Ông Nguyễn Đăng Quang nói về thương vụ mua lại WinCommerce 7 năm trước

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang gọi 7 năm tiếp nhận WinCommerce vừa qua là 7 năm thử thách. Ông cho biết hệ thống bán lẻ này sẽ trả lại cổ đông 3.000 tỷ lỗ khi đó trong năm nay.

Sáng 24/4, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cùng hai công ty thành viên Masan Consumer (HoSE: MCH) và Masan MEATLife (UPCoM: MML) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Phát biểu trước cổ đông, Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang cho biết năm nay Masan kỷ niệm 30 năm bắt đầu hành trình, và đặc biệt cũng là 7 năm chính thức tiếp nhận WinCommerce (chủ sở hữu, vận hành chuỗi siêu thị WinMart/WinMart+, trước đây là VinMart/VinMart+). Ông gọi đó là 7 năm của thử thách, học hỏi vươn lên. Từ khoản lỗ 3.000 tỷ khi đó, ông hy vọng WinCommerce sẽ trả lại cổ đông 3.000 tỷ này ngay trong năm nay.

Vị lãnh đạo khẳng định Masan sẽ luôn tìm cách tạo ra tăng trưởng lợi nhuận cao dù bắt đầu từ đâu.

WinCommerce dự kiến lãi 1.000 tỷ năm nay

Theo bà Nguyễn Thị Phương, Tổng giám đốc WinCommerce (WCM), doanh nghiệp đã tìm ra công thức thành công với mô hình siêu thị mini và siêu thị cho hai phân khúc thành thị (tập trung hàng tươi sống) và nông thôn (tập trung chiến lược giá và khuyến mãi).

Nhờ đó, nếu năm 2020, WCM chỉ có 2.300 cửa hàng thì năm 2026 sẽ có hơn 6.000 cửa hàng. Việc tăng tốc mở mới cũng đi kèm lợi nhuận. Từ mức lỗ khoảng 3.700 tỷ năm 2019, WCM đang hướng tới mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2026. Chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng cũng đang giảm khoảng 30% so với năm 2020.

Đặc biệt, 70% số cửa hàng mở mới trong năm nay của WCM ở khu vực nông thôn. Bà Phương nói đây không phải thị trường thứ cấp mà là động lực tăng trưởng, bởi 60% người dân Việt Nam sống ở nông thôn với quy mô thị trường 3 tỷ USD . Với thời gian hoàn vốn dưới 3 năm và tỷ suất sinh lời khoảng 40%, bà cho rằng mô hình bán lẻ hiện đại hoàn toàn có thể vận hành hiệu quả trên quy mô toàn quốc.

Với kỳ vọng thị phần bán lẻ hiện đại sẽ vượt 20% vào năm 2030, Masan đặt mục tiêu mở mới tối thiểu 1.500 cửa hàng mỗi năm, hướng tới quy mô 13.000 cửa hàng trên toàn quốc.

"Giai đoạn khó khăn nhất của WinCommerce dường như đã ở lại phía sau khi chúng tôi đã xây dựng được một nền tảng vận hành hiệu quả", bà Phương khẳng định.

Một hệ điều hành tiêu dùng hợp nhất

Cũng tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang cho biết Masan đã tìm ra cách kết nối các hạ tầng sản xuất - bán lẻ - công nghệ vào một nền tảng duy nhất, tương tự hệ thống bán lẻ hiện đại (MT), nơi mọi thông tin, giao dịch chạy trên một hệ thống.

Chia sẻ cụ thể, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group, cho biết doanh nghiệp không xây dựng cửa hàng, thương hiệu hay sở hữu dữ liệu một cách riêng rẽ. Trong 5 năm qua, tập đoàn này đã xây dựng "hệ điều hành tiêu dùng" (cOS), hợp nhất 3 yếu tố mà trước đây thường hoạt động tách biệt là bán lẻ, thương hiệu và công nghệ.

Khi 3 "động cơ" này tách rời, người tiêu dùng và doanh nghiệp đều chịu thiệt. Nhà bán lẻ phải trả thêm 15% chi phí hàng hóa; thương hiệu tốn thêm 15-20% chi phí để đưa sản phẩm thiết yếu đến tay người dùng.

Thiếu dữ liệu thực tế, doanh nghiệp phải phụ thuộc vào các bên thứ ba như Kantar hay Nielsen với dữ liệu tĩnh, không theo thời gian thực. Trong khi đó, người tiêu dùng phải trả cao hơn 15-20% cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày và không nhận được các ưu đãi cá nhân hóa.

Trong tương lai, ông Danny Le cho biết Masan đặt mục tiêu xây dựng nền tảng đại diện cho 90% mạng lưới phân phối trọng điểm trên khắp Việt Nam, đồng thời phát triển từ 16 lên 50 thương hiệu mạnh. Doanh nghiệp cũng sẽ sử dụng công nghệ để siêu cá nhân hóa quy mô lớn dựa trên dữ liệu mua sắm thực tế của người tiêu dùng. Mục tiêu là sở hữu 30-50% tổng giá trị giao dịch hàng hóa của mạng lưới bán lẻ và hợp nhất 75% lợi nhuận trên toàn chuỗi.

Việc triển khai cOS được kỳ vọng giúp Masan đạt hiệu quả kinh doanh bền vững trong thời gian tới. Năm 2026, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 93.500- 98.000 tỷ đồng , tăng 15-20% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế lên mức 7.250- 7.900 tỷ đồng , tăng 7-17% so với cùng kỳ. Các con số này chỉ thua năm kỷ lục 2021, khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến nhờ bán mảng thức ăn chăn nuôi.

Thông qua nền tảng vận hành One Masan, công ty kỳ vọng tạo ra 500 triệu USD dòng tiền trong năm 2026 và hướng tới 1 tỷ USD vào năm 2030. Trong quý I/2026, doanh thu của Masan Group đã tăng 27% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự cải thiện mạnh mẽ tại các đơn vị thành viên, với lợi nhuận của WCM tăng 3,5 lần, MCH tăng 12%, MML tăng 66% và PLH tăng 81%. Đồng thời, mảng không cốt lõi Masan High-Tech Materials cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể, góp phần củng cố kết quả kinh doanh hợp nhất của tập đoàn.