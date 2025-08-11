VN-Index quá mạnh, khi nào vượt 1.600 điểm?

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần này, hướng đến vùng kháng cự 1.600-1.650 điểm, dù có thể xuất hiện rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật ở vùng giá cao.

VN-Index có thể hướng tới mốc 1.600 điểm ngay tuần này. Ảnh: Nam Khánh.

Trong tuần giao dịch 4-8/8 vừa qua, VN-Index đã nỗ lực phục hồi từ vùng 1.500 điểm sau khi giảm hơn 64 điểm ở tuần trước. Đáng chú ý, phiên 5/8 chứng kiến chỉ số chứng khoán Việt Nam biến động như tàu lượn khi bật tăng mạnh vượt mốc 1.580 điểm, nhưng sau đó bất ngờ đảo chiều, đánh mất toàn bộ mức tăng gần 57 điểm và chuyển sang sắc đỏ, trước khi hồi phục trở lại, kết phiên với mức tăng 19 điểm.

Động lực tăng điểm trong tuần vừa qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng. Bên cạnh đó, nhóm midcap cũng trở thành tâm điểm hút dòng tiền với nhiều mã ghi nhận mức tăng đáng kể. Ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung ở các mã bluechip.

Hai phiên cuối tuần, VN-Index dao động trong vùng 1.570-1.590 điểm, chủ yếu kiểm định sức mua, khiến thị trường rung lắc mạnh.

Kết tuần, VN-Index tạm dừng ở 1.584,95 điểm, tăng gần 90 điểm, tương đương 6% so với tuần trước.

VN-Index quá mạnh, có thể vượt 1.600 điểm ngay tuần này

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index tiếp tục cho thấy sức bền khi duy trì xu hướng đi lên, bất chấp áp lực chốt lời xuất hiện ở vùng điểm cao. Các chuyên gia phân tích dự báo xu hướng tăng sẽ vẫn chiếm ưu thế trong tuần này, song không loại trừ khả năng chỉ số rung lắc và điều chỉnh kỹ thuật tại các mốc kháng cự quan trọng.

Theo nhóm chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index đang nỗ lực củng cố đà tăng tại vùng 1.570-1.590 điểm. Các chỉ báo khung ngày cho thấy xu hướng tăng được duy trì nhưng sẽ khó tránh khỏi những nhịp rung lắc khi chạm các vùng điểm số mới. Nhà đầu tư do đó cần lưu ý nguy cơ chỉ số diễn biến giằng co trong phiên.

Ở khung giờ, VN-Index đã phục hồi từ đường MA20, tương đương mốc 1.570 điểm, khẳng định đây là vùng hỗ trợ đáng chú ý hiện tại.

VN-Index đang hướng lên vùng 1.600 điểm. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với các cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh tại vùng giá cao, đồng thời lựa chọn những mã vừa thoát khỏi vùng tích lũy dài hoặc đã kiểm tra thành công hỗ trợ để mở vị thế khi thị trường rung lắc trong tuần này.

Trong khi đó, nhóm chuyên gia tại Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) đánh giá VN-Index đã tiếp tục duy trì đà tăng sau khi vượt ngưỡng kháng cự 1.565 điểm, trùng với vùng dự báo trước đó. Trong phiên gần nhất, chỉ số đã quay lại kiểm định mốc này và nhận được lực cầu hỗ trợ kịp thời, giúp đảo chiều tăng trở lại ngay trong phiên.

Nếu lực mua duy trì, VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.614-1.645 điểm. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý một số tín hiệu gần đây cho thấy xung lực tăng đang chững lại, vì vậy nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Ở góc nhìn của Công ty Chứng khoán Vietcap, trong phiên đầu tuần này, VN-Index được dự báo kiểm định vùng kháng cự tâm lý và kỹ thuật tại 1.600-1.610 điểm. Vietcap cho rằng nhóm cổ phiếu dẫn dắt sẽ có diễn biến tăng chậm lại để củng cố sau giai đoạn tăng mạnh, tạo điều kiện để dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở các phân khúc vốn hóa thấp hơn, đặc biệt là những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhưng chưa tăng nhiều thời gian qua.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Yuanta dự báo thị trường vẫn sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp với VN-Index hướng đến vùng 1.600-1.650 điểm. Dù có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh để kiểm tra lại hỗ trợ 1.565 điểm, nhóm phân tích cho rằng đây chỉ là điều chỉnh ngắn hạn do xu hướng tăng vẫn rõ ràng. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng và duy trì trong vùng lạc quan, cho thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận vẫn ở mức cao.

Về chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục mua và nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu cao.

Trong thời gian 1-5 tháng, xu hướng tăng vẫn được giữ, đồ thị tuần cho thấy biến động tích cực. Do đó, nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục nhưng hạn chế gia tăng thêm.

Tổng hợp từ các dự báo, thị trường tuần này nhiều khả năng vẫn duy trì quán tính tăng điểm, hướng đến các mốc kháng cự quan trọng ở vùng 1.600-1.650 điểm. Tuy nhiên, hiện tượng rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện ở vùng giá cao, đòi hỏi nhà đầu tư vừa tranh thủ cơ hội, vừa thận trọng trong quản trị rủi ro.