Công ty bầu Đức bị phạt

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định. Tính đến cuối quý II, quy mô nợ vay của HAGL đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 34%.

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt vì vi phạm quy định trong hoạt động công bố thông tin. Ảnh: Quang Thịnh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG).

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, năm 2024 và bán niên 2024.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý II/2025 của Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 2.329 tỷ đồng , tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ cải thiện đáng kể giá vốn, HAGL báo lãi gộp tăng gấp đôi lên 887 tỷ đồng . Biên lãi gộp cũng được nâng lên từ 31,6% lên 38%.

Sau khi khấu trừ thuế và các loại chi phí, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) thu về khoản lãi ròng 483 tỷ đồng quý II, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả khởi sắc này cũng giúp khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hoàng Anh Gia Lai chuyển sang dương 400 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6. Đây là lần đầu tiên kể từ quý IV/2020, công ty của bầu Đức mới thoát lỗ lũy kế.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản công ty tăng gần 17% lên 26.000 tỷ đồng . Trong đó, công ty chỉ có 193 tỷ đồng tiền mặt dự phòng.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả cũng tăng 21% lên 15.600 tỷ đồng . Đáng chú ý, quy mô nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai đã tăng 34% lên 9.300 tỷ đồng , chiếm 59% nợ phải trả.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, bầu Đức tâm sự rằng nhiều năm qua, nhắc đến HAGL là nhắc đến nợ, hồ sơ vay vốn không ai quan tâm. “Đó là nỗi đau. Mục đích của tôi nhiều năm nay phải trả hết nợ, xóa lỗ lũy kế”, ông chia sẻ.