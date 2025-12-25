Cập nhật mới nhất về 'siêu' cảng quốc tế Cần Giờ

Sau năm 2050, cảng Cần Giờ chia sẻ chức năng trung chuyển quốc tế với cảng Cái Mép - Thị Vải, hình thành cụm cảng cửa ngõ quốc tế quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh khu vực châu Á.

Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: S.T.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/12, ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), đã thông tin về tiến độ triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo ông Dũng, "siêu" cảng này có tỷ lệ hàng container trung chuyển quốc tế chiếm 75-80%; còn lại 20-25% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Dự án đang trong giai đoạn chọn nhà đầu tư để thực hiện dưới sự chủ trì của Sở Tài chính.

Liên quan đến quy hoạch, định hướng phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố đã nghiên cứu và xây dựng đề án tiếp tục phát triển cảng này trở thành cảng trung chuyển lớn nhất cả nước và mang tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới.

Cảng Cái Mép - Thị Vải đóng vai trò là cửa ngõ khu vực, với mục tiêu đến năm 2050 tỷ lệ hàng container trung chuyển đạt 20-25%, còn lại 75-80% là hàng xuất nhập khẩu.

"Sau năm 2050, khi cảng Cần Giờ đạt công suất tối đa, cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ tiếp tục gia tăng lượng hàng trung chuyển quốc tế để hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 50%. Việc phối hợp này nhằm hình thành khu cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế quy mô lớn, hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các cảng lớn tại châu Á", Phó phòng Phát triển đô thị cho nhấn mạnh.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), phát biểu tại họp báo chiều 25/12. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ông Dũng, việc đưa "siêu" cảng Cần Giờ vào vận hành được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích lớn. Dự án sẽ đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước 34.000- 40.000 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 6.000-8.000 người lao động.

"Siêu" cảng kỳ vọng tạo động lực phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực, đặc biệt là tạo tiền đề để phát triển, hình thành các trung tâm logistics, khu thương mại tự do kết nối với cảng trung chuyển quốc tế. Đặc biệt, dự án tạo môi trường thu hút các tập đoàn vận tải, tài chính, ngân hàng lớn trên thế giới đặt trụ sở tại khu vực, thu hút dòng vốn FDI...

Bên cạnh đó, cảng Cần Giờ sẽ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng hải toàn cầu như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng; thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế số 1 khu vực Đông Nam Á, đưa khu vực Cái Mép - Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của thế giới.