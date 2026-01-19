Masan Consumer tăng mạnh vốn

Masan Consumer tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng sau đợt phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành gần 226,9 triệu cổ phiếu thưởng.

Masan Consumer của ông Nguyễn Đăng Quang tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng. Ảnh: MSN.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH) vừa hoàn tất kế hoạch tăng vốn cổ phần thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp đã sử dụng 10,88 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền, với tỷ lệ 10.000:103. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 103 cổ phiếu.

Nguồn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024.

Bên cạnh đó, Masan Consumer đã phát hành gần 226,9 triệu cổ phiếu thưởng cho 3.777 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:2.147, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 2.268,7 tỷ đồng . Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024.

Hoàn tất 2 đợt phát hành trên, Masan Consumer đã tăng vốn điều lệ lên gần 12.945 tỷ đồng .

Song song với đó, MCH công bố nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng.

Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu lưu hành trên thị trường sau tăng vốn, ước tính Masan Consumer sẽ phải chi khoảng 3.200 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Trong đó, phần lớn số tiền cổ tức sẽ thuộc về Masan Consumer Holdings - đơn vị đang sở hữu 70,4% vốn điều lệ MCH, ước tính thu về khoảng 2.300 tỷ đồng .

Trước đó, Masan Consumer đã tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 1 cho cổ đông vào hồi giữa tháng 7/2025 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức bằng tiền mặt hiện tại đã nâng lên mức 50%, tương đương 5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Trước đó, 1,07 tỷ cổ phiếu MCH (trước tăng vốn) của Masan Consumer đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào ngày 25/12/2025.

Doanh nghiệp kỳ vọng việc niêm yết trên HoSE sẽ giúp gia tăng đáng kể mức độ hiện diện trên thị trường và cải thiện thanh khoản cổ phiếu MCH, qua đó mở rộng sự tham gia của các quỹ đầu tư quốc tế cũng như nhà đầu tư cá nhân trong nước, đồng thời mang lại hiệu ứng tích cực cho cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan - Masan Group.

Chia sẻ tại lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu MCH ngày 25/12, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group khẳng định Masan Consumer không chỉ là "viên kim cương gia bảo" về giá trị mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và niềm tin Masan.

Bên cạnh những niềm tin về chiến lược kinh doanh, vị tỷ phú còn nói vui: "Mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với xanh, đỏ, vàng, nhưng như một người Masan, chúng tôi luôn tin yêu vào màu tím".