Cổ phiếu Masan tăng trần sau tin chaebol Hàn Quốc thoái vốn

Cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan tăng kịch trần trong phiên 16/10 trong bối cảnh quỹ đầu tư thuộc SK Group thực hiện chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN để thu về 127 triệu USD.

Quỹ đầu tư của SK Group đang chào bán gần hết lượng cổ phiếu MSN. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên 16/10 đầy giằng co giữa lực cầu và lực bán, khiến các chỉ số chính dao động mạnh. Sau 2 phiên lùi bước liên tiếp, tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng, dòng tiền vì vậy cũng trở nên dè dặt hơn, chỉ luân chuyển cục bộ giữa các nhóm cổ phiếu thay vì lan tỏa rộng.

Ngay từ đầu phiên, sắc xanh xuất hiện trên bảng điện tử giúp VN-Index có lúc nới đà tăng hơn 6 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện tại các nhóm dẫn dắt, đặc biệt là ngân hàng và thép, khiến chỉ số nhiều lần đánh mất mốc tham chiếu. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán khi dòng tiền có dấu hiệu thăm dò, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Diễn biến giằng co kéo dài đến tận phiên chiều, nhưng nhịp hồi phục đã xuất hiện khi nhóm bất động sản, đầu tư công và xây dựng bứt tốc. Một số cổ phiếu vốn hóa trung bình trong nhóm hạ tầng - vật liệu xây dựng cũng ghi nhận dòng tiền đổ vào, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn hướng về các câu chuyện đầu tư công và hồi phục bất động sản giai đoạn cuối năm.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,5%) lên 1.766,85 điểm; HNX-Index tăng 0,96 điểm (+0,4%) lên 277,08 điểm; còn UPCoM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm (+0,1%).

Dù sắc xanh quay lại, quy mô giao dịch trên toàn thị trường vẫn ở mức trung bình với tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt khoảng 43.500 tỷ đồng , tăng nhẹ hơn 6% so với phiên trước. Điều này cho thấy lực cầu cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo bứt phá thực sự.

Toàn thị trường ghi nhận 330 mã giảm giá (trong đó có 8 mã giảm sàn), 888 mã đứng giá và 381 mã tăng giá (với 19 mã tăng trần).

Sự phân hóa thể hiện rõ nhất ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi rổ VN30 cũng chia đôi gần như ngang bằng, với 13 mã tăng, 5 mã đứng giá và 12 mã giảm. Tuy nhiên, nhờ lực kéo từ các mã đầu tàu như VIC, VHM, VCB và MSN, chỉ số VN30 vẫn giữ được sắc xanh, tăng gần 13 điểm, lên mức 2.022 điểm.

Động lực tăng điểm trong phiên 16/10 chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (+1,7%), MSN (tăng trần), VJC (+6,4%), GEE (tăng trần), VRE (+3,6%), VCB (+0,6%), TCB (+1,1%), BID (+1%), GEX (+4%) và PNJ (tăng trần).

VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý nhất là cổ phiếu PNJ, khi sau nhiều phiên tích lũy quanh vùng giá 86.000-88.000 đồng, mã này đã bật tăng kịch biên độ lên 92.100 đồng, mức cao nhất trong vòng 7 tháng. Thanh khoản đột biến với giá trị khớp lệnh hơn 268 tỷ đồng , cao gấp 6 lần trung bình 5 phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền nhập cuộc mạnh.

Diễn biến thăng hoa của PNJ diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới. Hiện, giá vàng miếng SJC đã vượt ngưỡng 149 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1,1 triệu đồng so với cuối ngày 15/10. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh lên 147,1 triệu đồng/lượng. Câu chuyện hưởng lợi gián tiếp từ xu hướng giá vàng leo thang đã trở thành chất xúc tác quan trọng cho cổ phiếu PNJ.

Bên cạnh đó, MSN cũng gây ấn tượng khi tăng trần lên 88.200 đồng/đơn vị trong bối cảnh quỹ SK Invest VINA II Pte. Ltd (thuộc SK Group) đang thực hiện chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN (trị giá khoảng 127 triệu USD ) thuộc sở hữu của tập đoàn này theo phương thức thỏa thuận.

Việc đăng ký, định giá và phân bổ sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16/10. Ngày thanh toán dự kiến là 20/10. Sau giao dịch, SK gần như thoái toàn bộ vốn khỏi Masan, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu.

Trong báo cáo thường niên đầu năm nay, SK đã phân loại khoản đầu tư vào Masan là "tài sản sẵn sàng để bán".

Ở chiều ngược lại, lực cản đối với chỉ số chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng và bất động sản khi một số mã lớn điều chỉnh, gồm VHM (-1,6%), CTG (-1,8%), VPB (-1,5%), VPL (-1,9%), GVR (-0,9%), STB (-0,8%), LPB (-0,6%), VIB (-1,2%), BSR (-0,9%) và GAS (-0,5%). Dù mức giảm không quá sâu, song sự điều chỉnh đồng loạt ở nhóm này phần nào kìm hãm đà tăng chung của thị trường, nhất là trong bối cảnh thanh khoản chưa bứt phá rõ rệt.

Khối ngoại hôm nay cũng để lại dấu ấn tích cực khi mua ròng hơn 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Danh mục mua vào tập trung tại các mã NLG (+ 298 tỷ đồng ), DXG (+ 244 tỷ đồng ), GEX (+ 199 tỷ đồng ) và VIX (+ 128 tỷ đồng ).

Ở chiều bán ra, khối ngoại tập trung chốt lời tại SHB (- 164 tỷ đồng ), SSI (- 113 tỷ đồng ) và HPG (- 103 tỷ đồng ).