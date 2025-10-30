Sếp Masan: Masan Consumer khi lên sàn HoSE nhiều khả năng vào rổ VN30

Masan Consumer đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục niêm yết trên HoSE. Lãnh đạo Masan kỳ vọng doanh nghiệp sẽ đạt vốn hóa lớn, đủ điều kiện gia nhập rổ VN30 sau khi lên sàn.

Theo lãnh đạo Masan, việc niêm yết MCH trên HoSE là một phần trong chiến lược dài hạn. Ảnh: Minh Khánh.

Trong buổi họp trực tuyến với cổ đông mới đây, ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan - Masan Group (HoSE: MSN), cho biết kế hoạch chuyển cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã được tập đoàn và cổ đông thông qua từ đầu năm.

Hiện, Masan Consumer đã trình phương án, lấy ý kiến cổ đông và hoàn tất gần như toàn bộ hồ sơ, sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Các đơn vị tư vấn độc lập đang phối hợp để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

"Vốn hóa của Masan Consumer sau khi lên HoSE có thể ở mức rất cao"

Ông Michael cho rằng kết quả kinh doanh quý IV/2025 và quý I/2026 sẽ đóng vai trò then chốt, bởi nếu ghi nhận kết quả tích cực, quá trình niêm yết sẽ thuận lợi hơn. Thời điểm chính thức sẽ được công bố khi các yếu tố thị trường phù hợp.

"Với bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều tín hiệu khả quan, chúng tôi tự tin về IPO của Masan Consumer", ông nói, đồng thời cho biết vốn hóa của Masan Consumer sau khi lên HoSE có thể ở mức rất cao và đủ điều kiện gia nhập rổ VN30.

Theo lãnh đạo Masan, việc niêm yết MCH trên HoSE là một phần trong chiến lược dài hạn, có thể tác động tích cực đến vốn hóa của cả công ty mẹ và các công ty con.

Ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan tại buổi họp mới đây.

Thành lập năm 2000, Masan Consumer khởi đầu với ngành hàng gia vị và hiện đã mở rộng sang 8 ngành hàng tiêu dùng lớn. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc với người Việt như Chin-su, Tam Thái Tử, Omachi... cùng các sản phẩm gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Cổ phiếu MCH bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 5/1/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu. Trên thị trường, mã này đang được giao dịch quanh 157.000 đồng/cổ phiếu.

Theo nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE sẽ được tính bằng mức bình quân của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi cổ phiếu MCH hủy đăng ký trên UPCoM.

Dù vậy, về tình hình kinh doanh, Masan Consumer là công ty duy nhất trong hệ sinh thái của Masan Group ghi nhận doanh số giảm trong quý III/2025, với mức giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo cho rằng đây là sự sụt giảm ngắn hạn, do doanh nghiệp đang tái cấu trúc hệ thống phân phối thông qua dự án Retail Supreme - chương trình nhằm tối ưu hàng tồn kho tại các nhà phân phối và điểm bán sỉ.

Theo đại diện Masan, việc sắp xếp lại mạng lưới phân phối là bước đi cần thiết để hướng tới tăng trưởng bền vững trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả một quý.

Ông Danny Lê, Tổng giám đốc Masan Group cho biết từ tháng 10, Masan Consumer đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực và kỳ vọng tăng trưởng sẽ quay lại từ quý IV/2025, duy trì đà này sang năm 2026.

Masan tự tin lợi nhuận tăng 30%

Trong khi đó, các nền tảng tiêu dùng khác của Masan đều đang vận hành đúng lộ trình, thậm chí vượt kế hoạch đề ra.

Báo cáo tài chính cho thấy quý III/2025 là giai đoạn Masan đạt lợi nhuận cao nhất kể từ quý I/2022.

Kết quả này đạt được nhờ sự tăng trưởng đồng đều của các mảng chủ lực như WinCommerce (WCM), Masan MEATLife (MML), Masan High-Tech Materials (MHT) và Phúc Long, tất cả đều tăng trên 20% so với cùng kỳ. Trong đó, WCM tiếp tục là đầu tàu, đóng góp lớn nhờ mở rộng hệ thống bán lẻ và cải thiện biên lợi nhuận.

Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials thậm chí ghi nhận doanh thu tăng 33% và lợi nhuận tăng hơn 60% trong quý III. Ngoài ra, Techcombank - nơi Masan là cổ đông lớn - cũng đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn.

Theo bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Giám đốc tài chính Masan Group, tính đến hết quý III, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 90% kế hoạch lợi nhuận năm. Với đà tăng trưởng hiện tại, Masan dự kiến vượt 30% chỉ tiêu cả năm.