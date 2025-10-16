Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu Masan tăng trần sau tin chaebol Hàn Quốc thoái vốn

  • Thứ năm, 16/10/2025 16:26 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan tăng kịch trần trong phiên 16/10 trong bối cảnh quỹ đầu tư thuộc SK Group thực hiện chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN để thu về 127 triệu USD.

Quỹ đầu tư của SK Group đang chào bán gần hết lượng cổ phiếu MSN. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên 16/10 đầy giằng co giữa lực cầu và lực bán, khiến các chỉ số chính dao động mạnh. Sau 2 phiên lùi bước liên tiếp, tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng, dòng tiền vì vậy cũng trở nên dè dặt hơn, chỉ luân chuyển cục bộ giữa các nhóm cổ phiếu thay vì lan tỏa rộng.

Ngay từ đầu phiên, sắc xanh xuất hiện trên bảng điện tử giúp VN-Index có lúc nới đà tăng hơn 6 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện tại các nhóm dẫn dắt, đặc biệt là ngân hàng và thép, khiến chỉ số nhiều lần đánh mất mốc tham chiếu. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán khi dòng tiền có dấu hiệu thăm dò, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Diễn biến giằng co kéo dài đến tận phiên chiều, nhưng nhịp hồi phục đã xuất hiện khi nhóm bất động sản, đầu tư công và xây dựng bứt tốc. Một số cổ phiếu vốn hóa trung bình trong nhóm hạ tầng - vật liệu xây dựng cũng ghi nhận dòng tiền đổ vào, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn hướng về các câu chuyện đầu tư công và hồi phục bất động sản giai đoạn cuối năm.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,5%) lên 1.766,85 điểm; HNX-Index tăng 0,96 điểm (+0,4%) lên 277,08 điểm; còn UPCoM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm (+0,1%).

Dù sắc xanh quay lại, quy mô giao dịch trên toàn thị trường vẫn ở mức trung bình với tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt khoảng 43.500 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 6% so với phiên trước. Điều này cho thấy lực cầu cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo bứt phá thực sự.

Toàn thị trường ghi nhận 330 mã giảm giá (trong đó có 8 mã giảm sàn), 888 mã đứng giá và 381 mã tăng giá (với 19 mã tăng trần).

Sự phân hóa thể hiện rõ nhất ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi rổ VN30 cũng chia đôi gần như ngang bằng, với 13 mã tăng, 5 mã đứng giá và 12 mã giảm. Tuy nhiên, nhờ lực kéo từ các mã đầu tàu như VIC, VHM, VCB và MSN, chỉ số VN30 vẫn giữ được sắc xanh, tăng gần 13 điểm, lên mức 2.022 điểm.

Động lực tăng điểm trong phiên 16/10 chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (+1,7%), MSN (tăng trần), VJC (+6,4%), GEE (tăng trần), VRE (+3,6%), VCB (+0,6%), TCB (+1,1%), BID (+1%), GEX (+4%) và PNJ (tăng trần).

sk thoai co phieu masan anh 1

VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý nhất là cổ phiếu PNJ, khi sau nhiều phiên tích lũy quanh vùng giá 86.000-88.000 đồng, mã này đã bật tăng kịch biên độ lên 92.100 đồng, mức cao nhất trong vòng 7 tháng. Thanh khoản đột biến với giá trị khớp lệnh hơn 268 tỷ đồng, cao gấp 6 lần trung bình 5 phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền nhập cuộc mạnh.

Diễn biến thăng hoa của PNJ diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới. Hiện, giá vàng miếng SJC đã vượt ngưỡng 149 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1,1 triệu đồng so với cuối ngày 15/10. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh lên 147,1 triệu đồng/lượng. Câu chuyện hưởng lợi gián tiếp từ xu hướng giá vàng leo thang đã trở thành chất xúc tác quan trọng cho cổ phiếu PNJ.

Bên cạnh đó, MSN cũng gây ấn tượng khi tăng trần lên 88.200 đồng/đơn vị trong bối cảnh quỹ SK Invest VINA II Pte. Ltd (thuộc SK Group) đang thực hiện chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN (trị giá khoảng 127 triệu USD) thuộc sở hữu của tập đoàn này theo phương thức thỏa thuận.

Việc đăng ký, định giá và phân bổ sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16/10. Ngày thanh toán dự kiến là 20/10. Sau giao dịch, SK gần như thoái toàn bộ vốn khỏi Masan, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu.

Trong báo cáo thường niên đầu năm nay, SK đã phân loại khoản đầu tư vào Masan là "tài sản sẵn sàng để bán".

Ở chiều ngược lại, lực cản đối với chỉ số chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng và bất động sản khi một số mã lớn điều chỉnh, gồm VHM (-1,6%), CTG (-1,8%), VPB (-1,5%), VPL (-1,9%), GVR (-0,9%), STB (-0,8%), LPB (-0,6%), VIB (-1,2%), BSR (-0,9%) và GAS (-0,5%). Dù mức giảm không quá sâu, song sự điều chỉnh đồng loạt ở nhóm này phần nào kìm hãm đà tăng chung của thị trường, nhất là trong bối cảnh thanh khoản chưa bứt phá rõ rệt.

Khối ngoại hôm nay cũng để lại dấu ấn tích cực khi mua ròng hơn 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Danh mục mua vào tập trung tại các mã NLG (+298 tỷ đồng), DXG (+244 tỷ đồng), GEX (+199 tỷ đồng) và VIX (+128 tỷ đồng).

Ở chiều bán ra, khối ngoại tập trung chốt lời tại SHB (-164 tỷ đồng), SSI (-113 tỷ đồng) và HPG (-103 tỷ đồng).

Cổ phiếu Vietjet tăng trần 3 phiên liên tiếp

Cổ phiếu Vietjet (VJC) tiếp tục tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, đưa vốn hóa vượt 96.000 tỷ đồng và giúp tài sản Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vọt lên 4 tỷ USD.

27:1637 hôm qua

Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 800.000 tỷ

Vốn hóa Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 800.000 tỷ đồng trong phiên 14/10 khi cổ phiếu VIC tiếp tục trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường.

16:58 14/10/2025

Nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam chốt giá IPO

CTCP Chứng khoán VPS vừa điều chỉnh phương án IPO, nâng giá chào bán tối thiểu từ 22.457 đồng lên 60.000 đồng/cổ phiếu, ước tính thu về hơn 12.100 tỷ đồng sau thương vụ.

11:32 14/10/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

sk thoái cổ phiếu masan Tiền mã hóa Masan Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn PNJ sk group masan nguyễn đăng quang

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

