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,1%) xuống 109,2 điểm.

Dòng tiền vẫn chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành dẫn dắt, giúp thị trường duy trì đà tăng trên nền thanh khoản hơn 50.200 tỷ đồng .

Bảng điện tử có dấu hiệu phân hóa nhẹ khi sắc xanh chưa thực sự áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 459 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần), 783 mã giữ tham chiếu và 363 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 19 mã tăng, 9 mã giảm và chỉ 2 mã đứng giá. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng hơn 13 điểm lên 1.755 điểm.

Chỉ số VN-Index dễ dàng vượt 1.600 điểm để đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: TradingView.

Động lực thúc đẩy VN-Index đi lên hôm nay chủ yếu đến từ các mã BID (+3,2%), LPB (+6,3%), VCB (+0,8%), MBB (+1,9%), HDB (3,6%), HPG (+1,2%), CTG (+1,1%), KDH (tăng trần), POW (tăng trần) và BSR (3,6%).

Ngoài những cổ phiếu nêu trên, thị trường còn ghi nhận diễn biến khởi sắc từ một số nhóm ngành như vận tải biển với VSC, HAH, VOS tăng trần còn GMD (+3,2%), SGP (+7,3%), PHP (+2,7%) có biên độ tăng lớn.

Cổ phiếu đầu tư công, xây dựng cũng chứng kiến sự nổi dậy của một số mã như VGC, CII cùng tăng trần, PC1 (+4,4%), DPG (+4,4%), HTN (+2,4%) hay SAM (+3%).

Nhóm tiêu dùng cũng ghi nhận diễn biến tăng tích cực của MSN (+2%), DBC (+0,8%), ANV (+2,1%), VNM (+0,5%), HAG (+1,3%), HNG (+1,6%).VHC (+1,4%).

Chiều ngược lại, VHM dẫn đầu nhóm kìm chân chỉ số với mức giảm 0,5%, cùng với SSI (-2%), GEE (-3%), VIB (-2%), GEX (-2%), TPB (-1,8%), VND (-2,2%), SHB (-1,1%), ACB (-0,6%) và GVR (-0,5%).

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh chốt lời hôm nay với quy mô bán ròng 700 tỷ đồng , tập trung tại các mã FPT (- 171 tỷ đồng ), VHM (- 155 tỷ đồng ), SSI (- 124 tỷ đồng ), HPG (- 118 tỷ đồng ).

Trong khi đó, dòng tiền ngoại chuyển hướng sang các mã VPB (+ 103 tỷ đồng ), STB (+ 83 tỷ đồng ), POW (+ 53 tỷ đồng ).