Chứng khoán cao chưa từng thấy, VN-Index vượt dễ 1.600 điểm

  • Thứ ba, 12/8/2025 16:24 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch “lượn sóng”. Dẫu vậy, VN-Index vẫn lập đỉnh lịch sử mới bất chấp những nhịp rung lắc mạnh trong phiên do áp lực chốt lời.

VN-Index tiếp tục tiến lên mốc cao kỷ lục ở 1.608 điểm. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một ngày giao dịch đầy kịch tính khi VN-Index liên tục “lượn sóng” quanh vùng giá kỷ lục. Việc dòng tiền chốt lời gây áp lực khiến chỉ số chính nhiều lần trồi sụt mạnh.

Cuối phiên sáng, chỉ số “sảy chân”, giảm từ mốc 1.607 điểm xuống dưới 1.593 điểm. Dù rơi xuống dưới tham chiếu, VN-Index vẫn có thể gượng dậy nhờ sự nâng đỡ của các nhóm cổ phiếu lớn như nguyên vật liệu, tiêu dùng, dầu khí hay vận tải biển.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,7%) lên 1.608,22 điểm. Không chỉ là phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp, đây tiếp tục là mốc đóng cửa cao nhất từ trước đến nay của VN-Index.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,01 điểm (+0,1%) lên 276,47 điểm; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,1%) xuống 109,2 điểm.

Dòng tiền vẫn chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành dẫn dắt, giúp thị trường duy trì đà tăng trên nền thanh khoản hơn 50.200 tỷ đồng.

Bảng điện tử có dấu hiệu phân hóa nhẹ khi sắc xanh chưa thực sự áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 459 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần), 783 mã giữ tham chiếu và 363 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 19 mã tăng, 9 mã giảm và chỉ 2 mã đứng giá. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng hơn 13 điểm lên 1.755 điểm.

chung khoan hom nay anh 1

Chỉ số VN-Index dễ dàng vượt 1.600 điểm để đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: TradingView.

Động lực thúc đẩy VN-Index đi lên hôm nay chủ yếu đến từ các mã BID (+3,2%), LPB (+6,3%), VCB (+0,8%), MBB (+1,9%), HDB (3,6%), HPG (+1,2%), CTG (+1,1%), KDH (tăng trần), POW (tăng trần) và BSR (3,6%).

Ngoài những cổ phiếu nêu trên, thị trường còn ghi nhận diễn biến khởi sắc từ một số nhóm ngành như vận tải biển với VSC, HAH, VOS tăng trần còn GMD (+3,2%), SGP (+7,3%), PHP (+2,7%) có biên độ tăng lớn.

Cổ phiếu đầu tư công, xây dựng cũng chứng kiến sự nổi dậy của một số mã như VGC, CII cùng tăng trần, PC1 (+4,4%), DPG (+4,4%), HTN (+2,4%) hay SAM (+3%).

Nhóm tiêu dùng cũng ghi nhận diễn biến tăng tích cực của MSN (+2%), DBC (+0,8%), ANV (+2,1%), VNM (+0,5%), HAG (+1,3%), HNG (+1,6%).VHC (+1,4%).

Chiều ngược lại, VHM dẫn đầu nhóm kìm chân chỉ số với mức giảm 0,5%, cùng với SSI (-2%), GEE (-3%), VIB (-2%), GEX (-2%), TPB (-1,8%), VND (-2,2%), SHB (-1,1%), ACB (-0,6%) và GVR (-0,5%).

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh chốt lời hôm nay với quy mô bán ròng 700 tỷ đồng, tập trung tại các mã FPT (-171 tỷ đồng), VHM (-155 tỷ đồng), SSI (-124 tỷ đồng), HPG (-118 tỷ đồng).

Trong khi đó, dòng tiền ngoại chuyển hướng sang các mã VPB (+103 tỷ đồng), STB (+83 tỷ đồng), POW (+53 tỷ đồng).

Thegioididong.com, Điện Máy Xanh có gì để IPO?

Từ cửa hàng nhỏ ở TP.HCM, Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đã trở thành 2 thương hiệu bán lẻ hàng đầu Việt Nam, cùng Bách Hóa Xanh hợp thành bộ 3 trụ cột của Thế Giới Di Động.

7 giờ trước

HoSE công bố chỉ số mới cho nhóm công nghiệp và công nghệ, có mã nào?

HoSE ra mắt chỉ số VNMITECH gồm 30-50 cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ, lựa chọn theo vốn hóa và thanh khoản, cập nhật danh mục định kỳ 2 lần/năm.

23 giờ trước

Ông Nguyễn Đăng Quang 'bỏ túi' 75 triệu USD chỉ sau một ngày

Tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đã tăng thêm 75 triệu USD lên 1,2 tỷ USD trong phiên 11/8, nhờ cổ phiếu MSN tăng kịch trần với thanh khoản dẫn đầu thị trường.

24:1462 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán hôm nay Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP chứng khoán cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

