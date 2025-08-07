Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty bầu Đức bị phạt

  • Thứ năm, 7/8/2025 14:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định. Tính đến cuối quý II, quy mô nợ vay của HAGL đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 34%.

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt vì vi phạm quy định trong hoạt động công bố thông tin. Ảnh: Quang Thịnh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG).

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, năm 2024 và bán niên 2024.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý II/2025 của Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ cải thiện đáng kể giá vốn, HAGL báo lãi gộp tăng gấp đôi lên 887 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được nâng lên từ 31,6% lên 38%.

Sau khi khấu trừ thuế và các loại chi phí, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) thu về khoản lãi ròng 483 tỷ đồng quý II, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả khởi sắc này cũng giúp khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hoàng Anh Gia Lai chuyển sang dương 400 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6. Đây là lần đầu tiên kể từ quý IV/2020, công ty của bầu Đức mới thoát lỗ lũy kế.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản công ty tăng gần 17% lên 26.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty chỉ có 193 tỷ đồng tiền mặt dự phòng.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả cũng tăng 21% lên 15.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, quy mô nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai đã tăng 34% lên 9.300 tỷ đồng, chiếm 59% nợ phải trả.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, bầu Đức tâm sự rằng nhiều năm qua, nhắc đến HAGL là nhắc đến nợ, hồ sơ vay vốn không ai quan tâm. “Đó là nỗi đau. Mục đích của tôi nhiều năm nay phải trả hết nợ, xóa lỗ lũy kế”, ông chia sẻ.

Bầu Đức chính thức xóa sạch lỗ lũy kế ở Hoàng Anh Gia Lai

Sau gần 5 năm chìm trong thua lỗ, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức thoát lỗ lũy kế trong quý II/2025 với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển dương 400 tỷ đồng.

12:00 31/7/2025

Bầu Đức muốn mua 10 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua thỏa thuận 10 triệu cổ phiếu HAG. Động thái của bầu Đức trái ngược hoàn toàn với diễn biến bán ra của con gái Đoàn Hoàng Anh.

11:50 12/6/2025

VN-Index cao kỷ lục, áp sát 1.600 điểm

VN-Index chính thức lập đỉnh mới tại 1.573,71 điểm trong phiên 6/8, bất chấp áp lực chốt lời và thanh khoản giảm mạnh so với hôm qua.

24:1467 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạt hoàng anh gia lai bầu đức nợ Tiền mã hóa Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức hoàng anh gia lai bầu đức đoàn nguyên đức

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Tiền thân Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là xí nghiệp kinh doanh gỗ, hàng nông sản Hoàng Anh Pleiku. Từ năm 2006 công ty chuyển sang kinh doanh đa ngành nghề gồm cao su, lâm nghiệp, thủy điện, bất động sản... Hiện công ty định hướng phát triển thành tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với quỹ đất trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Đoàn Nguyên Đức
    • Mã cổ phiếu: HAG

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý