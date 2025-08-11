Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HoSE công bố chỉ số mới cho nhóm công nghiệp và công nghệ, có mã nào?

  • Thứ hai, 11/8/2025 18:19 (GMT+7)
HoSE ra mắt chỉ số VNMITECH gồm 30-50 cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ, lựa chọn theo vốn hóa và thanh khoản, cập nhật danh mục định kỳ 2 lần/năm.

Chỉ số mới sẽ bao gồm 30-50 mã thành phần. Ảnh: Phương Lâm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố bộ quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH).

Chỉ số mới sẽ bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 30 mã và tối đa là 50 mã) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số ngành VNAllshare Materials, VNAllshare Industrials và VNAllshare Information Technology và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của chỉ số.

Các cổ phiếu được lựa chọn phải thoả mãn các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên lần lượt là giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float tối thiểu 1.500 tỷ đồng và giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 20 tỷ đồng/ngày.

Trường hợp có dưới 30 mã thoả mãn cả 2 điều kiện trên, sẽ chọn thêm các mã cổ phiếu có giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float lớn nhất (ưu tiên mã có giá trị giao dịch khớp lệnh cao hơn nếu như giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float bằng nhau) cho đến khi đủ 30 mã.

Thống kê của HoSE cho thấy chỉ số ngành VNAllshare Materials hiện bao gồm 42 mã với tổng giá trị vốn hoá gần 500.000 tỷ đồng, trong đó có một số cổ phiếu nổi bật như HPG, DGC, GVR... Chỉ số VNAllshare Industrials gồm 74 mã với tổng giá trị vốn hoá gần 450.000 tỷ đồng, gồm những cái tên đáng chú ý như GEX, BMP, REE... Trong khi đó, chỉ số VNAllshare Information Technology chỉ có 5 mã FPT, DGW, ELC, CMG, ICT với tổng vốn hoá gần 180.000 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu thành phần sẽ được cập nhật vào 2 đợt xem xét định kỳ bán niên vào tháng 1 và tháng 7. Bên cạnh đó, thông tin về tỷ lệ free-float, khối lượng lưu hành, giới hạn tỷ trọng vốn hoá, giới hạn trọng số theo thanh khoản cổ phiếu sẽ được cập nhật hàng quý vào các tháng 1, 4, 7, 10.

Chỉ số VNMITECH được tính toán dựa trên giá trị vốn hoá thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hoá (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu được lựa chọn từ rổ chỉ số ngành VNAllshare Materials) và giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu. Chỉ số được tính toán theo giới hạn thực và công bố 5 giây/lần vào tất cả ngày giao dịch.

Chỉ số tổng thu nhập VNMITECH TRI được tính toán dựa trên chỉ số gốc là chỉ số giá VNMITECH, thể hiện biến động giá và giá trị cổ tức của các cổ phiếu thành phần được tái đầu tư vào chỉ số. Chỉ số tổng thu nhập được tính toán một lần và công bố vào thời điểm cuối ngày giao dịch.

chỉ số vnmitech Tp. Hồ Chí Minh Tiền mã hóa REE Corporation DigiWorld chứng khoán cổ phiếu công nghệ

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) có tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty hoạt động các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech, phát triển, quản lý bất động sản và cơ sở hạ tầng điện, nước.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: REE

  • Công ty cổ phần Thế giới số (DigiWorld)

    Công ty cổ phần Thế giới số (DigiWorld)

    Tiền thân là công ty TNHH Hoàng Phương chủ yếu phân phối các sản phẩm linh kiện điện tử. Năm 2003 trở thành nhà phân phối, cung cấp dịch vụ ủy quyền cho Acer bên cạnh đó phân phối sản phẩm và cung cấp dịch vụ bảo hành cho Lexmark.

    • Thành lập: 1997
    • Mã cổ phiếu: DGW

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

