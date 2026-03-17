PV GAS được làm kho cảng LPG 7.500 tỷ ở Hải Phòng

  • Thứ ba, 17/3/2026 10:28 (GMT+7)
UBND TP Hải Phòng mới đây đã chấp thuận dự án kho cảng LPG hơn 7.500 tỷ đồng của PV GAS tại đảo Cái Tráp, thuộc phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Tàu chờ LPG lạnh cập bến kho cảng. Ảnh: GAS.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Kho cảng PV GAS Hải Phòng. Dự án do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm chủ đầu tư nhằm xây dựng hạ tầng nhập khẩu, tồn trữ và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ thị trường khu vực miền Bắc.

Dự án được triển khai tại khu vực đảo Cái Tráp, thuộc phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Đây là khu vực trung tâm công nghiệp và cảng biển trọng điểm của Hải Phòng, có lợi thế kết nối thuận lợi với hệ thống cảng biển và các tuyến vận tải hàng hải quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận và trung chuyển nguồn LPG phục vụ thị trường.

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư, dự án có tổng vốn khoảng 7.511 tỷ đồng (tương đương khoảng 294 triệu USD) với thời hạn hoạt động 30 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án dự kiến đưa vào vận hành từ quý III/2028.

Theo thiết kế sơ bộ, Kho cảng PV GAS Hải Phòng có sức chứa 60.000 tấn LPG, gồm 2 cầu cảng hàng lỏng/khí có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT. Hệ thống kho cảng được thiết kế để tiếp nhận LPG nhập khẩu bằng tàu trọng tải lớn, sau đó phân phối đến thị trường thông qua tàu nhỏ hoặc phương tiện vận tải đường bộ.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực nhập khẩu, tồn trữ và phân phối LPG của PV GAS tại khu vực miền Bắc, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của thị trường, đồng thời nâng cao khả năng đảm bảo nguồn cung ổn định cho các khách hàng công nghiệp và dân dụng.

Bên cạnh đó, việc hình thành kho cảng LPG quy mô lớn tại Hải Phòng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp, logistics và dịch vụ năng lượng của khu vực.

Đồng thời, dự án còn tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động trong giai đoạn xây dựng và trên 100 lao động trong giai đoạn vận hành, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương và sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và khu vực lân cận trong thời gian tới.

'Tháo chạy' khỏi cổ phiếu dầu khí

Áp lực bán mạnh tại nhóm dầu khí khiến hàng loạt cổ phiếu trong ngành như PLX, GAS, BSR lao dốc, nhiều mã giảm sàn, kéo VN-Index tiếp tục lùi sâu trong phiên 13/3.

16:41 13/3/2026

Cổ phiếu dầu khí lao dốc hàng loạt

Trong phiên thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi ngày 10/3 nhờ các nhóm ngành ngân hàng, tiêu dùng, bán lẻ... cổ phiếu dầu khí lại lao dốc hàng loạt.

16:19 10/3/2026

PV GAS chủ động đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện và công nghiệp

Lô LNG khoảng 63.000 tấn vừa cập kho cảng Thị Vải của PV GAS. Lô hàng này được vận chuyển qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran xảy ra.

18:20 11/3/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

hải phòng Hải Phòng Tiền mã hóa PV Gas pv gas cảng lpg

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)

    Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)

    PV Gas là thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí. Thuộc nhóm công ty đóng góp nhiều doanh thu và lợi nhuận nhất về tập đoàn mẹ PVN.

    • Thành lập: 1990
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: GAS

    Website

TP.HCM thuc tien do cau Can Gio hinh anh

TP.HCM thúc tiến độ cầu Cần Giờ

1 giờ trước 10:26 17/3/2026

0

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Cần Giờ, hoàn thiện thủ tục trong tháng 5, khởi công đầu tháng 6 và dự kiến vận hành vào năm 2029.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

