Masan Group góp phần lan tỏa bản sắc Việt tại đại nhạc hội V Fest

Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm A80 cùng tinh thần văn hoá và khát vọng Việt, Masan Group đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đêm nhạc hội “V Fest Vietnam Today”.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) bùng nổ với đại nhạc hội “V Fest Vietnam Today” (V Fest) - sự kiện văn hóa - giải trí quy mô quốc gia, nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa và lan tỏa tinh thần yêu nước.

“Concert quốc gia” đầy tự hào và khát vọng

Tiếp nối thành công từ chương trình “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, V Fest trở thành bữa tiệc đa sắc màu của âm nhạc, cảm xúc và công nghệ. Với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại chuẩn quốc tế cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, V Fest thu hút hơn 20.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu lượt theo dõi qua sóng truyền hình và nền tảng số.

Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến của showbiz Việt, đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ, gắn kết hàng chục nghìn người trong nhịp đập tự hào dân tộc.

Là doanh nghiệp Việt tiên phong hưởng ứng chủ trương, chính sách của Chính phủ, Masan Group - một trong những tập đoàn tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng V Fest với mong muốn góp phần lan tỏa văn hoá và khát vọng Việt đến cộng đồng.

Gắn kết cộng đồng, khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt

Sự góp mặt tại “V Fest Vietnam Today 2025” tiếp nối hành trình gắn bó của Masan Group với chương trình quảng bá, lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt... Trước đó, Masan Group liên tục đồng hành trong nhiều sự kiện văn hoá từ “Festival Phở”, “Liên hoan Ẩm thực Quốc tế” và gần nhất là sự hiện diện tại triển lãm “80 năm thành tựu đất nước” dịp 2/9 - với điểm nhấn là gian hàng giới thiệu hệ sinh thái tiêu dùng cùng thương hiệu quen thuộc với người dùng Việt.

Mang tinh thần của doanh nghiệp Việt, Masan kiên định tinh thần phụng sự cộng đồng, đồng thời khẳng định niềm tự hào thương hiệu Việt, luôn hòa nhịp cùng bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế nước nhà.

Masan tham gia triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Trải qua gần ba thập kỷ phát triển gắn liền hành trình đất nước, Masan trở thành tập đoàn tiêu dùng - bán lẻ phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gắn liền các thương hiệu Việt quen thuộc từ Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Wake-Up 247, Vinacafé; thịt có thương hiệu MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi; hệ thống bán lẻ WinMart, WinMart+; lĩnh vực trà - cà phê có Phúc Long Heritage…

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình Việt, nhiều thương hiệu tiêu dùng của Masan hiện diện hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục cả thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… Đây là minh chứng cho sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Với Masan, việc đồng hành cùng V Fest và nhiều chương trình văn hóa - cộng đồng khác là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, kết hợp giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Đó còn là cách Masan khẳng định tinh thần gắn bó với giá trị văn hóa, lan tỏa niềm tự hào thương hiệu Việt, đồng thời kết nối trực tiếp với hàng chục nghìn khán giả trẻ - lực lượng góp phần đưa những giá trị ấy đi xa hơn.

Khách tham quan triển lãm tìm hiểu sản phẩm nước mắm xuất khẩu của Masan.

Trong không khí âm nhạc rực rỡ của V Fest, tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khát vọng Việt được thổi bùng, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, nghệ sĩ và doanh nghiệp. Tất cả cùng hướng về mục tiêu chung xây dựng một Việt Nam hùng cường, hội nhập và vươn ra thế giới.