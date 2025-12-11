Tham vọng của Masan Consumer

"Viên kim cương gia bảo" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang dự kiến lên sàn HoSE trong tháng này. Lãnh đạo Masan Consumer khẳng định còn nhiều dư địa để bùng nổ doanh thu trong các năm tới.

Chia sẻ với nhà đầu tư trước thềm IPO cổ phiếu MCH, Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang gọi Masan Consumer là niềm tự hào của tập đoàn. Ảnh: MCH.

Xuất hiện bất ngờ tại buổi roadshow trước thềm niêm yết cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tuần qua, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group đã một lần nữa gọi Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo", là niềm tự hào của tập đoàn.

Theo ông Quang, với góc độ là cổ đông lớn nhất của Masan Consumer, Masan Group đánh giá MCH là một cổ phiếu "tuyệt vời", mang lại cổ tức cao qua từng năm. Giá trị của cổ phiếu đến từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp, cũng như vị trí dẫn đầu thị trường của các nhãn hiệu - ông nhấn mạnh vị trí này không chỉ tạo ra cơ hội tăng trưởng mà còn là cơ hội kiếm lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Masan Group đánh giá cao hệ thống phân phối rộng khắp và năng lực xây dựng các thương hiệu mạnh của Masan Consumer.

Với những lợi thế đang có, ông Quang cho biết Masan Consumer sẽ mang ẩm thực - niềm tự hào của Việt Nam ra thế giới, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và cao cấp hóa các sản phẩm nhằm mở rộng quy mô giá trị của doanh nghiệp.

Mục tiêu 16 thương hiệu đạt doanh thu trên 100 triệu USD

Chia sẻ với nhà đầu tư, ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Masan Consumer cho biết doanh nghiệp hiện không chỉ thống lĩnh đa ngành hàng với mức độ thâm nhập các hộ gia đình Việt Nam lên tới 98%, mà lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2022-2024 cũng liên tục tăng trưởng khoảng 20%/năm.

Đáng chú ý, nếu so sánh với 16 công ty FMCG có vốn hóa trên 1 tỷ USD trong khu vực, Masan Consumer nằm trong số ít đơn vị kinh doanh đa ngành hàng, đồng thời là một trong 4 doanh nghiệp đạt tăng trưởng kép doanh thu trên 10% từ 2022 đến 2024, và là doanh nghiệp duy nhất có biên lợi nhuận ròng trên 20% năm 2024.

Hiện, Masan Consumer có 5 thương hiệu mạnh đạt doanh thu trên 100 triệu USD /năm, đóng góp khoảng 70% tăng trưởng doanh thu thuần. Định hướng đến năm 2030, ông Thắng cho biết toàn bộ 16 thương hiệu của công ty sẽ đạt mốc doanh thu này.

"Khi bước vào ngành nào, mục tiêu của Masan Consumer luôn là trở thành người dẫn đầu", ông Thắng nhấn mạnh.

Từ dòng tiền mạnh và biên lợi nhuận cao, ông Thắng cho hay doanh nghiệp luôn duy trì chiến lược cổ tức ổn định, cân bằng giữa tăng trưởng và tối đa hóa lợi ích cổ đông, với tổng cổ tức tiền mặt đã chi trả trong giai đoạn 2018-2024 đạt khoảng 1,5 tỷ USD , tương đương 80% mệnh giá.

Sau khi niêm yết trên HoSE, Tổng giám đốc Masan Consumer tin tưởng công ty sẽ tiếp tục "tạo ra tiền mặt" và hàng năm có thể chia sẻ với cổ đông mức cổ tức cao 50-80%.

Ban lãnh đạo Masan Consumer chia sẻ với nhà đầu tư tại buổi roadshow vừa qua. Ảnh: MCH.

Theo kế hoạch được công bố, cổ phiếu MCH sẽ hoàn tất niêm yết trên HoSE trong tháng 12 này. Hiện, thị giá cổ phiếu MCH trên UPCoM ở mức 214.500 đồng/đơn vị, tăng gần 70% so với thời điểm đầu tháng 10.

Là tổ chức tư vấn cho thương vụ IPO này, ông Hoàng Nam, Giám đốc Phân tích tại CTCP Chứng khoán Vietcap, cho biết MCH sẽ trở thành cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất HoSE và có vốn hóa lớn thứ 7 toàn sàn sau khi chính thức niêm yết.

Ông cũng đưa ra triển vọng cổ phiếu này có thể được giao dịch ký quỹ và vào rổ VN30, sau đó có thể là các rổ chỉ số ngoại như FTSE EM, MVIS, STOXX trong năm 2026.

Ông lưu ý MCH đã thỏa mãn hầu hết tiêu chí để được thêm vào các rổ chỉ số lớn, duy chỉ còn yếu tố thanh khoản được cho là có thể đạt trong thời gian tới, như lịch sử đã chứng kiến các cổ phiếu chuyển từ UPCoM lên HoSE thường tăng mạnh thanh khoản.

Động lực tăng trưởng dài hạn

Từ góc độ thị trường, bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing của Masan Consumer cho rằng chiến lược cao cấp hóa sẽ là động lực quan trọng để công ty bùng nổ doanh số thời gian tới, khi thu nhập các hộ gia đình tại Việt Nam tiếp tục tăng lên theo sự phát triển kinh tế, đồng thời nhu cầu trải nghiệm được đề cao.

Song song đó, một trong những kế hoạch lớn của doanh nghiệp là vươn ra thế giới, bắt đầu từ ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi, kế đến là đồ uống đóng chai và hóa mỹ phẩm.

Từ 2022 đến 2024, doanh thu quốc tế của Masan Consumer tăng trưởng bình quân 16%/năm, với biên lợi nhuận năm ngoái đạt 30%. Đóng góp của thị trường quốc tế liên tục tăng từ 1% năm 2020 lên 5% vào 2025, hướng đến mức 15-20% doanh thu vào năm 2027.

Masan Consumer tung ra thị trường gần 1.200 sản phẩm mới trong 3 năm 2022-2024, với tỷ lệ thành công đạt 20%, cao gấp 4 lần mức trung bình ngành FMCG châu Á. Ảnh: MCH.

Theo bà Lê Thị Nga, Phó tổng giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Masan Consumer, 3 năm qua doanh nghiệp đã tung ra thị trường gần 1.200 sản phẩm mới, 20% trong số đó ghi nhận thành công - cao gấp 4 lần mức trung bình ngành FMCG châu Á. Đáng chú ý, tỷ trọng doanh thu đến từ sản phẩm mới trong giai đoạn 2017-2024 đạt 20%.

Bên cạnh năng lực của đội ngũ R&D, bà Nga cho rằng lợi thế còn đến từ mô hình tích hợp sản xuất - bán lẻ cùng WinCommerce. Bà gọi đây là "nền tảng độc nhất vô nhị tại Việt Nam", tạo điều kiện để các sản phẩm mới được tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng và ghi nhận đánh giá, qua đó rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến khi ra thị trường chỉ còn 6-12 tháng, bằng một nửa so với các công ty cùng ngành.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, Masan Consumer ghi nhận hơn 7.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 19%, còn 1.900 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo cho rằng đây là sự sụt giảm ngắn hạn, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc hệ thống phân phối thông qua dự án Retail Supreme - được kỳ vọng là bước đi cần thiết để hướng tới tăng trưởng bền vững trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả một quý.

Ông Danny Lê, Tổng giám đốc Masan Group cho biết từ tháng 10, Masan Consumer đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực và kỳ vọng tăng trưởng sẽ quay lại từ quý IV/2025, duy trì đà này sang năm 2026.