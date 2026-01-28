Masan báo lãi kỷ lục

Masan khép lại năm 2025 với lợi nhuận cao kỷ lục nếu loại trừ khoản bất thường năm 2021, vượt 39% kế hoạch. Bước sang 2026, tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang báo lãi kỷ lục trong năm ngoái. Ảnh: MSN.

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu đạt 23.246 tỷ đồng , tăng 10,6% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương (LFL). Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 2.295 tỷ đồng , tăng 48,5%.

Lũy kế cả năm 2025, Masan ghi nhận doanh thu 81.621 tỷ đồng , tăng 8,7%. Lợi nhuận NPAT Pre-MI đạt 6.764 tỷ đồng , tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử tập đoàn, chỉ sau năm 2021. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thương vụ bán mảng thức ăn chăn nuôi năm 2021, kết quả năm 2025 là mức cao kỷ lục. Con số này cũng vượt 39% kế hoạch đề ra.

MASAN BÁO LÃI LỚN Lợi nhuận sau thuế của Masan qua các năm. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

tỷ đồng 3608 5622 6365 1395 10101 4754 1870 4272 6764

Tăng trưởng chung ở hầu hết mảng kinh doanh

Động lực tăng trưởng lớn nhất trong năm 2025 của Tập đoàn Masan đến từ mảng bán lẻ. Doanh thu quý IV của WinCommerce đạt 10.520 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ, cả năm đạt 38.979 tỷ đồng , tăng 18,3%. Lợi nhuận NPAT Pre-MI cả năm đạt 501 tỷ đồng , cao gấp 86,6 lần so với cùng kỳ.

Chuỗi này mở mới 764 cửa hàng trong năm, nâng tổng mạng lưới lên 4.592 điểm bán, trong đó hơn 90% cửa hàng mới đạt điểm hòa vốn EBITDA.

Tăng trưởng doanh thu LFL đạt 9,7% với mô hình minimart và 7,5% với siêu thị. Số lượt hóa đơn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, nhờ mức độ thâm nhập của kênh bán lẻ hiện đại ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, minimart khu vực nông thôn tiếp tục nổi lên như động lực mới, với tăng trưởng LFL 14,3% và đóng góp phần lớn số cửa hàng mở mới.

Ở mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý IV đạt 9.275 tỷ đồng , tăng 3,7%, cả năm đạt 30.557 tỷ đồng , giảm nhẹ 1,1%.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý cuối năm đạt 2.104 tỷ đồng , giảm 11% so với cùng kỳ; cả năm đạt 6.764 tỷ đồng , giảm 14,6%.

Phía Masan lý giải sự suy giảm lợi nhuận chủ yếu của công ty hàng tiêu dùng là do thu nhập tài chính thấp hơn sau khi chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Tuy nhiên, chương trình Retail Supreme bắt đầu ghi nhận kết quả tích cực từ quý IV, với độ phủ điểm bán, năng suất đội ngũ bán hàng và mức độ thâm nhập danh mục sản phẩm đều tăng mạnh.

Theo Masan, sự suy giảm lợi nhuận của Masan Consumer trong năm 2025 chủ yếu do thu nhập tài chính thấp hơn sau khi chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Ảnh: MSN.

Trong khi đó, Masan MEATLife (UPCoM: MML) ghi nhận doanh thu quý IV đạt 2.437 tỷ đồng , tăng 10,6% so với cùng kỳ. Doanh thu cả năm đạt 9.230 tỷ đồng , tăng 20,7%, nhờ tăng trưởng hai chữ số ở tất cả nhóm sản phẩm.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV đạt 153 tỷ đồng , tăng 80% so với cùng kỳ và cả năm đạt 619 tỷ đồng , tăng gấp 24,4 lần so với cùng kỳ.

MML dự kiến tiếp tục tăng cường tích hợp với WinCommerce trong năm 2025, với doanh thu trung bình ngày trên mỗi cửa hàng đạt 2,1 triệu đồng/cửa hàng/ngày, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm ngoái, MML duy trì trung bình 61% thị phần trong ngành hàng đạm động vật tại hệ thống WCM, tăng 600 điểm cơ bản so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ở cả mảng thịt tươi và thịt chế biến.

Phúc Long Heritage ghi nhận doanh thu quý IV đạt 518 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm đạt 1.891 tỷ đồng , tăng gần 17%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV đạt 53 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ; cả năm đạt 195 tỷ đồng , tăng 57%.

PLH triển khai chiến dịch tái định vị trong năm 2025, mở 19 cửa hàng mới, nâng tổng số cửa hàng độc lập (ngoài hệ thống WCM) lên 202 cửa hàng trên toàn quốc.

Masan High-Tech Materials ghi nhận năm bản lề khi quay lại có lãi và hưởng lợi từ mặt bằng giá hàng hóa duy trì ở mức cao. Biên EBITDA của MSR được cải thiện đáng kể, góp phần nâng chất lượng lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn ghi nhận phần lợi nhuận từ Techcombank đạt gần 5.000 tỷ đồng , tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số năm nay

Bước sang năm 2026, Masan kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 93.500- 98.000 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng 15-20% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) dự kiến đạt từ 7.250 tỷ đồng đến 7.900 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng 7-17%.

Về chiến lược, tập đoàn tiếp tục ưu tiên giảm đòn bẩy tài chính nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và tiết giảm chi phí vốn, đồng thời từng bước hạ tỷ lệ sở hữu tại các mảng kinh doanh không cốt lõi để tinh gọn cấu trúc và tập trung nguồn lực cho hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ.

Song song đó, Masan đẩy mạnh số hóa toàn bộ chuỗi vận hành và phát triển nền tảng hội viên, qua đó tối đa hóa sự cộng hưởng giữa thương hiệu, hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng cuối.

Ở từng mảng kinh doanh, WinCommerce đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần 15-21% và nâng biên lợi nhuận sau thuế lên mức 1,8-3% trong năm 2026.

Masan Consumer kỳ vọng doanh thu thuần tăng 11-15%, trong đó chương trình Retail Supreme dự kiến đóng góp khoảng 30-40% mức tăng trưởng, phần còn lại đến từ danh mục sản phẩm đổi mới.

Phúc Long Heritage hướng tới mức tăng doanh thu 22-32%, trong khi Masan High-Tech Materials đặt mục tiêu tăng trưởng 60-68%.