Lý do cổ phiếu Masan Consumer giữ sức hút trên thị trường

Với gần 30 năm phục vụ người tiêu dùng Việt cùng nền tảng tăng trưởng bền vững, Masan Consumer được xem là cổ phiếu hội tụ yếu tố ổn định lẫn tiềm năng tăng trưởng.

Lịch sử kinh doanh ổn định, biên lợi nhuận tốt và dòng tiền vững vàng là yếu tố giúp MCH duy trì khả năng sinh lời bền vững qua các chu kỳ kinh tế.

Cổ phiếu tiêu dùng với nền tảng tăng trưởng bền vững

Thành lập năm 1996 với nền tảng ban đầu từ ngành hàng gia vị, đến nay Masan Consumer (MCH) sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng. Trong số đó, 5 thương hiệu mạnh, mang về doanh thu trên 2.000 tỷ đồng /năm gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và Wake-up 247. Theo Kantar Worldpanel, 98% hộ gia đình Việt Nam sử dụng ít nhất một sản phẩm của MCH, minh chứng cho độ phủ thương hiệu và niềm tin tiêu dùng tích lũy qua nhiều năm.

Nước mắm Nam Ngư - sản phẩm được khách hàng Việt yêu thích của Masan Consumer.

Song song với việc củng cố ngành hàng truyền thống, Masan Consumer mở rộng sang phân khúc sản phẩm cao cấp và tiêu dùng ngoài gia đình. Đây là hai động lực tăng trưởng mới khi thu nhập người Việt tăng và xu hướng tiêu dùng hiện đại dần hình thành.

Theo đó, các thương hiệu như Wake-up, Vinacafé đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê tại nhà, trong khi NET, Joins, Chante mở rộng sự hiện diện của Masan Consumer trong lĩnh vực chăm sóc gia đình và cá nhân. Bước sang giai đoạn mới, công ty tập trung vào dòng sản phẩm cao cấp và tiêu dùng linh hoạt trong - ngoài gia đình, với nhãn hàng như Vivant, Compact, Wake-up Z, cùng sản phẩm bữa ăn thay thế tại nhà hàng và hộp đồ ăn tiện lợi giá phổ thông, phù hợp nhịp sống hiện đại, năng động của người Việt trẻ.

Chiến lược này cho thấy định hướng rõ ràng của MCH: Từ phục vụ nhu cầu thiết yếu đến đáp ứng trọn vẹn khoảnh khắc tiêu dùng hàng ngày. Đây là động lực giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô thị trường tiềm năng từ 0,8 tỷ USD lên hơn 15,7 tỷ USD , tạo dư địa tăng trưởng bền vững.

Nhãn hiệu mì tôm Omachi từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong căn bếp Việt.

Trên thị trường chứng khoán, MCH hiện là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng có vốn hóa lớn nhất sàn. Trong tuần gần đây, cổ phiếu MCH ghi nhận mức tăng giá đáng kể, đạt khoảng 181.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa xấp xỉ 191.000 tỷ đồng , vượt xa tên tuổi đang niêm yết và công ty mẹ là Masan Group. Điều này phản ánh kỳ vọng tích cực của thị trường đối với doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh bền vững.

Theo đại diện công ty, giai đoạn 2017-2024, MCH đạt tốc độ tăng trưởng kép doanh thu (CAGR) khoảng 13%, biên EBITDA khoảng 26%, cùng ROIC vượt 200%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cả trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Lịch sử kinh doanh ổn định, biên lợi nhuận tốt và dòng tiền vững vàng là yếu tố giúp MCH duy trì khả năng sinh lời bền vững qua các chu kỳ kinh tế.

Tăng tốc mô hình “Phân phối trực tiếp”, niêm yết sàn HOSE

Masan Consumer hiện vận hành một trong những mạng lưới phân phối lớn nhất Việt Nam, phủ rộng cả kênh truyền thống (GT) với hơn 313.000 điểm bán và kênh hiện đại (MT) với hơn 8.500 điểm. Sự kết hợp này giúp sản phẩm tiếp cận nhanh và hiệu quả đến nhiều nhóm khách hàng từ đô thị đến nông thôn.

Trong bối cảnh hành vi mua sắm thay đổi, MCH ghi nhận tăng trưởng tích cực ở nhiều kênh: Kênh hiện đại +12,5%, truyền thống +13%, xuất khẩu +14,8%, thương mại điện tử +60% và Horeca +71,6%.

Doanh thu quý 3 đạt 7.517 tỷ đồng (giảm 5,9% so với cùng kỳ), lũy kế 9 tháng đạt 21.281 tỷ đồng (giảm 3,1%). Mức giảm tạm thời này chủ yếu do giai đoạn triển khai đồng bộ mô hình “Phân phối trực tiếp”, cần 3-6 tháng để ổn định và phát huy hiệu quả. Kết quả cải thiện theo từng tháng, tạo đà tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

Lý giải về sự sụt giảm này, đại diện Masan cho biết nguyên nhân do công ty bị ảnh hưởng bởi việc triển khai đồng bộ mô hình "Phân phối trực tiếp" trên toàn quốc trong kênh bán hàng truyền thống - giai đoạn cần từ 3 đến 6 tháng để hệ thống mới ổn định và phát huy hiệu quả tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả ghi nhận sự cải thiện theo từng tháng trong quý và theo quý, tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Các sản phẩm của Masan Consumer được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Mô hình "Phân phối trực tiếp" mang lại sự tăng trưởng trên diện rộng cho danh mục sản phẩm của MCH, bất chấp kênh bán hàng truyền thống chung toàn thị trường giảm 7% so với cùng kỳ trong quý 3. Quá trình mở rộng toàn diện được triển khai từ quý 3 kỳ vọng đưa MCH trở lại tăng trưởng doanh thu dương trong thời gian tới.

Từ góc nhìn tài chính, Masan Consumer là một trong những doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Theo thống kê, chỉ trong giai đoạn 2023-2025, công ty chi gần 26.400 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD ) để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Chính sách cổ tức ổn định này thể hiện sức khỏe tài chính vững mạnh, khả năng quản trị dòng tiền hiệu quả và cam kết chia sẻ giá trị bền vững với nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, thị trường kỳ vọng kế hoạch chuyển niêm yết MCH sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) sẽ là bước tiến quan trọng, giúp nâng cao thanh khoản, thu hút dòng vốn ngoại và tạo cơ sở để định giá lại doanh nghiệp tương xứng với tiềm năng tăng trưởng dài hạn.