Masan lãi cao nhất 3 năm

Sau khi ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 1.866 tỷ đồng trong quý III/2025, Masan Group đặt kế hoạch hướng tới mức lợi nhuận cả năm đạt 6.500 tỷ đồng.

Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang lãi cao nhất 3 năm. Ảnh: MSN.

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ghi nhận doanh thu quý III đạt 21.164 tỷ đồng , tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỷ đồng , gấp 1,4 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Masan ghi nhận doanh thu 58.376 tỷ đồng , tăng 8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.468 tỷ đồng, tăng 64% và hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm.

Theo Masan, kết quả kinh doanh kỳ vừa rồi được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WinCommerce (WCM), Masan MeatLife (MML), Phúc Long Heritage (PLH), cùng với đóng góp lợi nhuận tốt hơn từ Techcombank và việc thoái vốn hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Nhiều mảng kinh doanh lãi trở lại

Quý vừa rồi, Masan cho biết WCM đạt 10.544 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, gấp gần 9 lần. Doanh thu 9 tháng đầu năm của công ty thành viên này đạt 28.459 tỷ đồng , tăng 17%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỷ đồng , tăng mạnh so với khoản lỗ cùng kỳ. Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng mở trước năm 2023 và việc mở rộng mạng lưới tại khu vực miền Trung với các cửa hàng WinMart+.

Từ đầu năm đến nay, WCM đã mở mới 464 cửa hàng, vượt mục tiêu cơ sở và hướng tới hoàn thành kịch bản cao vào cuối năm. Đáng chú ý, hơn 80% tổng số cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA cửa hàng, củng cố vị thế của WCM là nhà bán lẻ hiện đại có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam theo quy mô điểm bán, với khoảng 4.500 cửa hàng dự kiến trên toàn quốc vào cuối năm.

Trong khi đó, Masan Consumer Holdings (MCH) ghi nhận doanh thu 7.517 tỷ đồng , giảm 6% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận EBIT đạt 24,2%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của MCH đạt 21.281 tỷ đồng , giảm 3%, lợi nhuận sau thuế đạt 4.660 tỷ đồng , giảm 16%.

LỢI NHUẬN CỦA MASAN CAO NHẤT 14 QUÝ KQKD hàng quý của Masan; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 18855 20134 21487 22702 18897 18315 21164 Lợi nhuận sau thuế

479 946 1301 1547 983 1619 1866

Masan cho biết kết quả kinh doanh của MCH bị ảnh hưởng bởi quá trình triển khai đồng bộ mô hình “Phân phối trực tiếp” trên toàn quốc trong kênh bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, kết quả đã ghi nhận cải thiện theo từng tháng trong quý và giữa các quý, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Tính đến quý III, số lượng điểm bán hoạt động trung bình đạt khoảng 345.000 điểm, tăng 40% so với cùng kỳ. Năng suất đội ngũ bán hàng cũng cải thiện đáng kể, đạt 102 điểm bán/nhân viên/quý, tăng 50% so với cùng kỳ. Hiệu quả bán hàng được nâng cao khi số sản phẩm trung bình mỗi đơn hàng đạt 3,4 sản phẩm, tăng 50%, phản ánh chất lượng bán hàng và cơ cấu sản phẩm tốt hơn.

Masan MeatLife ghi nhận doanh thu quý III đạt 2.384 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng , tăng hơn 5 lần. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 6.794 tỷ đồng, tăng 25%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 466 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức lỗ cùng kỳ. Kết quả này đến từ sản lượng bán tăng trên tất cả mảng (chăn nuôi, thịt tươi, thịt chế biến), hợp tác hiệu quả với WCM và tối ưu giá trị heo thịt.

Chuỗi trà sữa Phúc Long ghi nhận doanh thu quý III đạt 516 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,8%, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, doanh thu chuỗi này đạt 1.373 tỷ đồng , tăng 14% và lãi sau thuế tăng 80% lên 141 tỷ đồng .

Masan High-Tech Materials (MHT) ghi nhận doanh thu quý gần nhất đạt 2.041 tỷ đồng , tăng 33%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng , tăng ròng 279 tỷ so với mức lỗ cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu MHT đạt 5.048 tỷ đồng , tăng 25%, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 211 tỷ đồng , nhưng đã cải thiện 1.159 tỷ so với cùng kỳ. Kết quả được hỗ trợ bởi hiệu quả vận hành tốt hơn, giá hàng hóa tăng, chi phí sản xuất đơn vị giảm và việc thoái hợp nhất công ty H.C. Starck (HCS).

Đối với Techcombank (TCB), phần lợi nhuận Masan ghi nhận trong quý III đạt 1.242 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ.

Củng cố nền tảng tiêu dùng - bán lẻ

Tùy thuộc vào phê duyệt nội bộ của công ty, điều kiện kinh tế vĩ mô và đà phục hồi của thị trường tiêu dùng, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 sẽ đạt trong khoảng 80.000- 85.500 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng 7-14% so với cùng kỳ (sau điều chỉnh việc tách hợp nhất H.C. Starck).

Trong năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất, không bao gồm MHT, được ước tính nằm trong khoảng 74.013- 78.013 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 8-13%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 4.875- 6.500 tỷ đồng , tăng mạnh 14-52% so với năm 2024.

Masan đặt mục tiêu tiếp tục tập trung vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, với trọng tâm là mảng kinh doanh cốt lõi tiêu dùng - bán lẻ.

Trong đó, MCH đặt mục tiêu quay lại tăng trưởng doanh thu 2 chữ số trong khi vẫn duy trì lợi nhuận cao. WCM hướng đến tăng trưởng có lợi nhuận thông qua việc đẩy nhanh tốc độ mở mới cửa hàng.

Công ty sẽ phát triển hệ thống vận hành đồng bộ dựa trên nền tảng công nghệ thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường sự kết nối trong nền tảng tiêu dùng - bán lẻ của Masan. Mục tiêu này được thúc đẩy thông qua chương trình hội viên WiN và sự hợp tác sâu hơn giữa các thương hiệu Masan với WCM.

Bên cạnh đó, Masan đặt mục tiêu giảm đòn bẩy tài chính để cải thiện bảng cân đối kế toán và cắt giảm chi phí tài chính. Tập đoàn cũng sẽ giảm sở hữu trong các mảng không cốt lõi sau thương vụ bán H.C. Starck, hướng đến việc đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn và tập trung phát triển nền tảng tiêu dùng - bán lẻ cốt lõi.