Masan Consumer chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới

Kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ từ cuối năm 2025, mô hình “Phân phối trực tiếp” giúp Masan Consumer chủ động hơn trong kênh bán hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Masan Consumer (UpCom: MCH), công ty thành viên của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), đang bước sang giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của chiến lược “Phân phối trực tiếp” - mô hình giúp doanh nghiệp chủ động kết nối trực tiếp với hàng trăm nghìn điểm bán trên toàn quốc thay vì phụ thuộc vào các nhà phân phối trung gian.

Trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đang thay đổi mạnh mẽ, cách tiếp cận này không chỉ giúp MCH tăng độ bao phủ thị trường, mà còn kiểm soát dữ liệu bán hàng, tồn kho và hiệu quả từng điểm bán một cách chủ động hơn, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng bền vững từ cuối năm 2025 trở đi.

Hiệu quả kinh doanh củng cố đà phục hồi nhờ mô hình phân phối trực tiếp

Trong quý 3, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 7.517 tỷ đồng với biên lợi nhuận EBIT đạt 24,2%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 21.281 tỷ đồng , EBIT đạt 4.965 tỷ đồng . Kết quả chịu ảnh hưởng từ quá trình triển khai mô hình “Phân phối trực tiếp” trong kênh bán hàng truyền thống (GT) - giai đoạn thường cần 3-6 tháng để hệ thống mới ổn định và phát huy hiệu quả tăng trưởng. Dù vậy, các tín hiệu phục hồi đã dần xuất hiện.

Diễn biến này cho thấy chiến lược tái cấu trúc kênh phân phối đang bắt đầu phát huy hiệu quả, giúp MCH từng bước lấy lại đà tăng trưởng và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi mạnh mẽ từ cuối năm 2025.

Hiệu quả kinh doanh của Masan đang trên đà phục hồi nửa cuối năm.

Khác với mô hình truyền thống vốn dựa vào tầng nấc nhà phân phối và đại lý, “Phân phối trực tiếp” cho phép MCH quản lý trực tiếp đội ngũ bán hàng và danh mục điểm bán trên toàn hệ thống. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thu thập và xử lý dữ liệu thị trường theo thời gian thực, nắm bắt nhanh biến động nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó điều chỉnh kế hoạch bán hàng, tồn kho và khuyến mại linh hoạt.

Cách làm này cũng giúp MCH xây dựng mối quan hệ trực tiếp với tiểu thương và cửa hàng tạp hóa, những kênh bán hàng truyền thống chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường tiêu dùng Việt Nam. Khi kết nối được hình thành hai chiều, doanh nghiệp không chỉ tăng hiệu quả phân phối mà còn hiểu rõ hơn hành vi mua sắm của người tiêu dùng cuối, mở ra cơ hội thiết kế sản phẩm, bao bì và chương trình tiếp thị sát nhu cầu hơn.

Với mô hình phân phối trực tiếp, Masan dễ dàng tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng từ doanh nghiệp, tiểu thương đến người tiêu dùng.

Sau hơn một năm triển khai, mô hình “Phân phối trực tiếp” đã bắt đầu ghi nhận những kết quả rõ nét. Tính đến quý 3, số lượng điểm bán hoạt động trung bình đạt khoảng 345.000, tăng 40% so với cùng kỳ, trong khi năng suất đội ngũ bán hàng trung bình cải thiện lên 102 điểm bán/nhân viên bán hàng/quý, tăng 50% so với cùng kỳ. Hiệu quả bán hàng cũng được cải thiện, với số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi đơn hàng đạt 3,4 sản phẩm, tăng 50% so với cùng kỳ, phản ánh chất lượng bán hàng và cơ cấu sản phẩm tốt hơn.

Đáng chú ý, giá trị bán bình quân trên mỗi điểm bán trong các giai đoạn đầu đã tăng dần theo từng tháng, thể hiện năng suất bán hàng ngày càng hiệu quả. Mức tồn kho tại nhà phân phối cũng được cải thiện, còn 15 ngày tính đến quý 3, giảm 8 ngày so với cùng kỳ năm trước, cho thấy công tác quản lý tồn kho kênh phân phối đã được tối ưu.

Mở rộng toàn quốc, quay lại quỹ đạo tăng trưởng

Từ quý 4, Masan Consumer dự kiến mở rộng mô hình “Phân phối trực tiếp” trên phạm vi toàn quốc, hoàn tất quá trình chuyển đổi sang hệ thống vận hành trực tiếp. Giai đoạn này được kỳ vọng giúp MCH đưa doanh thu quay lại tăng trưởng dương và cải thiện biên lợi nhuận nhờ cấu trúc kênh tối ưu hơn, chi phí vận hành được kiểm soát và vòng quay hàng hóa nhanh hơn.

Các sản phẩm của Masan luôn được kiểm nghiệm và đạt chất lượng cao nhất, đảm bảo quyền lợi của người dùng.

Song song đó, MCH tiếp tục đổi mới danh mục sản phẩm FMCG thiết yếu, với định hướng cao cấp hóa và đa dạng hóa ngành hàng, tận dụng hiệu quả mạng lưới phân phối mới để tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Khi mô hình “Phân phối trực tiếp” được triển khai đồng bộ cùng nền tảng dữ liệu và công nghệ bán hàng hiện đại, Masan Consumer đang từng bước xây dựng hệ thống phân phối có chiều sâu, linh hoạt và bền vững.

Những nền tảng này giúp MCH từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng, sau giai đoạn tái cấu trúc kênh bán hàng và hướng tới giai đoạn phát triển bền vững với vị thế chủ động, hiệu quả vận hành cao và năng lực thích ứng tốt với biến động của thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam.