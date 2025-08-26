Masan Group 3 năm liên tiếp là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Tập đoàn Masan vừa được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” bởi tạp chí HR Asia. Đây là năm thứ ba liên tiếp Masan nhận được giải thưởng quốc tế uy tín này.

Đặc biệt, Masan còn nhận thêm “cú đúp” giải thưởng với 2 hạng mục: Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật (HR Asia Diversity, Equity and Inclusion Awards) và Dẫn đầu công nghệ (HR Asia Tech Empowerment Awards).

Giải thưởng này một lần nữa khẳng định uy tín và tầm nhìn phát triển của tập đoàn tiêu dùng bán lẻ hàng đầu Việt Nam: Luôn đổi mới sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động kinh doanh, đồng thời chú trọng xây dựng môi trường làm việc toàn cầu, hiện đại và truyền cảm hứng.

Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best companies to work for in Asia” là giải thưởng quốc tế thường niên uy tín trong khu vực châu Á, đánh giá về môi trường làm việc của hàng trăm công ty có quy mô lớn, mức độ tăng trưởng tốt, có chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ vượt trội.

Việc góp mặt 3 năm liên tiếp cũng như đạt nhiều hạng mục của giải thưởng đã phần nào khẳng định tầm nhìn của Masan: Môi trường làm việc lý tưởng không chỉ ở phúc lợi hay điều kiện làm việc, mà còn nuôi dưỡng khát vọng và tài năng, nơi mỗi nhân viên được trân trọng, tiếp thêm động lực và trưởng thành vững chắc. Đó là lý do doanh nghiệp này được xướng tên cho hạng mục “Diversity, Equity, and Inclusion” - tôn vinh nỗ lực kiến tạo văn hoá đa dạng, công bằng và hòa nhập, mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển bình đẳng.

Không gian môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái tại Masan luôn là yếu tố được tập đoàn quan tâm và tạo điều kiện cho toàn thể nhân viên.

Còn hạng mục “Tech Empowerment Awards 2025” thể hiện cam kết của Masan trong việc dẫn đầu xu thế chuyển đổi số: Tăng cường trải nghiệm nhân viên, khai phá năng lực phát triển và nâng cao hiệu suất công việc.

Đầu tư ứng dụng công nghệ vào chiến lược nhân sự

Trên chặng đường hơn 29 năm hình thành và phát triển, Masan cùng các đơn vị thành viên đều chung mục tiêu trở thành tập thể tiêu biểu của Việt Nam trên hành trình phụng sự người tiêu dùng. Để thực hiện điều này, tập đoàn nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư vào chiến lược nhân sự để phát triển đội ngũ.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi Masan trở thành tập đoàn Việt Nam đầu tiên hợp tác với Workday - nền tảng quản lý nhân sự hàng đầu thế giới. Với Workday, Masan xây dựng Future One Tech Platform và Digital Twin cho toàn bộ hơn 42.000 nhân sự. Đây là bước tiến giúp tập đoàn không chỉ quản trị hiệu quả mà còn phát triển tài năng theo chuẩn mực quốc tế, tạo ra trải nghiệm nhân sự liền mạch, hiện đại và mang tính đột phá.

Đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng hệ thống quản trị nhân sự hiện đại, minh bạch và gắn kết cũng chính là đầu tư vào con người - tài sản quý giá của doanh nghiệp, là một bước đi chiến lược, góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Tập đoàn Masan tiếp tục được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Chị Nguyễn Tâm Thanh - Giám đốc nhân sự Tập đoàn Masan (CHRO) - chia sẻ: “Tại Masan, con người là giá trị cốt lõi và công nghệ là nền tảng phát triển. Công nghệ không chỉ là công cụ quản trị, mà là đòn bẩy giúp mỗi cá nhân được trao quyền, hỗ trợ thực thi công việc xuất sắc và phát huy tối đa tiềm năng thông qua học hỏi liên tục. Khi con người và công nghệ song hành, tổ chức sẽ tiến xa hơn và bền vững hơn”.

“Tinh thần doanh nhân” - từ Việt Nam ra thế giới

Định hướng là một công ty tiêu dùng và bán lẻ toàn cầu với mục tiêu “Go global” - đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, Masan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến lược nhân sự, thu hút nhân tài trong và ngoài nước về làm việc ở nhiều lĩnh vực, ví dụ như Data science, R&D, Food technology…

Sở hữu lực lượng lao động đông đảo với hơn 42.000 nhân viên gồm nhiều quốc tịch như Việt Nam, Hoa Kỳ, Australia và Ấn Độ, tập đoàn này tin rằng thành công đến từ một đội ngũ đa dạng và tài năng, tuy có những khác biệt nhưng đều cùng chung một khát vọng phụng sự, kiến tạo giá trị cho nền kinh tế, cho môi trường và xã hội.

Một trong những hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên toàn hệ sinh thái Masan được diễn ra nhằm mục đích tạo sân chơi cho toàn thể nhân viên và khuyến khích tinh thần thể thao, sự năng động.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm: Với "tinh thần doanh nhân", người Masan dám ước mơ lớn, dám hành động để kiến tạo những giá trị lớn lao và bền vững cho người tiêu dùng, cổ đông, đối tác và gia đình của chính mình. Tương lai của Masan là của những doanh nhân khao khát tạo dấu ấn lớn trên thế giới. Có lẽ, tinh thần này đã tạo nên đội ngũ nhân sự được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh của Masan trên thị trường.