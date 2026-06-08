Masan vừa huy động được 750 triệu USD vốn quốc tế

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa hoàn tất khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp trị giá 750 triệu USD do nhóm ngân hàng nước ngoài thu xếp và bảo lãnh.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang. Ảnh: MSN.

Theo thông tin từ Tập đoàn Masan, đây là khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên của tập đoàn có kỳ hạn lên tới 6 năm. Biên lãi suất của khoản vay được công bố ở mức 1,8%, giảm so với mức 3,5% của khoản vay từng được triển khai vào năm 2023.

Đáng chú ý, đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất và mức chi phí vốn cạnh tranh nhất trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Khoản vay có sự tham gia của 15 ngân hàng quốc tế. Tổng nhu cầu đăng ký cấp vốn cao hơn khoảng 1,7 lần so với nhu cầu huy động của Masan.

Theo Tổng giám đốc Masan Danny Le, dòng tiền của Masan hiện được tạo ra chủ yếu từ hệ sinh thái tiêu dùng, trong đó WinCommerce đóng vai trò nền tảng bán lẻ, kết hợp với Masan Consumer và Masan MEATLife thông qua các thương hiệu hàng tiêu dùng thiết yếu. Bên cạnh đó, giá trị và vai trò chiến lược ngày càng gia tăng của mảng vonfram thuộc Masan High-Tech Materials cũng mở ra thêm dư địa tăng trưởng cho tập đoàn.

Lãnh đạo Masan cho rằng những yếu tố này đã góp phần cải thiện đáng kể hồ sơ tín dụng, qua đó giúp doanh nghiệp được thị trường quốc tế đánh giá lại mức độ tín nhiệm và tạo nền tảng gia tăng giá trị trong thời gian tới.

Phía doanh nghiệp cho biết thêm trong tổng số 750 triệu USD huy động được, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu. Phần còn lại, khoảng 260 triệu USD , được doanh nghiệp dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai.

Theo Masan, việc tái cấp vốn giúp kéo dài kỳ hạn nợ, giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn. Doanh nghiệp cũng cho biết chi phí lãi vay hàng năm dự kiến giảm khoảng 4,4 triệu USD so với các khoản vay hiện hữu.

Masan cho biết khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế của doanh nghiệp đã được cải thiện trong những năm gần đây, thể hiện qua việc biên lãi suất giảm từ 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8% trong giao dịch năm 2026.

Doanh nghiệp cho biết tỷ lệ nợ ròng/EBITDA đã giảm từ 3,9 lần vào cuối năm 2023 xuống còn 2,84 lần trong quý I/2026. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ quá trình huy động vốn quốc tế của tập đoàn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Masan đặt ra mục tiêu cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ thể, tập đoàn kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ tiệm cận mốc 100.000 tỷ đồng (kịch bản tích cực là 98.000 tỷ đồng ). Tương ứng, lợi nhuận sau thuế dự kiến dao động trong khoảng 7.250- 7.900 tỷ đồng .

Kết thúc quý I, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) của tập đoàn này đã đạt 1.974 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) tăng lên 2.455 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm, Masan ước tính doanh thu đạt 51.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.600 tỷ đồng , tăng lần lượt 38% và 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo cho biết kết quả sơ bộ quý II cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng kế hoạch, với lợi nhuận dự kiến tăng khoảng 60%.