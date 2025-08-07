Chứng khoán lại có đỉnh mới, cổ phiếu Hòa Phát cao nhất 3 năm

Cổ phiếu HPG bứt phá mạnh trong phiên 7/8, lên vùng giá cao nhất hơn 3 năm qua sau khi dự án Dung Quất 2 được điều chỉnh nâng công suất và tăng vốn đầu tư.

Cổ phiếu HPG của Hòa Phát chạm đỉnh 3 năm. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch giằng co dữ dội trong phiên 7/8. Sau khi đóng cửa ở mốc cao kỷ lục mới, VN-Index bước vào phiên 7/8 với sắc xanh, đồng thời mang theo tâm lý tích cực.

Tuy nhiên, những lo lắng về một nhịp điều chỉnh mạnh tương tự phiên 29/7 khiến chỉ số vấp phải áp lực chốt lời dữ dội. Tình trạng này khiến VN-Index diễn biến dập dìu quanh tham chiếu trong 60% thời gian giao dịch.

Phải nhờ đến sự bứt phá của các cổ phiếu đầu ngành vào cuối phiên, VN-Index mới có thể lấy lại nhịp tăng điểm. Có thời điểm chỉ số lập kỷ lục mới gần 1.588 điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,1 điểm (+0,5%) lên 1.581,81 điểm; HNX-Index tăng 2,2 điểm (+0,8%) lên 270,86 điểm; UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,4%) lên 107,92 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn được đẩy lên cao, đạt 48.000 tỷ đồng , trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Bảng điện tử phân hóa ở nhóm vốn hóa lớn nhưng vẫn lệch hẳn về số lượng mã tăng. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 531 mã tăng (gồm 29 mã tăng trần), 797 mã giữ tham chiếu và 275 mã giảm sàn (gồm 7 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 17 mã tăng (gồm 2 mã tăng trần), 2 mã đứng giá và 11 mã điều chỉnh.

Phe bán gây áp lực mạnh lên thị trường trong phiên 7/8. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu trụ như VPB (tăng trần), HPG (+5,2%), BID (+2,4%), TPB (tăng trần), GVR (+2,8%), MSB (+5,9%), FPT (+1,2%), KDH (+6,4%), CTG (+0,7%) và TCB (+0,5%).

Với HPG, nhịp tăng cận trần đã giúp thị giá tăng lên 28.500 đồng/đơn vị, cao nhất hơn 3 năm qua. Vốn hóa của Tập đoàn Hòa Phát cũng nhờ đó mở rộng lên 218.700 tỷ đồng .

Cổ phiếu HPG duy trì đà tăng sau khi Hòa Phát được cơ quan chức năng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và thông qua nhà đầu tư cho dự án Hòa Phát Dung Quất 2.

Trước khi được điều chỉnh, dự án có công suất thiết kế 5,6 triệu tấn/năm, toàn bộ sản phẩm là thép dẹt - thép cuộn cán nóng (HRC). Tổng vốn đầu tư khi đó ở mức 85.000 tỷ đồng , trong đó Hòa Phát góp 40.000 tỷ, phần còn lại là vốn huy động. Theo kế hoạch, dự án vận hành từ quý IV/2026. Tuy nhiên, từ tháng 3 vừa qua, một phần dự án đã bắt đầu chạy thử và đóng góp vào kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Theo nội dung điều chỉnh mới, dự án sẽ nâng công suất lên 6,1 triệu tấn sản phẩm/năm, trong đó vẫn giữ nguyên 5,6 triệu tấn HRC và bổ sung 500.000 tấn thép dây cuộn chất lượng cao. Tổng vốn đầu tư tăng thêm 3.400 tỷ đồng , lên mức 88.400 tỷ đồng . Hòa Phát sẽ nâng phần vốn góp lên 40.800 tỷ đồng , phần huy động tương ứng là 47.600 tỷ đồng .

Tiến độ phần HRC giữ nguyên, còn hạng mục bổ sung công suất thép dây cuộn dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Khối ngoại cũng chi hơn 386 tỷ đồng mua ròng HPG hôm nay cùng một số mã khác như VPB (+ 442 tỷ đồng ), TPB (+ 129 tỷ đồng ), STB (+ 107 tỷ đồng ).

Dẫu vậy, quy mô giao dịch ròng vẫn âm 77 tỷ đồng do động thái xả hàng FPT (- 367 tỷ đồng ), GEX (- 157 tỷ đồng ), VCB (- 126 tỷ đồng ).

Trong khi đó, bộ đôi "họ Vin" VIC (-3%) và VHM (-2,6%) dẫn đầu nhóm cản bước thị trường gồm VCB (-1%), GEX (-2,9%), GEE (-2,9%), LPB (-0,8%), VNM (-0,7%), VJC (-1%), SSB (-1%) và EIB (-1,1%).